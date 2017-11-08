«Питтсбург» обыграл «Аризону», Малкин набрал три очка

Встреча, состоявшаяся в Питтсбурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джастин Шульц (1-я минута), Малкин (4) и Фил Кессел (47), у «Аризоны» отличился Тобиас Ридер (41). Малкин был признан первой звездой матча.