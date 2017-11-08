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09:28 (мск), источник: ТАСС

TSN: хоккеист «Торонто» Сошников может продолжить карьеру в КХЛ

ТАСС, 8 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Никита Сошников может продолжить карьеру в команде Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на правах аренды, если до 14 ноября не будет вызван в основной состав «Торонто». Об этом сообщил канадский телеканал TSN.

Источник: AP 2017

Журналист TSN Пьер Лебрюн сообщил, что в контракте 24-летнего россиянина есть пункт о том, что он может быть арендован клубом КХЛ, если не будет вызван в основной состав «Торонто» до 14 ноября. При двустороннем контракте спустя три игры Сошникова не смогут отправить в фарм-клуб без процедуры прохождения драфта отказов. Также отмечается, что весьма вероятен и вариант обмена российского форварда в другой клуб НХЛ. Права на Сошникова в КХЛ принадлежат санкт-петербургскому СКА.

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Также журналист отметил, что «Торонто», вероятно, вызовет россиянина, чтобы избежать проблем с его отъездом. Кроме того, агент Сошникова Дэн Милстейн сообщил TSN, что Сошников не рассматривает варианты возвращения в клуб КХЛ, а хочет остаться в команде НХЛ.

В нынешнем сезоне Сошников не провел ни одного матча в составе «Торонто». Он сыграл 11 встреч в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб «Торонто», набрав 9 очков (3 шайбы + 6 передач). За «Торонто» Сошников выступает с 2015 года, всего в НХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 14 очков (7+7).

В КХЛ Сошников выступал за подмосковный «Атлант» в сезонах-2013/14 и 2014/15, сыграв 90 матчей, в которых набрал 37 очков (16+21).

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