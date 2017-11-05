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10:15 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»

МОСКВА, 5 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на выезде одержали победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). В составе победителей дубль сделал Том Уилсон (8-я и 39-я минуты), еще одну шайбу забросил Александр Овечкин (14), которому ассистировали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. У «Бостона» оба гола на счету Давида Пастрняка (24, 58).

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Овечкина эта шайба стала 11-й в сезоне. Кузнецов отдал 13-ю результативную передачу.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 ноября дома против «Аризоны». «Бостон» в этот же день примет «Миннесоту».

Бостон Брюинз 2:3
(0:2, 1:1, 1:0)
Вашингтон Кэпиталз
5.11.2017, 02:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Барри Тротц
Вратари
Туукка Раск 58:30 Брэден Холтби
1-й период
01:43
Том Уилсон (Л. Эллер, Ч. Стивенсон) 07:01
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Дм. Орлов) 13:06
2-й период
23:37 Давид Пастрняк (П. Бержерон, Т. Краг)
35:39 Тим Шаллер
Том Уилсон (Б. Орпик) 38:50
3-й период
Брукс Орпик 40:46
Брукс Орпик 40:46
Дмитрий I Орлов 49:21
Том Уилсон 56:21
57:28 Давид Пастрняк (Б. Маршан, Т. Краг)
Статистика
4 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Д. Хейнен (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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