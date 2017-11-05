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Тампа-Бэй ЛайтнингБ5
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида ПантерзОТ4
Нью-Йорк Рейнджерс5
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10:25 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров провел 300-й матч в НХЛ

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Тампы Бэй Лайтнинг» по буллитам нанесли поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Субботняя игра в Тампе завершилась победой хозяев льда со счетом 5:4 (2:2, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Лайтнинг» шайбы забросили Брэйден Поинт (3-я минута), Никита Кучеров (4), которому ассистировали россияне Михаил Сергачев и Владислав Наместников, Стивен Стэмкос (27) и Янни Гоерд (39).

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Кучеров, для которого игра стала 300-й в карьере в НХЛ, также записал на свой счет голевую передачу. У «Коламбуса» отличились Сет Джонс (3), Зак Веренски (11), Маркус Ханникайнен (50) и Брендон Дубински (52). Победу «Тампе» в серии буллитов принес Стэмкос. Кучеров, для которого эта шайба стала 14-й в сезоне, был признан первой звездой матча.

Следующий матч «Тампа» проведет 8 ноября на выезде против «Сан-Хосе Шаркс». «Коламбус» 6 ноября проведет выездную игру с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Тампа-Бэй Лайтнинг 5:4 Б
(2:2, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Коламбус Блю Джэкетс
5.11.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Джон Торторелла
Вратари
Андрей Василевский Сергей Бобровский
1-й период
Сет Джонс 02:30
02:54 Брэйден Пойнт (Дж.Ти. Браун, Д. Джирарди)
03:32 Никита Кучеров (М. Сергачев, В. Наместников)
Зак Веренски (П-Л. Дюбуа, М. Хянникяйнен) 10:55
14:48 Райан Кэллахэн
Ник Фолиньо 15:54
2-й период
21:30 Виктор Хедман
Райан Мюррей 25:10
26:20 Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, В. Хедман)
Райан Мюррей 29:23
31:20 Михаил Сергачев
38:01 Янни Гурд (В. Хедман, А. Киллорн)
3-й период
Маркус Хянникяйнен (С. Милано, С. Джонс) 49:46
Брэндон Дубински (Б. Дженнер, О. Бьоркстранд) 51:45
Овертайм
61:05 Стивен Стэмкос
Серия буллитов - победный бросок
С. Стэмкос
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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