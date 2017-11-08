Злоумышленник собирал через Интернет деньги для лечения больного двухлетнего польского мальчика.
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Баффало»
МОСКВА, 8 ноя —
МОСКВА, 8 ноя —
Встреча, состоявшаяся во вторник, закончилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Эвандер Кейн (23-я и 60-я минуты), на 44-й отличился Бенуа Пульо. Овечкин забил гол на 38-й минуте.
В другом матче дня «Ванкувер» на чужом льду взял верх над «Калгари» — 5:3.
|Баффало Сэйбрз
|
3:1
(0:0, 1:1, 2:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Фил Хаусли
|Барри Тротц
|Робин Ленер
|Филипп Грубауэр 58:57 (Ф. Грубауэр 59:40)
|1-й период
|Александр Овечкин
|04:25
|10:59
|Джордан Нолан
|Брукс Орпик
|18:59
|2-й период
|22:39
|Эвандер Кейн (Дж. Айкел)
|32:33
|Джейк Маккейб
|Том Уилсон
|32:33
|Александр Овечкин (Д. Смит-Пелли, Б. Орпик)
|37:44
|3-й период
|43:22
|Бенуа Пульо
|Евгений Кузнецов
|44:12
|Джон Карлсон
|47:01
|59:40
|п.в.
|Эвандер Кейн (Дж. Поминвилль)
|7
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Б. Пульо (Баффало Сэйбрз), М. Сканделла (Баффало Сэйбрз), Э. Кейн (Баффало Сэйбрз)