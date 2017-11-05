Журналист: Права на Шипачёва в НХЛ принадлежат «Вегасу» до 35-летия игрока

30-летний Шипачёв весной 2017 года подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн. Перед началом сезона он был формально отправлен в АХЛ. В НХЛ сыграл три матча и забил один гол, после чего его повторно отправили в фарм-клуб. Он прибыл в расположение «Чикаго Вулвз» и провёл несколько тренировок, однако затем без разрешения руководства уехал к семье в Лас-Вегас. «Рыцари» дисквалифицировали Шипачёва, а его агент стал искать варианты обмена. Позднее стало известно, что Шипачёв расторгнет контракт с «Вегасом». Форвард уже вернулся в Россию.