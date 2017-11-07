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Гол Овечкина и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Аризону»
МОСКВА, 7 ноя —
МОСКВА, 7 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Деванте
Для Овечкина этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне, он делит второе место в списке лучших снайперов, отставая на две шайбы от Никиты Кучерова из «Тампы Бэй».
|Вашингтон Кэпиталз
|
3:2 ОТ
(1:2, 1:0, 0:0)
|Аризона Койотс
|Барри Тротц
|Рик Токкет
|Брэден Холтби
|Скотт Уэджвуд
|1-й период
|Клейтон Келлер
|01:00
|Кристиан Фишер (К. Дворак, О. Экман-Ларссон)
|06:42
|08:41
|Деванте Смит-Пелли (Л. Эллер)
|2-й период
|Клейтон Келлер
|20:39
|Кристиан Дворак
|24:06
|Макс Доми
|29:29
|31:24
|Евгений Кузнецов
|Алекс Голигоски
|33:21
|34:23
|Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
|34:57
|Том Уилсон
|Люк Шенн
|34:57
|3-й период
|Джордан Мартинук
|40:16
|43:26
|Джей Бигл
|Джордан Мартинук
|48:58
|53:51
|Деванте Смит-Пелли
|Овертайм
|64:14
|Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Е. Кузнецов)
|11
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), С. Уэджвуд (Аризона Койотс)