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Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» победить «Нью-Джерси»
МОСКВА, 8 ноя —
МОСКВА, 8 ноя —
Встреча, состоявшаяся во вторник, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу «Блюз». Шайбами в составе гостей отметились Тарасенко (39-я минута), Джейден Шварц (41) и Брэйден Шенн (60), у хозяев отличился Блэйк Колман (4). Тарасенко был признан первой звездой матча.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон» — 1:2 (после овертайма),
«Каролина» — «Флорида» — 3:1,
«Коламбус» — «Нэшвилл» — 1:3.
|Нью-Джерси Дэвилз
|
1:3
(1:0, 0:1, 0:2)
|Сент-Луис Блюз
|Джон Хайнс
|Майк Йео
|Кори Шнайдер 58:27 (К. Шнайдер 59:03)
|Джейк Аллен
|1-й период
|00:36
|Нико Хишир
|03:35
|Блейк Коулман (Б. Бойл, Дж. Мур)
|08:03
|Тэйлор Холл
|Роберт Бортуццо
|11:44
|14:49
|Брайан Гиббонс
|Оскар Сундквист
|17:04
|2-й период
|Владимир Тарасенко (Б. Шенн)
|38:57
|39:50
|Блейк Коулман
|3-й период
|Джейден Шворц (Б. Шенн, В. Тарасенко)
|40:32
|44:02
|Стив Сантини
|47:10
|Владимир Соботка
|52:15
|Брэйден Шенн (В. Тарасенко)
|п.в.
|59:03
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|В. Тарасенко (Сент-Луис Блюз), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), Б. Коулман (Нью-Джерси Дэвилз)