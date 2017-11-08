«Сент-Луис» предложил контракт Данису Зарипову
Как стало известно «Чемпионату», клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» предложил контракт российскому нападающему Данису Зарипову.
Как стало известно «Чемпионату», клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» предложил контракт российскому нападающему Данису Зарипову.
Международная федерация хоккея дисквалифицировала 36-летнего хоккеиста на два года после обнаружения запрещённых препаратов в его пробах. НХЛ после совещания разрешила Зарипову играть в лиге.
Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх
Зариповым интересовался ряд клубов НХЛ, в числе которых «Питтсбург Пингвинз» и «Чикаго Блэкхоукс». Сам Зарипов заявлял о наличии предложений со стороны клубов НХЛ, однако они не устроили российского хоккеиста.