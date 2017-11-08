Вадим Шипачев проиграл в «Вегасе»
Раздутая зарплатная ведомость новичка НХЛ вынудила клуб из Невады отказаться от сотрудничества с российским форвардом.
Раздутая зарплатная ведомость новичка НХЛ вынудила клуб из Невады отказаться от сотрудничества с российским форвардом.
В ближайшее время в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) вернется форвард сборной России Вадим Шипачев, весной подписавший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Сейчас 30-летний хоккеист находится в
Весной отъезд главной звезды петербургского СКА в НХЛ стал одним из самых громких событий в отечественном хоккее. Несколько лет подряд звено Вадима Шипачева и Евгения Дадонова было самым результативным в Континентальной хоккейной лиге. В 2015 году в связке с Артемием Панариным оно принесло клубу из Северной столицы Кубок Гагарина, а в 2017-м в его победный состав вошел Никита Гусев. При активном участии троек
В мае 2017 года было официально объявлено об отъезде 30-летнего форварда в «Вегас». Через полтора месяца во «Флориду Пантерз» отправился Евгений Дадонов. Последний успешно начал свой первый сезон в лиге, после 11 матчей регулярного чемпионата в составе «пантер» набрав 14 очков (6 голов + 8 голевых передач).
У Вадима Шипачева в новом клубе всё, напротив, пошло наперекосяк. После нескольких неудачных выставочных матчей россиянин накануне первых встреч сезона был сослан в «Чикаго Вулвз». Руководство «Вегаса» объяснило это желанием разгрузить зарплатную ведомость. Форвард из РФ был приглашен на годовой оклад в $4,5 млн. Помимо него «тяжелые» контракты клуб из Невады заключил с Дэвидом Кларксоном ($5,25 млн) и Михаилом Грабовским ($5 млн), которые еще в межсезонье получили травмы. Кроме того, генеральный менеджер Джордж Макфи привел в команду огромное количество игроков с меньшими окладами, что в итоге поставило под вопрос соблюдение «Вегасом» потолка зарплат НХЛ.
— Нужно спрашивать у руководства и тренерского штаба, зачем они отправляли Шипачева в
До старта сезона «Вегас» так и не успел обменять никого из «дорогих» хоккеистов. Не все из них попадали в заявку главной команды, поэтому часть игроков было решено временно перевести в
Российский форвард дебютировал в сильнейшей лиге мира лишь в пятом матче сезона против «Бостон Брюинз» (3:1). В первой же игре он забросил шайбу, но в следующих двух встречах — с «Баффало Сейбрз» (5:4 ОТ) и «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ) — получал немного игрового времени.
— Шипачев в 30 лет уехал из лидирующей команды России в созданный с нуля клуб НХЛ, — продолжил Павел Буре. — С таким контрактом он должен был стать лидером «Вегаса». Ясно, что ожидания Вадима не совпали с реальностью. Он явно хотел получать максимум игрового времени, а в итоге сыграл считаные матчи на старте сезона. Да и в них получал по 10 минут. И даже в этих условиях сумел отличиться. Непонятно, о чем думало руководство, когда заключало такой контракт, если в итоге не рассчитывает на игрока. Почему Шипачев сразу не играл в первом звене, надо спрашивать главного тренера и генерального менеджера клуба. Можно еще понять юридические тонкости,
После трех матчей в НХЛ Вадима Шипачева вновь отправили в «Чикаго», однако он отказался поехать с
— Это была инициатива
Пока приоритетным для Вадима Шипачева остается возвращение в СКА, базовый клуб сборной России. Возвращение в КХЛ даст хоккеисту право выступить за национальную команду на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, куда НХЛ не отпустила своих игроков.