Уехать, чтобы вернуться. 7 русских хоккеистов, быстро сбежавших из Америки
Вадим Шипачев — далеко не первый пример.
Вадим Шипачев — далеко не первый пример.
Вадим Шипачёв возвращается в Россию, проведя в Северной Америке менее двух месяцев. В то же время из «Рейнджерс» в «Металлург» отправился Алексей Береглазов. Вспоминаем, кто ещё из российских игроков уезжал за океан, но не провёл там ни одного полного сезона и вернулся доигрывать хоккейный год на родину.
Максим Сушинский
Петербуржец по рождению, Сушинский стал легендой в омском «Авангарде», и во многом это произошло
И руководство пошло навстречу хоккеисту, удержав половину его зарплаты за сезон. «По моему мнению, основная проблема Сушинского заключалась в его семье. Она так и не смогла приспособиться к нашей жизни», — сказал тогда генеральный менеджер «Миннесоты» Дуг Райсбро. Максим вернулся в «Авангард», с которым в том же сезоне выиграл первое в истории клуба серебро российских первенств, а спустя ещё несколько лет стал с омским клубом чемпионом страны и обладателем кубка европейских чемпионов. Неизвестно, какая карьера была уготована Сушинскому в НХЛ, но в России он добился многого и вряд ли сожалеет о преждевременном возвращении
После 30 матчей Сушинский заскучал по России, да так сильно, что попросил «Миннесоту» отпустить его домой.
Сергей Зиновьев
Воспитанник новокузнецкого хоккея Сергей Зиновьев известен в основном по выступлениям за «Ак Барс» и «Салават Юлаев», но на заре карьеры Зиновьев сменил немало клубов, а в поисках оптимального места работы Сергея менее чем на сезон занесло и в НХЛ. Произошло это перед сезоном-2003/04, когда Зиновьев, поигравший к тому моменту в «Кузне», «Салавате», «Локомотиве», «Спартаке» и «Ак Барсе», отправился из Казани в «Бостон», который выбрал россиянина на драфте ещё в 2000 году.
Отношения с новой лигой не заладились у Зиновьева ещё с межсезонья. Сначала возникла визовая проблема, в результате которой Сергей самостоятельно готовился к первому сезону в НХЛ. В Бостон россиянин прибыл лишь за неделю до старта «регулярки», в выставочных матчах Зиновьев ничем себя не проявил и в стартовых играх чемпионата за «Брюинз» участия не принимал, ожидая своего шанса в
Алексей Кайгородов
Кайгородов родился и вырос в Магнитогорске, там же стал высококлассным хоккеистом и в 23 года решил покорить НХЛ. Его ждала «Оттава», выбравшая Кайгородова на драфте-2002 и планировавшая умного и тонкого российского центрфорварда в звено к Даниэлю Альфредссону. Однако первые же матчи Алексея за «сенаторов» показали, что Кайгородов — игрок исключительно для российского хоккея. В НХЛ ему не хватало жёсткости и скорости принятия решения на узких площадках, и уже после шести невыразительных матчей «Оттава» отправила россиянина в
Но выступать за «Бингхэмптон» Кайгородов не захотел и заявил о намерении вернуться в «Металлург», что дало повод «Сенаторз» дисквалифицировать своего игрока. Алексей возвратился в «Магнитку» и помог команде выиграть очередное золото Суперлиги. В дальнейшем Кайгородов отыграл за «сталеваров» ещё шесть с половиной сезонов, о НХЛ больше не мечтал и завершил карьеру в Магнитогорске, напоследок подняв над головой кубок Гагарина.
Играть в АХЛ Кайгородов не захотел и заявил о намерении вернуться в «Металлург», что дало повод «Оттаве» его дисквалифицировать.
Алексей Михнов
В том же сезоне неудачную попытку заиграть в сильнейшей лиге мира предпринял ещё один российский игрок. Алексей Михнов в 24 года после выступлений за «Кристалл» из Электростали, московское «Динамо», «Сибирь» и «Локомотив» отправился в «Эдмонтон», который выбрал уроженца Киеве в первом раунде драфта 2000 года. Казалось, что у габаритного Михнова будет масса преимуществ в НХЛ, но в результате Алексей сыграл ещё меньше матчей, чем его тёзка Кайгородов.
Уже после двух игр «Эдмонтон» отправил новичка в
Кирилл Петров
Кирилл Петров долго и упорно пробивал себе дорогу в большой хоккей и в родной «Ак Барс», не гнушаясь ссылок во вторую лигу в Альметьевск или скрытой аренды в «Югру», и в результате добился своего. Петров не только попал в основу казанцев, но и был замечен в НХЛ, а «Нью-Йорк Айлендерс» выбрали Кирилла на драфте 2008 года.
За океан Петров поехал только после того, как закрепился в клубе КХЛ, но перед отъездом сам Кирилл сожалел, что не предпринял этой попытки гораздо раньше. И был прав. Подписав в 25 лет контракт новичка с «островитянами», Петров сразу же угодил в
Вадим Шипачёв
История Вадима Шипачёва напоминает ситуацию с Алексеем Кайгородовым — хоккеист не захотел играть в
Алексей Береглазов
Быстро расстаётся со своей мечтой в этом сезоне и Алексей Береглазов. Перешедший в «Рейнджерс» из «Магнитки» Береглазов сразу был спущен в «Хартфорд», где показывал достаточно надёжный и спокойный хоккей, но вызова в