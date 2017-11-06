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21:26 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Чикаго» Кроуфорд признан первой звездой недели НХЛ

ТАСС, 6 ноября. Вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд стал первой звездой недели Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Источник: AP 2017

В трех матчах с участием Кроуфорда «Чикаго» одержал две победы. В игре против «Филадельфии» (3:0) он отразил 35 бросков, во встрече против «Миннесоты» — 24. Коэффициент надежности Кроуфорда составил 0,68, процент отраженных бросков — 97,9.

Второй звездой назван нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бэйли, сделавший семь результативных передач в трех играх. Третьей звездой стал вратарь «Сан-Хосе» Мартин Джонс, с которым команда выиграла все три матча недели. Процент отраженных бросков Джонса составил 93, коэффициент надежности — 1,98.

Чикаго Блэкхокс
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