«Тампа» обыграла «Коламбус», Кучеров провел 300-й матч в НХЛ

Субботняя игра в Тампе завершилась победой хозяев льда со счетом 5:4 (2:2, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0). В основное время в составе «Лайтнинг» шайбы забросили Брэйден Поинт (3-я минута), Никита Кучеров (4), которому ассистировали россияне Михаил Сергачев и Владислав Наместников, Стивен Стэмкос (27) и Янни Гоерд (39).

Кучеров, для которого игра стала 300-й в карьере в НХЛ, также записал на свой счет голевую передачу. У «Коламбуса» отличились Сет Джонс (3), Зак Веренски (11), Маркус Ханникайнен (50) и Брендон Дубински (52). Победу «Тампе» в серии буллитов принес Стэмкос. Кучеров, для которого эта шайба стала 14-й в сезоне, был признан первой звездой матча.