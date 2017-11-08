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09:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Питтсбург» обыграл «Аризону», Малкин набрал три очка

МОСКВА, 8 ноя — Р-Спорт. «Питтсбург» нанес поражение «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отметился голом и двумя результативными передачами.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в Питтсбурге во вторник, завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе «Пингвинз» шайбы забросили Джастин Шульц (1-я минута), Малкин (4) и Фил Кессел (47), у «Аризоны» отличился Тобиас Ридер (41). Малкин был признан первой звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Монреаль» на своем льду нанес поражение «Вегасу» — 3:2.

Питтсбург Пингвинз 3:1
(2:0, 0:0, 1:1)
Аризона Койотс
8.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Рик Токкет
Вратари
Мэттью Мюррей Антти Раанта 58:39
1-й период
00:59 Джастин Шульц (Е. Малкин, Ф. Кессел)
03:07 Евгений Малкин (Ф. Кессел, Дж. Гюнтцель)
Джордан Мартинук 12:47
Клейтон Келлер 19:23
2-й период
Макс Доми 24:48
35:14
3-й период
Тобиас Ридер (К. Фишер, О. Экман-Ларссон) 40:26
Дерек Степан 40:44
Кевин Коннотон 44:54
46:06 Фил Кессел (П. Хернквист, Е. Малкин)
48:38 Сидни Кросби
Статистика
2 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Джаст. Шульц (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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