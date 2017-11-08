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00:37 (мск), источник: Известия

Вадим Шипачев проиграл в «Вегасе»

Раздутая зарплатная ведомость новичка НХЛ вынудила клуб из Невады отказаться от сотрудничества с российским форвардом.

Источник: AP 2017

В ближайшее время в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) вернется форвард сборной России Вадим Шипачев, весной подписавший контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс». Сейчас 30-летний хоккеист находится в Санкт-Петербурге и тренируется на льду местного СКА, за который выступал в 2013—2017 годах. Заокеанская карьера игрока завершилась, так и не успев начаться. После отказа переехать в фарм-клуб «Чикаго Вулвз» и принять участие в нескольких играх Американской хоккейной лиги (АХЛ) форвард был дисквалифицирован руководством команды без сохранения зарплаты.

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Весной отъезд главной звезды петербургского СКА в НХЛ стал одним из самых громких событий в отечественном хоккее. Несколько лет подряд звено Вадима Шипачева и Евгения Дадонова было самым результативным в Континентальной хоккейной лиге. В 2015 году в связке с Артемием Панариным оно принесло клубу из Северной столицы Кубок Гагарина, а в 2017-м в его победный состав вошел Никита Гусев. При активном участии троек Дадонов-Шипачев-Панарин и Дадонов-Шипачев-Гусев сборная России четыре чемпионата мира подряд оказывалась в призерах, завоевав золото Минска-2014, серебро Праги-2015, а также бронзу Москвы-2016 и Кельна/Парижа-2017. На мировом первенстве в России Вадим Шипачев стал лучшим бомбардиром.

В мае 2017 года было официально объявлено об отъезде 30-летнего форварда в «Вегас». Через полтора месяца во «Флориду Пантерз» отправился Евгений Дадонов. Последний успешно начал свой первый сезон в лиге, после 11 матчей регулярного чемпионата в составе «пантер» набрав 14 очков (6 голов + 8 голевых передач).

У Вадима Шипачева в новом клубе всё, напротив, пошло наперекосяк. После нескольких неудачных выставочных матчей россиянин накануне первых встреч сезона был сослан в «Чикаго Вулвз». Руководство «Вегаса» объяснило это желанием разгрузить зарплатную ведомость. Форвард из РФ был приглашен на годовой оклад в $4,5 млн. Помимо него «тяжелые» контракты клуб из Невады заключил с Дэвидом Кларксоном ($5,25 млн) и Михаилом Грабовским ($5 млн), которые еще в межсезонье получили травмы. Кроме того, генеральный менеджер Джордж Макфи привел в команду огромное количество игроков с меньшими окладами, что в итоге поставило под вопрос соблюдение «Вегасом» потолка зарплат НХЛ.

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— Нужно спрашивать у руководства и тренерского штаба, зачем они отправляли Шипачева в фарм-клуб, — заявил «Известиям» экс-форвард «Ванкувер Кэнакс» и «Флориды Пантерз» Павел Буре. — Ясно, что Вадим ехал за океан не для того, чтобы играть в АХЛ. И нужно спросить генерального менеджера и других руководителей «Вегаса», как они собирали состав, как следили за финансовыми возможностями и соответствием потолку зарплат, что высокооплачиваемого легионера пришлось ссылать в «Чикаго». Совершенно понятно, почему Шипачев так отреагировал на ситуацию, когда его второй раз отправили в фарм-клуб.

До старта сезона «Вегас» так и не успел обменять никого из «дорогих» хоккеистов. Не все из них попадали в заявку главной команды, поэтому часть игроков было решено временно перевести в фарм-клуб. По регламенту лиги это означало бы соблюдение процедуры драфта отказов, при котором хоккеисты могут покинуть команду бесплатно. Не распространяется это требование только на игроков, выступающих в НХЛ первый сезон. В их число попал и Вадим Шипачев.

Российский форвард дебютировал в сильнейшей лиге мира лишь в пятом матче сезона против «Бостон Брюинз» (3:1). В первой же игре он забросил шайбу, но в следующих двух встречах — с «Баффало Сейбрз» (5:4 ОТ) и «Сент-Луис Блюз» (3:2 ОТ) — получал немного игрового времени.

— Шипачев в 30 лет уехал из лидирующей команды России в созданный с нуля клуб НХЛ, — продолжил Павел Буре. — С таким контрактом он должен был стать лидером «Вегаса». Ясно, что ожидания Вадима не совпали с реальностью. Он явно хотел получать максимум игрового времени, а в итоге сыграл считаные матчи на старте сезона. Да и в них получал по 10 минут. И даже в этих условиях сумел отличиться. Непонятно, о чем думало руководство, когда заключало такой контракт, если в итоге не рассчитывает на игрока. Почему Шипачев сразу не играл в первом звене, надо спрашивать главного тренера и генерального менеджера клуба. Можно еще понять юридические тонкости, из-за которых он не играл в первых матчах. Но очевидно, что вторая ссылка в фарм-клуб Вадиму не понравилась, и он принял решение не ехать в Чикаго.

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После трех матчей в НХЛ Вадима Шипачева вновь отправили в «Чикаго», однако он отказался поехать с фарм-клубом на матчи АХЛ. В ответ «Вегас» отчислил игрока и в ближайшее время с высокой вероятностью расторгнет с ним контракт. В КХЛ интерес к хоккеисту уже проявили в его родном городе Череповце — именно в составе местной «Северстали» Вадим Шипачев в 2008—2013 годах стал ведущим игроком лиги. В самом клубе активно подогревают интерес к возможной сделке. Так, на прошлой неделе огромное количество просмотров в интернете собрало интервью главного тренера команды Александра Гулявцева официальному сайту «Северстали», во время которого на заднем плане висела клубная форма с фамилией Шипачев.

— Это была инициатива пресс-службы клуба, довольно удачно привлекшая внимание публики, — рассказал «Известиям» генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин. — Мы не скрываем интереса к Вадиму. Возвращение в родной город и клуб было бы отличной историей и для нас, и для него. Уже связывались с его агентами — и Петром Свободой, и российскими представителями. Но пока нет ответа самого Вадима. Здесь решающее слово за ним. Если он скажет, что ему интересен наш вариант, приступим к более предметным переговорам.

Пока приоритетным для Вадима Шипачева остается возвращение в СКА, базовый клуб сборной России. Возвращение в КХЛ даст хоккеисту право выступить за национальную команду на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, куда НХЛ не отпустила своих игроков.

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