Гол Овечкина и два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Аризону»

Встреча, прошедшая в понедельник в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Кэпиталз». В составе победителей шайбы забросили Деванте Смит-Пелли (9-я минута), российский нападающий Александр Овечкин (35) и Джон Карлсон (65). Другой российский форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативными передачами при втором и третьем голе. У «Койотис» отличились Клейтон Келлер (2) и Кристиан Фишер (7).