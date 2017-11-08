«Сент-Луис» предложил контракт Данису Зарипову

Источник: РИА "Новости"

Международная федерация хоккея дисквалифицировала 36-летнего хоккеиста на два года после обнаружения запрещённых препаратов в его пробах. НХЛ после совещания разрешила Зарипову играть в лиге.

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Зарипов является единственным четырёхкратным обладателем кубка Гагарина (2009, 2010 с «Ак Барсом», 2014, 2016 с магнитогорским «Металлургом»). В 56 матчах прошедшего регулярного чемпионата за «Магнитку» он набрал 45 (16+29) баллов за результативность, в 18 играх плей-офф отметился 15 шайбами и семью передачами. Всего в КХЛ на его счету 565 (254+311) очков в 603 матчах КХЛ.