«Калгари» по буллитам обыграл «Нью-Джерси» в матче НХЛ
ТАСС, 6 ноября. «Калгари» одержал победу со счетом 5:4 над «Нью-Джерси» в послематчевой серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 6 ноября. «Калгари» одержал победу со счетом 5:4 над «Нью-Джерси» в послематчевой серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Михаэл Фролик (12-я минута), Майкл Стон (32), Шон Монахан (33) и Мичил Ферленд (47). Тэйлор Холл (2), Бен Лавджой (22), Брайан Гиббонс (33) и Энди Грин (52).
Решающий буллит забросил нападающий «Калгари» Мэттью Ткачук.
Канадский клуб одержал третью победу подряд и поднялся на 10-е место в таблице Западной конференции. В активе команды 16 очков в 14 матчах. «Нью-Джерси» занимает вторую строчку на Востоке, набрав 19 очков в 13 играх.
В следующем матче «Калгари» в ночь на среду примет на своем льду в «Ванкувер». «Нью-Джерси» в тот же день дома встретится с «Сент-Луисом».
В другом матче дня «Монреаль» в гостях одержал победу над «Чикаго» со счетом 2:0. Вратарь гостей Чарли Линдгрен отразил 38 бросков по своим воротам и впервые в карьере оформил шатаут. На счету 23-летнего голкипера четыре матча в НХЛ, в которых «Монреаль» одержал четыре победы. Российский нападающий «Чикаго» Артем Анисимов провел на льду 16 минут 18 секунд и результативными действиями не отметился.