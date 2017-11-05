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01:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месть и жертвы. Шипачев встал в ряд с Дацюком и Ковальчуком

«СЭ» рассказывает о новом повороте в трансферной саге российского форварда Вадима Шипачева.

Источник: Спорт-Экспресс

НХЛ и профсоюз игроков наконец-то договорились о том, как Вадим Шипачев сможет стать вырваться из «клетки» и подписать контракт в КХЛ. Речь идет о подписании бумаг о добровольном завершении карьеры. Такие же в свое время подписывали Илья Ковальчук и Павел Дацюк. Хоть где-то Вадим оказался в достойном ряду.

«Вегас» давно мог выставить Шипачева на безусловный драфт отказов с целью дальнейшего расторжения контракта, как это нередко делается, но все упиралось в подписной бонус размером в 2 миллиона долларов. Вадим уже дал согласие его вернуть, однако же с драфта отказов его мог забрать любой клуб, выплатив «Голден Найтс» 125 долларов. При этом Вадиму не пришлось бы возвращать тот самый бонус.

Обычно генеральные менеджеры, расторгая соглашения с игроками по взаимной договоренности, легко получают гарантии всех остальных клубов, что никто не тронет выставленного на драфт отказов хоккеиста. Но Джордж Макфи — не тот случай. У него за плечами драфт расширения, где ему много чего предлагали, лишь бы он не трогал тех или иных игроков, и будь ты хоть наидипломатичнейшим функционером, всем в любом случае не угодишь при всем желании.

Перед началом сезона на драфт отказов выставляли уйму игроков — около 150. Почти никто почти никого не трогал, дабы не стать жертвой в дальнейшем. «Колорадо» забрал Патрика Немета у «Далласа», потому что им страшно нужен был хороший защитник, которым этот швед является, да и «Старз» в их дивизионе. А потом — внимание — «Вегас» утащил у «Бостона» Малькольма Суббана (больше никто никого не забирал). Вряд ли Дон Суини сильно переживал, но ему точно это не понравилось.

Макфи не дергался с драфтами отказов, потому что состав собран с учетом всех правил, а еще потому, что легко стал бы жертвой.

Если вы думаете, что Джордж просто так до сих пор не смог провернуть ни одной сделки, хотя и собирался обменять парочку защитников хотя бы для того, чтобы дать возможность играть Ши Теодору (о Шипачеве на определенном этапе там тоже задумывались), то глубоко заблуждаетесь. Все коллеги генменеджера «Вегаса» прекрасно знают ситуацию, и некоторые вполне могли попробовать насолить ему банально в отместку, понимая, что тратить деньги на Шипачева не придется, потому что он все равно возвращается в Россию.

До сих пор не бывало такого, чтобы игрок получил подписной бонус и вдруг решил завершить карьеру в НХЛ. В уставе лиги на этот счет даже нет соответствующего пункта. Ковальчук в 2013-м не успел получить бонус (они выплачиваются в даты, прописанные в контракте, и чаще всего это дата заключения соглашения. Илья продлил контракт с «Нью-Джерси» 19 июля 2010 года, а бумаги о завершении карьеры в НХЛ подписал 11 июля 2013-го), поэтому с него взятки были гладки.

По данным нашего источника, в таких случаях все зависит от договоренностей. Согласие Шипачева выплатить бонус, исключая заработанные из него 86 тысяч, тут главенствует. Бонус почти целиком будет возвращен, а Вадим будет волен подписать контракт хоть со СКА, хоть с «Северсталью», хоть с рижским «Динамо». В течение календарного года Вадиму нельзя будет подписывать контракты в НХЛ (для «Вегаса» это почему-то важно), ну, а вернуться в Национальную хоккейную лигу без разрешения «Голден Найтс» он не сможет до 35 лет. С чем мы его и поздравляем.

Вегас Голден Найтс
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