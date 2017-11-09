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09:20 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить во втором матче НХЛ подряд

ТАСС, 9 ноября. Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Бостон» со счетом 4:2 в домашнем поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич во второй игре подряд отметился результативной передачей и заброшенной шайбой, доведя личный счет результативности до 14 очков.

Источник: AP 2017

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Бучневич (10-я минута), Джимми Веси (15, 16) и Рик Нэш (60). У «Бостона» отличились Давид Пастрняк (11) и Патрис Бержерон (47). После игры первой звездой был признан шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 31 из 33 бросков по воротам. Второй звездой стал Веси, третьей — Бержерон.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 6, 9.11.2017, 4:00
Нью-Йорк Рейнджерс
4Бостон Брюинз2

Бучневич сыграл в матче 12 минут 56 секунд, успев отдать результативную передачу, провести силовой прием и нанести четыре броска по воротам соперника, один из которых стал голевым. Всего на счету 22-летнего россиянина теперь 14 очков (7 шайб + 7 передач) в 17 матчах текущего чемпионата. Личным рекордом Бучневича является восемь заброшенных шайб, который он установил в прошлом сезоне, набрав 20 очков (8+12) за 41 игру.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин не принимал участие в матче.

«Рейнджерс» выиграли пятый матч подряд и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 17 игр. «Бостон» идет на 12-й строчке в таблице Востока, имея в активе 15 очков после 14 встреч. В следующем матче в ночь на субботу «Бостон» в гостях встретится с «Торонто», «Рейнджерс» в ночь на воскресенье на своей площадке сыграют против «Эдмонтона».

Нью-Йорк Рейнджерс
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 Гол и передача Бучневича помогли "Рейнджерс" победить во втором матче НХЛ подряд
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