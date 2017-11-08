Зарипов не споет блюз: почему «Сент-Луис» — нереальный вариант для Даниса
«СЭ» объясняет, почему не стоит ждать перехода Даниса Зарипова в «Сент-Луис».
«СЭ» объясняет, почему не стоит ждать перехода Даниса Зарипова в «Сент-Луис».
Летом, когда остро встал вопрос о том, насколько реален для Зарипова вариант с отъездом НХЛ, «Сент-Луис» находился в списке возможных претендентов примерно во втором, если не третьем десятке.
Сам хоккеист в разговоре с корреспондентом «СЭ» Евгением Белоусовым сказал о неком «предложении» от «Блюз», однако конкретизировать подробности он не стал. Почему? По нашей информации, пока переговоры Зарипова с «Сент-Луисом» не продвинулись дальше первоначальной стадии, на которой стороны проявляют интерес. Ни о каком реальном контракте, на котором осталось только поставить подпись, пока не идет и речи. Но даже в случае развития переговоров «Сент-Луис» кажется одним из худших вариантов для российского форварда.
Позиции Брэйдена Шенна и Пола Штястны в качестве первого и второго центров на данный момент незыблемы. Несколько облегчает ситуацию для Зарипова тот факт, что на привычном для него в последние годы правом фланге непререкаемой фигурой является только Владимир Тарасенко. Он лучший снайпер клуба. Ниже него в клубной иерархии правых краев находятся Дмитрий Яшкин, Магнус Пааярви, Скотти Апшелл и Бо Беннетт.
Все как один таланты, не раскрывшие в НХЛ свой атакующий потенциал, ярко проявленный на молодежном уровне. Свои шансы Яшкин, еще года полтора назад воспринимавшийся как нападающий второго звена на многие сезоны вперед, упускает один за другим. В последних матчах справа вместе с Соботкой и Штястны приходилось выходить Стину.
Однако,
Все это означает, что места под потолком у «Сент-Луиса» почти нет. Теоретически можно дать Зарипову минимально возможный контракт с бонусами, которые не будут влиять на потолок, поскольку хоккеисту уже исполнилось 35 лет. Но даже в таком случае руководству клуба придется производить манипуляции с составом, чтобы одновременно иметь в заявке разрешенные по правилам 23 человек.
Сложно поверить, что ради иллюзорного шанса вписать в команду Зарипова, никогда не игравшего на профессиональном уровне в Северной Америке, генеральный менеджер Дуг Армстронг создаст сам себе головную боль. Как бы не хотелось надеяться на то, что наш нападающий попробует силы в НХЛ, но нынешний «Сент-Луис» совсем не его песня.