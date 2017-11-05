Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»

Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). В составе победителей дубль сделал Том Уилсон (8-я и 39-я минуты), еще одну шайбу забросил Александр Овечкин (14), которому ассистировали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. У «Бостона» оба гола на счету Давида Пастрняка (24, 58).