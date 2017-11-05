«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров провел 300-й матч в НХЛ
МОСКВА, 5 ноя —
МОСКВА, 5 ноя —
Субботняя игра в Тампе завершилась победой хозяев льда со счетом 5:4 (2:2, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Лайтнинг» шайбы забросили Брэйден Поинт (3-я минута), Никита Кучеров (4), которому ассистировали россияне Михаил Сергачев и Владислав Наместников, Стивен Стэмкос (27) и Янни Гоерд (39).
Кучеров, для которого игра стала 300-й в карьере в НХЛ, также записал на свой счет голевую передачу. У «Коламбуса» отличились Сет Джонс (3), Зак Веренски (11), Маркус Ханникайнен (50) и Брендон Дубински (52). Победу «Тампе» в серии буллитов принес Стэмкос. Кучеров, для которого эта шайба стала 14-й в сезоне, был признан первой звездой матча.
Следующий матч «Тампа» проведет 8 ноября на выезде против «Сан-Хосе Шаркс». «Коламбус» 6 ноября проведет выездную игру с «Нью-Йорк Рейнджерс».
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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5:4 Б
(2:2, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Джон Купер
|Джон Торторелла
|Андрей Василевский
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Сет Джонс
|02:30
|02:54
|Брэйден Пойнт (Дж.Ти. Браун, Д. Джирарди)
|03:32
|Никита Кучеров (М. Сергачев, В. Наместников)
|Зак Веренски (П-Л. Дюбуа, М. Хянникяйнен)
|10:55
|14:48
|Райан Кэллахэн
|Ник Фолиньо
|15:54
|2-й период
|21:30
|Виктор Хедман
|Райан Мюррей
|25:10
|26:20
|Стивен Стэмкос (Н. Кучеров, В. Хедман)
|Райан Мюррей
|29:23
|31:20
|Михаил Сергачев
|38:01
|Янни Гурд (В. Хедман, А. Киллорн)
|3-й период
|Маркус Хянникяйнен (С. Милано, С. Джонс)
|49:46
|Брэндон Дубински (Б. Дженнер, О. Бьоркстранд)
|51:45
|Овертайм
|61:05
|Стивен Стэмкос
|С. Стэмкос
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), В. Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)