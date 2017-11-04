Игроки Стэмкос, Хэйес и Киллорн оштрафованы НХЛ на $15 тыс за неспортивное поведение

«Тампа Бэй» в четверг дома в овертайме потерпела поражение от «Рейнджерс» со счетом 1:2. В третьем периоде находящийся на скамейке запасных Хэйес брызнул водой в Киллорна, который в ответ ткнул обидчика клюшкой. В результате на льду началась потасовка. Стэмкос получил штраф также за обрызгивание водой соперника со скамейки запасных.