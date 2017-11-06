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09:05 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» уступил «Айлендерс» в матче НХЛ, «Детройт» победил «Эдмонтон»

ТАСС, 6 ноября. «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Колорадо» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе победителей отличились Скотт Мейфилд (5-я минута), Джордан Эберле (13, 42), Ник Ледди (22, 25) и Джонни Бойчак (30). Пять голевых передач сделал Мэтью Барзал. У гостей шайбы забросили Натан Маккиннон (21), Габриэль Ландеског (34) и Александр Керфут (60, 60).

Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов, его партнер по команде защитник Никита Задоров и форвард «Айлендерс» Николай Кулемин не отметились результативными действиями. Голкипер гостей Семен Варламов провел матч в запасе.

В другой встрече «Детройт» в гостях обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:0. Шайбы забросили Франс Нильсен (4-я минута), Густав Нюквист (10), Мартин Фрк (32) и Энтони Манта (47). Для Нильсен этот матч стал 700-м в НХЛ. На счету 33-летнего датского нападающего 395 (141 гол + 254 передач) в лиге.

Голкипер «Детройта» Петр Мразек отразил 36 бросков по своим воротам и впервые отыграл «на ноль» в текущем сезоне.

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