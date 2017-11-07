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09:56 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Овечкина и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Аризону»

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Аризоной Койотис» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в понедельник в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Деванте Смит-Пелли (9-я минута), российский нападающий Александр Овечкин (35) и Джон Карлсон (65). Другой российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативными передачами при втором и третьем голе. У «Койотис» отличились Клейтон Келлер (2) и Кристиан Фишер (7).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Овечкина этот гол стал 12-м в нынешнем сезоне, он делит второе место в списке лучших снайперов, отставая на две шайбы от Никиты Кучерова из «Тампы Бэй».

Вашингтон Кэпиталз 3:2 ОТ
(1:2, 1:0, 0:0)
Аризона Койотс
7.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Рик Токкет
Вратари
Брэден Холтби Скотт Уэджвуд
1-й период
Клейтон Келлер 01:00
Кристиан Фишер (К. Дворак, О. Экман-Ларссон) 06:42
08:41 Деванте Смит-Пелли (Л. Эллер)
2-й период
Клейтон Келлер 20:39
Кристиан Дворак 24:06
Макс Доми 29:29
31:24 Евгений Кузнецов
Алекс Голигоски 33:21
34:23 Александр Овечкин (Дж. Карлсон, Е. Кузнецов)
34:57 Том Уилсон
Люк Шенн 34:57
3-й период
Джордан Мартинук 40:16
43:26 Джей Бигл
Джордан Мартинук 48:58
53:51 Деванте Смит-Пелли
Овертайм
64:14 Джон Карлсон (Ти.Дж. Оши, Е. Кузнецов)
Статистика
11 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз), С. Уэджвуд (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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Аризона Койотс
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