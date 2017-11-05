Журналист: Права на Шипачёва в НХЛ принадлежат «Вегасу» до 35-летия игрока
Журналист Sportsnet Эрик Энгельс поделился подробностями возвращения нападающего Вадима Шипачёва из «Вегас Голден Найтс» в Россию.
Журналист Sportsnet Эрик Энгельс поделился подробностями возвращения нападающего Вадима Шипачёва из «Вегас Голден Найтс» в Россию.
«Когда Шипачёв покинет клуб, права на него в НХЛ будут принадлежать “Вегасу” до его 35-летия», — написал Энгельс.
30-летний Шипачёв весной 2017 года подписал с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн. Перед началом сезона он был формально отправлен в АХЛ. В НХЛ сыграл три матча и забил один гол, после чего его повторно отправили в