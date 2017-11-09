Нападающий «Тампы» Владислав Наместников признан первой звездой игрового дня НХЛ
МОСКВА, 9 ноя —
МОСКВА, 9 ноя —
Хоккеисты «Тампы» в среду на выезде одержали волевую победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1.
Наместников забросил две шайбы и отдал голевую передачу соотечественнику Никите Кучерову. Обе шайбы Наместников забросил с передач Кучерова.
Второй звездой игрового дня стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Визи, оформивший дубль в ворота «Бостона» (4:2). Обе шайбы форвард забросил в течение 29 секунд.
Замкнул тройку лучших голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Фредерик Андерсен, который в победном матче с «Миннесотой» (4:2) отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.