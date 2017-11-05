Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

Встреча, состоявшаяся в субботу в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:4 (0:1, 3:0, 3:3). В составе «Блюз» дубль сделал Алекс Пьетранджело (31-я и 48-я минуты), еще по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко (23), Джоэл Эдмундсон (28), Магнус Пяярви (42) и Владимир Соботка (43). У «Торонто» отличились Андреас Боргман (10), Тайлер Бозак (43, 54), Коннор Бозак (54).