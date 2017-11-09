Дубль Наместникова помог «Тампе» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

Дубль оформил российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников (32-я и 47-я минуты), которому оба раза ассистировал другой российский форвард Никита Кучеров. Также Кучеров сам отметился заброшенной шайбой (21). Кроме того, в составе хозяев отличились Джейк Дотчин (8) и Слейтер Коккок (30), капитан «Тампы» канадец Стивен Стэмкос сделал три результативные передачи. У гостей единственная шайба на счету Йоонаса Донского (1).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 6, 9.11.2017, 6:30 Сан-Хосе Шаркс 1 Тампа-Бэй Лайтнинг 5

Кучеров укрепил свое лидерство в споре снайперов, в его активе 15 шайб. Стэмкос лидирует в споре лучших бомбардиров лиги, набрав 28 очков, Кучеров занимает второе место с 26 очками. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Первой звездой стал Кучеров, второй — Наместников.

«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 15 матчах. «Сан-Хосе» расположились на седьмой позиции на Западе. Клуб набрал 16 очков в 14 играх.