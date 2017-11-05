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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть на выезде «Бостон»
МОСКВА, 5 ноя —
МОСКВА, 5 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). В составе победителей дубль сделал Том Уилсон (8-я и 39-я минуты), еще одну шайбу забросил Александр Овечкин (14), которому ассистировали Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. У «Бостона» оба гола на счету Давида Пастрняка (24, 58).
Для Овечкина эта шайба стала 11-й в сезоне. Кузнецов отдал 13-ю результативную передачу.
Следующий матч «Вашингтон» проведет 6 ноября дома против «Аризоны». «Бостон» в этот же день примет «Миннесоту».
|Бостон Брюинз
|
2:3
(0:2, 1:1, 1:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Брюс Кэссиди
|Барри Тротц
|Туукка Раск 58:30
|Брэден Холтби
|1-й период
|01:43
|Том Уилсон (Л. Эллер, Ч. Стивенсон)
|07:01
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Дм. Орлов)
|13:06
|2-й период
|23:37
|Давид Пастрняк (П. Бержерон, Т. Краг)
|35:39
|Тим Шаллер
|Том Уилсон (Б. Орпик)
|38:50
|3-й период
|Брукс Орпик
|40:46
|Брукс Орпик
|40:46
|Дмитрий I Орлов
|49:21
|Том Уилсон
|56:21
|57:28
|Давид Пастрняк (Б. Маршан, Т. Краг)
|4
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Д. Хейнен (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)