TSN: хоккеист «Торонто» Сошников может продолжить карьеру в КХЛ

Источник: AP 2017

Журналист TSN Пьер Лебрюн сообщил, что в контракте 24-летнего россиянина есть пункт о том, что он может быть арендован клубом КХЛ, если не будет вызван в основной состав «Торонто» до 14 ноября. При двустороннем контракте спустя три игры Сошникова не смогут отправить в фарм-клуб без процедуры прохождения драфта отказов. Также отмечается, что весьма вероятен и вариант обмена российского форварда в другой клуб НХЛ. Права на Сошникова в КХЛ принадлежат санкт-петербургскому СКА.

Также журналист отметил, что «Торонто», вероятно, вызовет россиянина, чтобы избежать проблем с его отъездом. Кроме того, агент Сошникова Дэн Милстейн сообщил TSN, что Сошников не рассматривает варианты возвращения в клуб КХЛ, а хочет остаться в команде НХЛ.

В нынешнем сезоне Сошников не провел ни одного матча в составе «Торонто». Он сыграл 11 встреч в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Торонто», набрав 9 очков (3 шайбы + 6 передач). За «Торонто» Сошников выступает с 2015 года, всего в НХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 14 очков (7+7).