Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ

Источник: РИА "Новости"

Ранее портал «Чемпионат» написал об интересе к игроку со стороны «Сент-Луиса». Сам игрок позже подтвердил этот интерес.

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«Мы общаемся с “Сент-Луисом” и еще как минимум с четырьмя командами. Говорим об условиях, но не о деньгах», — сказал агент.

НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в лиге, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он не может играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и других соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея. В середине сентября Зарипов сообщил ТАСС, что отклонил ряд предложений клубов НХЛ.