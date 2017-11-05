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11:20 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба и передача Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Торонто»

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на своей арене нанесли поражение «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, состоявшаяся в субботу в Сент-Луисе, завершилась победой хозяев льда со счетом 6:4 (0:1, 3:0, 3:3). В составе «Блюз» дубль сделал Алекс Пьетранджело (31-я и 48-я минуты), еще по одной шайбе забросили Владимир Тарасенко (23), Джоэл Эдмундсон (28), Магнус Пяярви (42) и Владимир Соботка (43). У «Торонто» отличились Андреас Боргман (10), Тайлер Бозак (43, 54), Коннор Бозак (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

Тарасенко кроме шайбы записал на свой счет голевую передачу.

В другом матче дня «Миннесота» на своем льду со счетом 0:2 уступила «Чикаго», в составе которого шайбы забросили Артем Анисимов (55) и Алекс Дебинкат (59). Россиянин был признан третьей звездой встречи.

Результаты других игр дня:

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:5 (в овертайме),

«Филадельфия Флайерз» — «Колорадо Эвеланш» — 4:5 (по буллитам),

«Виннипег Джетс» — «Монреаль Канадиенс» — 4:5 (в овертайме),

«Даллас Старз» — «Баффало Сейбрз» — 5:1,

«Аризона Койотис» — «Каролина Харрикейнз» — 2:1 (по буллитам),

«Ванкувер Кэнакс» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2.

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