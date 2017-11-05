Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто»
МОСКВА, 5 ноя —
МОСКВА, 5 ноя —
Встреча, состоявшаяся в субботу в
Тарасенко кроме шайбы записал на свой счет голевую передачу.
В другом матче дня «Миннесота» на своем льду со счетом 0:2 уступила «Чикаго», в составе которого шайбы забросили Артем Анисимов (55) и Алекс Дебинкат (59). Россиянин был признан третьей звездой встречи.
Результаты других игр дня:
«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:5 (в овертайме),
«Филадельфия Флайерз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:5 (по буллитам),
«Виннипег Джетс» — «Монреаль Канадиенс» — 4:5 (в овертайме),
«Даллас Старз» — «Баффало Сейбрз» — 5:1,
«Аризона Койотис» — «Каролина Харрикейнз» — 2:1 (по буллитам),
«Ванкувер Кэнакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2.