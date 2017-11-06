Вратарь «Чикаго» Кроуфорд признан первой звездой недели НХЛ

В трех матчах с участием Кроуфорда «Чикаго» одержал две победы. В игре против «Филадельфии» (3:0) он отразил 35 бросков, во встрече против «Миннесоты» — 24. Коэффициент надежности Кроуфорда составил 0,68, процент отраженных бросков — 97,9.
Второй звездой назван нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бэйли, сделавший семь результативных передач в трех играх. Третьей звездой стал вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс, с которым команда выиграла все три матча недели. Процент отраженных бросков Джонса составил 93, коэффициент надежности — 1,98.