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09:02 (мск), источник: Р-Спорт

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Нью-Джерси»

МОСКВА, 8 ноя — Р-Спорт. Шайба и две результативные передачи российского нападающего Владимира Тарасенко помогли «Сент-Луису» переиграть «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу «Блюз». Шайбами в составе гостей отметились Тарасенко (39-я минута), Джейден Шварц (41) и Брэйден Шенн (60), у хозяев отличился Блэйк Колман (4). Тарасенко был признан первой звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» — 1:2 (после овертайма),

«Каролина» — «Флорида» — 3:1,

«Коламбус» — «Нэшвилл» — 1:3.

Нью-Джерси Дэвилз 1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
Сент-Луис Блюз
8.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Майк Йео
Вратари
Кори Шнайдер 58:27 (К. Шнайдер 59:03) Джейк Аллен
1-й период
00:36 Нико Хишир
03:35 Блейк Коулман (Б. Бойл, Дж. Мур)
08:03 Тэйлор Холл
Роберт Бортуццо 11:44
14:49 Брайан Гиббонс
Оскар Сундквист 17:04
2-й период
Владимир Тарасенко (Б. Шенн) 38:57
39:50 Блейк Коулман
3-й период
Джейден Шворц (Б. Шенн, В. Тарасенко) 40:32
44:02 Стив Сантини
47:10
Владимир Соботка 52:15
Брэйден Шенн (В. Тарасенко) п.в. 59:03
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), Б. Коулман (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Джерси Дэвилз
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