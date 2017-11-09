«Торонто» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Торонто» шайбы забросили Назем Кадри (13-я минута), Патрик Марло (24), Коннор Кэррик (44) и Коннор Браун (60). У «Миннесоты» дважды отличился Джейсон Цукер (19, 56). Лучшим игроком матча был признан датский голкипер «Торонто» Фредрик Андерсен, отразивший 35 из 37 бросков по воротам. Второй звездой стал Цукер, третьей — Марло.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев не смог отметиться результативными действиями за 24 минуты на площадке, в его активе один бросок по воротам «Миннесоты», три силовых приема, два заблокированных броска соперников и показатель полезности «+2».

«Торонто» не мог обыграть «Миннесоту» семь матчей подряд в регулярных чемпионатах НХЛ. Благодаря победе «Торонто» поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. «Миннесота» занимает 13-е место в таблице на Западе, имея в активе 12 очков после 14 игр.