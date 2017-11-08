Зарипов не споет блюз: почему «Сент-Луис» — нереальный вариант для Даниса

Источник: Спорт-Экспресс

Летом, когда остро встал вопрос о том, насколько реален для Зарипова вариант с отъездом НХЛ, «Сент-Луис» находился в списке возможных претендентов примерно во втором, если не третьем десятке.

Сам хоккеист в разговоре с корреспондентом «СЭ» Евгением Белоусовым сказал о неком «предложении» от «Блюз», однако конкретизировать подробности он не стал. Почему? По нашей информации, пока переговоры Зарипова с «Сент-Луисом» не продвинулись дальше первоначальной стадии, на которой стороны проявляют интерес. Ни о каком реальном контракте, на котором осталось только поставить подпись, пока не идет и речи. Но даже в случае развития переговоров «Сент-Луис» кажется одним из худших вариантов для российского форварда.

Во-первых, стиль команды, где больше надо бегать, бороться и толкаться, совсем не подходит российскому ветерану. Наследие Кена Хичкока, отправленного в отставку по ходу прошлого сезона, живет и процветает. Его преемник Майк Йео в методах работы чуть гибче, и схема игры стала менее жесткой. Однако представить в ней Зарипова все равно тяжело.

Во-вторых, после того, как восстановился швед Алекс Стин, пропустивший начало сезона из-за травмы, у «Блюз» худо-бедно наладилась ситуация с крайними нападающими. На этой позиции, кстати, совсем неплохо выглядит хорошо нам знакомый по выступлению за «Авангард» чех Владимир Соботка. Он, как известно, центрфорвард, но в свое второе пришествие в «Сент-Луис» получил новую роль и выходит на левом фланге.

Позиции Брэйдена Шенна и Пола Штястны в качестве первого и второго центров на данный момент незыблемы. Несколько облегчает ситуацию для Зарипова тот факт, что на привычном для него в последние годы правом фланге непререкаемой фигурой является только Владимир Тарасенко. Он лучший снайпер клуба. Ниже него в клубной иерархии правых краев находятся Дмитрий Яшкин, Магнус Пааярви, Скотти Апшелл и Бо Беннетт.

Все как один таланты, не раскрывшие в НХЛ свой атакующий потенциал, ярко проявленный на молодежном уровне. Свои шансы Яшкин, еще года полтора назад воспринимавшийся как нападающий второго звена на многие сезоны вперед, упускает один за другим. В последних матчах справа вместе с Соботкой и Штястны приходилось выходить Стину.

Данис ЗАРИПОВ | Источник: Спорт-Экспресс

Однако, в-третьих, в декабре в состав должен вернуться центральный нападающий Патрик Бернглунд, пока находящийся в списке травмированных и восстанавливающийся после операции на плече. Возможно, что еще раньше сыграет и защитник-ветеран Джей Баумистер, получивший перелом голеностопа во время тренировочного лагеря. Он уже начал кататься, но еще испытывает дискомфорт в прооперированной лодыжке.

Все это означает, что места под потолком у «Сент-Луиса» почти нет. Теоретически можно дать Зарипову минимально возможный контракт с бонусами, которые не будут влиять на потолок, поскольку хоккеисту уже исполнилось 35 лет. Но даже в таком случае руководству клуба придется производить манипуляции с составом, чтобы одновременно иметь в заявке разрешенные по правилам 23 человек.