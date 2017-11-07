«Рейнджерс» победили «Коламбус», на счету Бучневича и Панарина по голу

Встреча, прошедшая в понедельник в Нью-Йорке, завершилась со счетом 5:3 (0:0, 1:2, 4:1) в пользу «Рейнджерс». В составе хозяев шайбы забросили Михаэль Грабнер (33, 60), Кевин Шаттенкирк (46), Крис Крайдер (50) и российский форвард Павел Бучневич (52), отметившийся также результативной передачей. У гостей отличились российский нападающий Артемий Панарин (21), Джош Андерсон (25) и Оливер Бьоркстранн (49). Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков.