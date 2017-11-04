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11:03 (мск), источник: Р-Спорт

Игроки Стэмкос, Хэйес и Киллорн оштрафованы НХЛ на $15 тыс за неспортивное поведение

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Форварды «Тампы Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн, а также нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Кевин Хэйес оштрафованы НХЛ на пять тысяч долларов каждый за неспортивное поведение, сообщается на официальном сайте лиги.

Источник: AP 2017

«Тампа Бэй» в четверг дома в овертайме потерпела поражение от «Рейнджерс» со счетом 1:2. В третьем периоде находящийся на скамейке запасных Хэйес брызнул водой в Киллорна, который в ответ ткнул обидчика клюшкой. В результате на льду началась потасовка. Стэмкос получил штраф также за обрызгивание водой соперника со скамейки запасных.

Деньги от штрафов пойдут в фонд помощи игрокам НХЛ.

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