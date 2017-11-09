Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить во втором матче НХЛ подряд

Источник: AP 2017

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Бучневич (10-я минута), Джимми Веси (15, 16) и Рик Нэш (60). У «Бостона» отличились Давид Пастрняк (11) и Патрис Бержерон (47). После игры первой звездой был признан шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист, отразивший 31 из 33 бросков по воротам. Второй звездой стал Веси, третьей — Бержерон.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 6, 9.11.2017, 4:00 Нью-Йорк Рейнджерс 4 Бостон Брюинз 2

Бучневич сыграл в матче 12 минут 56 секунд, успев отдать результативную передачу, провести силовой прием и нанести четыре броска по воротам соперника, один из которых стал голевым. Всего на счету 22-летнего россиянина теперь 14 очков (7 шайб + 7 передач) в 17 матчах текущего чемпионата. Личным рекордом Бучневича является восемь заброшенных шайб, который он установил в прошлом сезоне, набрав 20 очков (8+12) за 41 игру.

Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин не принимал участие в матче.