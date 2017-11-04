Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
«Нэшвилл» в гостях обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ
МОСКВА, 4 ноя —
МОСКВА, 4 ноя —
Встреча, прошедшая в пятницу в Анахайме, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) в пользу гостей. В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Скотт Хартнелл (7-я минута), Роман Йоси (20), Мэттью Ирвин (24), Виктор Арвидссон (38) и Пи Кей Суббан (60). У «Дакс» отличились Антуан Верметт (25), Хампус Линдхольм (40) и Якоб Сильверберг (48).
Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин завершил игру с показателем полезности «-2».
В следующем матче «Нэшвилл» в субботу сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом», в этот же день «Анахайм» на выезде встретится с «Сан-Хосе».
|Анахайм Дакс
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3:5
(0:2, 2:2, 1:1)
|Нэшвилл Предаторз
|Рэнди Карлайл
|Питер Лавиолетт
|Джон Гибсон 58:21 (Дж. Гибсон 58:39-58:52, Дж. Гибсон 59:42)
|Пекка Ринне
|1-й период
|00:17
|Ник Ритчи
|03:55
|Джош Мэнсон
|Скотт Хартнелл (Р. Йоси, П. Оберг)
|06:26
|Маттиас Экхольм
|07:54
|Филип Форсберг
|12:51
|Роман Йоси (Ф. Годро, К. Сиссонс)
|19:11
|2-й период
|Мэттью Ирвин (Я. Вебер, Ф. Годро)
|23:05
|24:24
|Антуан Верметт (О. Каше, Н. Ритчи)
|Роман Йоси
|31:34
|32:48
|Ник Ритчи
|36:25
|Ник Ритчи
|Виктор Арвидссон (М. Экхольм, К. Фиала)
|37:20
|Маттиас Экхольм
|39:42
|39:45
|Хампус Линдхольм (Р. Ракелль)
|3-й период
|47:41
|Якоб Сильверберг (Д. Грант, К. Вагнер)
|Пи. Кей. Суббан (П. Ринне)
|п.в.
|59:42
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), К. Вагнер (Анахайм Дакс)