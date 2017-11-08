Агент: Зарипов ведет переговоры как минимум с пятью клубами НХЛ

Ранее портал «Чемпионат» написал об интересе к игроку со стороны «Сент-Луиса». Сам игрок позже подтвердил этот интерес.
«Мы общаемся с “Сент-Луисом” и еще как минимум с четырьмя командами. Говорим об условиях, но не о деньгах», — сказал агент.
НХЛ дала разрешение Зарипову выступать в лиге, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Он не может играть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и других соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея. В середине сентября Зарипов сообщил ТАСС, что отклонил ряд предложений клубов НХЛ.
Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016), чемпионом Суперлиги (2006), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014). Форвард в межсезонье перешел в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», но позднее казанский клуб сообщил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон после сообщения о дисквалификации.