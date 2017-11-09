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10:38 (мск), источник: Р-Спорт

Нападающий «Тампы» Владислав Наместников признан первой звездой игрового дня НХЛ

МОСКВА, 9 ноя — Р-Спорт. Российский нападающий «Тампы Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2017

Хоккеисты «Тампы» в среду на выезде одержали волевую победу над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:1.

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Наместников забросил две шайбы и отдал голевую передачу соотечественнику Никите Кучерову. Обе шайбы Наместников забросил с передач Кучерова.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Визи, оформивший дубль в ворота «Бостона» (4:2). Обе шайбы форвард забросил в течение 29 секунд.

Замкнул тройку лучших голкипер «Торонто Мейпл Лифс» Фредерик Андерсен, который в победном матче с «Миннесотой» (4:2) отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

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