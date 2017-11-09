Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Почему врач вам не френд
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс1
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл Ливз4
Миннесота Уайлд2
Хоккей. Европа
19:30
Финляндия
Россия
Хоккей. Европа
8.11
Швейцария2
Канада3
Хоккей. Европа
8.11
Швеция5
Чехия3
Все события
СМИ: Украинские военные отказываются уезжать из Крыма
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014
Команды из разных частей света разыграют еще 6 путевок на ЧМ
Эмили Ратаковски в купальнике восхитила поклонников (фото)
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
10:04 (мск), источник: ТАСС

Дубль Наместникова помог «Тампе» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ

ТАСС, 9 ноября. «Тампа» одержала победу со счетом 5:1 над «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

Дубль оформил российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников (32-я и 47-я минуты), которому оба раза ассистировал другой российский форвард Никита Кучеров. Также Кучеров сам отметился заброшенной шайбой (21). Кроме того, в составе хозяев отличились Джейк Дотчин (8) и Слейтер Коккок (30), капитан «Тампы» канадец Стивен Стэмкос сделал три результативные передачи. У гостей единственная шайба на счету Йоонаса Донского (1).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 6, 9.11.2017, 6:30
Сан-Хосе Шаркс
1Тампа-Бэй Лайтнинг5

Кучеров укрепил свое лидерство в споре снайперов, в его активе 15 шайб. Стэмкос лидирует в споре лучших бомбардиров лиги, набрав 28 очков, Кучеров занимает второе место с 26 очками. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Первой звездой стал Кучеров, второй — Наместников.

«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 15 матчах. «Сан-Хосе» расположились на седьмой позиции на Западе. Клуб набрал 16 очков в 14 играх.

В следующем матче в ночь на пятницу «Тампа» на выезде встретится с «Лос-Анджелесом», который занимает второе место на Западе. «Сан-Хосе» в ночь на воскресенье на своем льду примет «Ванкувер».

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Дубль Наместникова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Гол и передача Бучневича помогли "Рейнджерс" победить во втором матче НХЛ подряд
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014
Команды из разных частей света разыграют еще 6 путевок на ЧМ
Сборная России по хоккею проведет первый матч в Евротуре
Каннаваро возглавил китайский клуб, в котором уже работал
Аленичев буксует, Тихонов — уже третий: обзор 22-го тура ФНЛ
Сборная Канады обыграла Швейцарию в матче Кубка Карьяла
Спорт-Экспресс
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь