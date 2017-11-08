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09:11 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

МОСКВА, 8 ноя — Р-Спорт. «Вашингтон» уступил «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, российский нападающий столичной команды Александр Овечкин забросил единственную шайбу своей команды.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Эвандер Кейн (23-я и 60-я минуты), на 44-й отличился Бенуа Пульо. Овечкин забил гол на 38-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Ванкувер» на чужом льду взял верх над «Калгари» — 5:3.

Баффало Сэйбрз 3:1
(0:0, 1:1, 2:0)
Вашингтон Кэпиталз
8.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Барри Тротц
Вратари
Робин Ленер Филипп Грубауэр 58:57 (Ф. Грубауэр 59:40)
1-й период
Александр Овечкин 04:25
10:59 Джордан Нолан
Брукс Орпик 18:59
2-й период
22:39 Эвандер Кейн (Дж. Айкел)
32:33 Джейк Маккейб
Том Уилсон 32:33
Александр Овечкин (Д. Смит-Пелли, Б. Орпик) 37:44
3-й период
43:22 Бенуа Пульо
Евгений Кузнецов 44:12
Джон Карлсон 47:01
59:40 п.в. Эвандер Кейн (Дж. Поминвилль)
Статистика
7 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Пульо (Баффало Сэйбрз), М. Сканделла (Баффало Сэйбрз), Э. Кейн (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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