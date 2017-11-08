Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»

Встреча, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Эвандер Кейн (23-я и 60-я минуты), на 44-й отличился Бенуа Пульо. Овечкин забил гол на 38-й минуте.