«Рейнджерс» победили «Коламбус», на счету Бучневича и Панарина по голу
МОСКВА, 7 ноя —
МОСКВА, 7 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в
Бучневич, забросивший шестую шайбу в сезоне, был признан второй звездой матча. Для Панарина этот гол стал вторым в нынешнем регулярном чемпионате.
«Даллас» на своем льду проиграл «Виннипегу» — 1:4. Форвард хозяев Александр Радулов сделал результативную передачу.
«Торонто» дома в серии буллитов обыграл «Вегас» — 4:3, «Бостон» на своем льду победил «Миннесоту» — 5:3.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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5:3
(0:0, 1:2, 4:1)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Ален Виньо
|Джон Торторелла
|Хенрик Лундквист
|Сергей Бобровский 58:24 (С. Бобровский 59:11)
|1-й период
|Джош Андерсон
|06:58
|2-й период
|Артемий Панарин (З. Веренски, С. Джонс)
|20:38
|Джош Андерсон (Р. Мюррей)
|24:24
|27:41
|Михаэль Грабнер
|32:41
|Михаэль Грабнер (Дж. Миллер, Н. Холден)
|Оливер Бьоркстранд
|35:04
|3-й период
|Артемий Панарин
|44:13
|45:10
|Кевин Шаттенкирк (М. Цуккарелло-Осен, М. Зибанежад)
|Оливер Бьоркстранд (Б. Дубински, Б. Дженнер)
|48:01
|Зак Дэлпи
|49:37
|49:40
|Крис Крайдер (П. Бучневич, М. Зибанежад)
|Дэвид Савар
|51:15
|51:27
|Павел Бучневич (К. Шаттенкирк, М. Зибанежад)
|59:11
|п.в.
|Михаэль Грабнер (Й. Фаст, Р. Макдона)
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), М. Грабнер (Нью-Йорк Рейнджерс)