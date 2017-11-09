Дубль Наместникова помог «Тампе» обыграть «Сан-Хосе» в матче НХЛ
ТАСС, 9 ноября. «Тампа» одержала победу со счетом 5:1 над «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 9 ноября. «Тампа» одержала победу со счетом 5:1 над «Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль оформил российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников (32-я и 47-я минуты), которому оба раза ассистировал другой российский форвард Никита Кучеров. Также Кучеров сам отметился заброшенной шайбой (21). Кроме того, в составе хозяев отличились Джейк Дотчин (8) и Слейтер Коккок (30), капитан «Тампы» канадец Стивен Стэмкос сделал три результативные передачи. У гостей единственная шайба на счету Йоонаса Донского (1).
Кучеров укрепил свое лидерство в споре снайперов, в его активе 15 шайб. Стэмкос лидирует в споре лучших бомбардиров лиги, набрав 28 очков, Кучеров занимает второе место с 26 очками. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча. Первой звездой стал Кучеров, второй — Наместников.
«Тампа» занимает первое место в Восточной конференции, набрав 26 очков в 15 матчах. «Сан-Хосе» расположились на седьмой позиции на Западе. Клуб набрал 16 очков в 14 играх.
В следующем матче в ночь на пятницу «Тампа» на выезде встретится с «Лос-Анджелесом», который занимает второе место на Западе. «Сан-Хосе» в ночь на воскресенье на своем льду примет «Ванкувер».