Крутой Уокер. Удивительная история первого австралийца в НХЛ

Источник: AP 2017

ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА

На карте Национальной хоккейной лиги стало одним континентом больше: Австралия присоединилась к уже заскучавшим было в компании друг друга Евразии и Северной Америке. Кто-то, вероятно, скажет, что это хорошо спланированный коммерческий ход. Повышение прибыли. Продвижение на новые рынки. И, скорее всего, так оно и есть. Вот только тринадцатилетний мальчик, оставшийся в одиночестве в далекой чужой стране, где мало кто может связать два слова на его родном языке, ни о чем подобном не догадывался. Не догадывалась его мама, до последнего пытавшаяся различить на стремительно удаляющемся перроне крохотный знакомый силуэт. Сквозь то и дело норовившие затуманить взгляд крупные блестящие слезы. Не догадывались оставшиеся в шестнадцати тысячах километров друзья и родные, многие из которых с трудом представляли, где вообще находится такая страна — Чехия.

Зато все они твердо знали другое. Пока сверстники прячутся под пляжными зонтиками от безжалостного австралийского солнца, радостно бросают друг другу разноцветные мячи или день и ночь не вылезают из книг, Нэйтан Уокер, нацепив роликовые коньки, часами метает в стену семейного гаража маленькие черные диски. Раз в неделю он тратит два часа, чтобы добраться до тренировочной площадки, где есть настоящий лет.

В стране, где на 24 миллиона человек 20 хоккейных площадок, в городе, где последний снегопад случился в 1863 году, с тех пор, как Нэйтан впервые увидел фильм «Могучие утки», он мечтает только о хоккее.

«Никто [в Австралии] не играл в хоккей, — вспоминал он накануне дебюта в “Вашингтоне”. — Никто толком ничего о нем не знал. Но я хотел попробовать и посмотреть, куда это меня приведет».

В шесть он впервые попал на «настоящую» тренировку. В десять стал упрашивать родителей дать ему шанс поучиться хоккею в другой стране. В тринадцать справлялся со студентами в полтора раза старше него.

«Мне постоянно приходилось придумывать для Нэйтана отдельный план тренировок, — рассказал в интервью Thestar.com его бывший тренер Скотт Стивенсон, — просто чтобы он не заскучал».

Но и тренеры, и родители, и, в первую очередь, сам Нэйтан понимали, что даже если он не заскучает, даже если он в одиночку справится со всеми хоккеистами Австралии, для НХЛ этого вряд ли будет достаточно. Пока он проводит за неделю проводит на льду меньше времени, чем европейские сверстники за день, шансов у него нет.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Наконец, Уокер оказался в Чехии: небольшой турнир, возможность получить международный опыт — несколько недель, не более того. Никто не предполагал, что мальчик привлечет внимание местных тренеров, и они уговорят его остаться. Точнее, Нэйтан уговорит родителей оставить его. В незнакомой семье. В незнакомой стране. В неизвестности. В двадцати часах полета от родного Сиднея. Решение, которое мама игрока до сих пор называет самым трудным в ее жизни.

Но ради мечты он был готов практически на все. Разбираться в жестах тренера «Витковице», не понимавшего ни слова по-английски. Днями напролет общаться через «Гугл-переводчик». Тратить по нескольку минут на самые простые вопросы: «во сколько тренировка?», «что сегодня на ужин?», «куда едет этот автобус?» — без ломаных фраз автоматического переводчика мальчик не мог узнать даже, что плавает у него в супе.

«Другая культура, другой язык, да практически все было другим. Первые пару лет было очень трудно».

Но это не помешало Уокеру с ходу набрать больше 150 очков за сезон, выступая одновременно в лигах «до 14», «до 16» и даже пару раз «до 18». Всего четыре года спустя он выходил на лед уже во взрослой «Экстралиге».

«Я ни капли не сожалею, что поехал туда. Покинуть дом в раннем возрасте и переехать в другую страну было лучшим решением для воплощения мечты об НХЛ».

НЕОЖИДАННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

Но ни удивительная история, ни целеустремленность, ни даже очки, набранные в 17 лет на взрослом уровне, не привлекли к нему должного внимания скаутов: в официальных протоколах драфта 2012 года фамилии «Уокер» не оказалось.

Тем не менее, он посетил летний лагерь «Вашингтона» и, решив, что завоевывать Америку проще всего, находясь в Америке, сменил Остраву на Огайо. В 29-и матчах за «Янгстаун Фэнтомс» Нэйтан набрал 27 очков и, вновь оставшись незамеченным на драфте, отправился прямиком на предсезонные сборы «Кэпиталз».

14 сентября 2013 года в канадской провинции Онтарио хоккеист из Австралии впервые вышел на лед в свитере команды НХЛ. И даже совершил результативную передачу. А через пару дней — еще одну. Но из-за предсезонного статуса матча официальным дебют не стал.

Уокер был как никогда близок к исполнению мечты, но особенности регламента не позволили команде подписать контракт с незадрафтованным 19-летним иностранцем. И вместо триумфа он отправился в фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс», прогрызать себе путь в лучшую лигу мира через АХЛ.

Следующим летом «Кэпс» предпочтут больше не рисковать и, наконец, выберут Нэйтана в третьем раунде драфта. Под 89-м номером.

НОВАЯ МЕЧТА

29 января 2016 года послом Австралии в США стал человек по имени Джо Хоккей. После такого у Уокера просто не оставалось вариантов — он практически обязан был дебютировать в НХЛ.

Три месяца спустя по окончании сезона АХЛ, ставшего лучшим в его карьере (17 шайб, 41 очко), Нэйтан получил от «Херши Беарс» охапку командных наград, включая звание «человека года», и стал первым кандидатом на усиление основной команды.

Но когда вызов в «Кэпиталз» уже казался свершившимся фактом, на пути Уокера встало очередное препятствие. На этот раз — шайба. Обычная резиновая шайба, которая вполне могла в тот день попасть в ворота. И закончить свой жизненный путь на трофейной полке кого-нибудь из игроков «Спрингфилд Тандербердс». Но Нэйтан неожиданно преградил ей путь к славе, а она в отместку — преградила путь ему. Врачи диагностировали перелом, и дебют снова отложился. Чтобы наконец состояться в нынешнем октябре.

Чтобы понять, насколько важно произошедшее для страны, сражающейся в одном из низших дивизионов ИИХФ с командами Румынии и Испании, можно, к примеру, зайти на сайт icelegendsaustralia.com, посвященный легендам австралийского хоккея. В числе достижений хоккейной федерации Австралии здесь можно увидеть 108 лет ее существования и рядом с олимпийскими кольцами слово «один». Один. Ровно столько раз сборная Австралии по хоккею принимала участие в Олимпийских играх. Случилось это в 1960-м году. И закончилось шестью поражениями с общим счетом 10−87.

Нэйтан стал первым австралийцем не только в НХЛ. И не только на драфте НХЛ. Он был первым даже в АХЛ. И даже в профессиональной европейской лиге. Он был первым австралийцем практически везде, куда его приводила мечта о профессиональном хоккее, которая, наконец, исполнилась.

Но там, где заканчивается одна мечта, почти всегда начинается другая.

«Я понимаю, что это большой шаг для австралийского хоккея, — сказал Уокер после матча в интервью ESPN, — Но не хочу быть известным только потому, что я австралиец».