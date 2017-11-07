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Торонто Мэйпл ЛивзБ4
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс5
Коламбус Блю Джэкетс3
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10:09 (мск), источник: Р-Спорт

«Рейнджерс» победили «Коламбус», на счету Бучневича и Панарина по голу

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома нанес поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:3 (0:0, 1:2, 4:1) в пользу «Рейнджерс». В составе хозяев шайбы забросили Михаэль Грабнер (33, 60), Кевин Шаттенкирк (46), Крис Крайдер (50) и российский форвард Павел Бучневич (52), отметившийся также результативной передачей. У гостей отличились российский нападающий Артемий Панарин (21), Джош Андерсон (25) и Оливер Бьоркстранн (49). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Бучневич, забросивший шестую шайбу в сезоне, был признан второй звездой матча. Для Панарина этот гол стал вторым в нынешнем регулярном чемпионате.

«Даллас» на своем льду проиграл «Виннипегу» — 1:4. Форвард хозяев Александр Радулов сделал результативную передачу.

«Торонто» дома в серии буллитов обыграл «Вегас» — 4:3, «Бостон» на своем льду победил «Миннесоту» — 5:3.

Нью-Йорк Рейнджерс 5:3
(0:0, 1:2, 4:1)
Коламбус Блю Джэкетс
7.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Джон Торторелла
Вратари
Хенрик Лундквист Сергей Бобровский 58:24 (С. Бобровский 59:11)
1-й период
Джош Андерсон 06:58
2-й период
Артемий Панарин (З. Веренски, С. Джонс) 20:38
Джош Андерсон (Р. Мюррей) 24:24
27:41 Михаэль Грабнер
32:41 Михаэль Грабнер (Дж. Миллер, Н. Холден)
Оливер Бьоркстранд 35:04
3-й период
Артемий Панарин 44:13
45:10 Кевин Шаттенкирк (М. Цуккарелло-Осен, М. Зибанежад)
Оливер Бьоркстранд (Б. Дубински, Б. Дженнер) 48:01
Зак Дэлпи 49:37
49:40 Крис Крайдер (П. Бучневич, М. Зибанежад)
Дэвид Савар 51:15
51:27 Павел Бучневич (К. Шаттенкирк, М. Зибанежад)
59:11 п.в. Михаэль Грабнер (Й. Фаст, Р. Макдона)
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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