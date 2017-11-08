Злоумышленник собирал через Интернет деньги для лечения больного двухлетнего польского мальчика.
«Питтсбург» обыграл «Аризону», Малкин набрал три очка
МОСКВА, 8 ноя —
МОСКВА, 8 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Питтсбурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джастин Шульц (1-я минута), Малкин (4) и Фил Кессел (47), у «Аризоны» отличился Тобиас Ридер (41). Малкин был признан первой звездой матча.
В другом матче дня «Монреаль» на своем льду нанес поражение «Вегасу» — 3:2.
|Питтсбург Пингвинз
|
3:1
(2:0, 0:0, 1:1)
|Аризона Койотс
|Майк Салливан
|Рик Токкет
|Мэттью Мюррей
|Антти Раанта 58:39
|1-й период
|00:59
|Джастин Шульц (Е. Малкин, Ф. Кессел)
|03:07
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, Дж. Гюнтцель)
|Джордан Мартинук
|12:47
|Клейтон Келлер
|19:23
|2-й период
|Макс Доми
|24:48
|35:14
|3-й период
|Тобиас Ридер (К. Фишер, О. Экман-Ларссон)
|40:26
|Дерек Степан
|40:44
|Кевин Коннотон
|44:54
|46:06
|Фил Кессел (П. Хернквист, Е. Малкин)
|48:38
|Сидни Кросби
|2
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)