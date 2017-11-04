Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Неизбежность старения доказали математически
Привезенных на светский вечер в РФ западных гостей удивил размах
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
В Кремле ответили на предложение Кадырова захоронить Ленина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур0
Салават Юлаев0
Хоккей. КХЛ
12:30
Куньлунь
Сочи
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс3
Нэшвилл Предаторз5
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз6
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фигура на льду: Плющенко — 35
Плющенко за свою карьеру завоевал четыре медали Олимпийских игр, в том числе и две золотые, а также трижды становился чемпионом мира.
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии
Арнольд Шварценеггер жалеет, что развелся с женой
Лена Перминова в "голом" платье удивила всех в Лондоне (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
21Как Легков взял золото, которое у него отнимут
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
11:01 (мск), источник: Р-Спорт

«Нэшвилл» в гостях обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ

МОСКВА, 4 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Нэшвилл Предаторз» на выезде победили «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в пятницу в Анахайме, завершилась со счетом 5:3 (2:0, 2:2, 1:1) в пользу гостей. В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Скотт Хартнелл (7-я минута), Роман Йоси (20), Мэттью Ирвин (24), Виктор Арвидссон (38) и Пи Кей Суббан (60). У «Дакс» отличились Антуан Верметт (25), Хампус Линдхольм (40) и Якоб Сильверберг (48).

Российский защитник «Предаторз» Алексей Емелин завершил игру с показателем полезности «-2».

В следующем матче «Нэшвилл» в субботу сыграет в гостях с «Лос-Анджелесом», в этот же день «Анахайм» на выезде встретится с «Сан-Хосе».

Анахайм Дакс 3:5
(0:2, 2:2, 1:1)
Нэшвилл Предаторз
4.11.2017, 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Питер Лавиолетт
Вратари
Джон Гибсон 58:21 (Дж. Гибсон 58:39-58:52, Дж. Гибсон 59:42) Пекка Ринне
1-й период
00:17 Ник Ритчи
03:55 Джош Мэнсон
Скотт Хартнелл (Р. Йоси, П. Оберг) 06:26
Маттиас Экхольм 07:54
Филип Форсберг 12:51
Роман Йоси (Ф. Годро, К. Сиссонс) 19:11
2-й период
Мэттью Ирвин (Я. Вебер, Ф. Годро) 23:05
24:24 Антуан Верметт (О. Каше, Н. Ритчи)
Роман Йоси 31:34
32:48 Ник Ритчи
36:25 Ник Ритчи
Виктор Арвидссон (М. Экхольм, К. Фиала) 37:20
Маттиас Экхольм 39:42
39:45 Хампус Линдхольм (Р. Ракелль)
3-й период
47:41 Якоб Сильверберг (Д. Грант, К. Вагнер)
Пи. Кей. Суббан (П. Ринне) п.в. 59:42
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Р. Йоси (Нэшвилл Предаторз), Я. Сильверберг (Анахайм Дакс), К. Вагнер (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Скандал за свой счёт: лыжное дело или очередная пощёчина российскому спорту
Месси № 600, «Реал Мадрид» на грани нервного срыва
«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата России
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в КХЛ
Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству в Индии
ЦСКА победил «Жальгирис» в матче баскетбольной Евролиги
Защитник сборной Аргентины рискует пропустить матч с Россией
Абрамович хочет уволить Конте. Это правда?
Спорт-Экспресс
Авто
МВД запретило принимать на работу в ГИБДД новых сотрудников По информации СМИ, Госавтоинспекция России оказалась на пороге серьезной реорганизации
Hi-Tech
Доширак вкуснее. Что выбирают первые покупатели iPhone X Какую лапшу выбрать? Что важнее: отпуск или новый айфон?
Кино
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале Кадр и видео с площадки «Белых ночей» актриса опубликовала в Instagram
Недвижимость
20 самых недорогих районов Москвы
Здание конюшни XIX века в Москве арендовали за 11,5 млн руб
Министерства поднимутся на IQ
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли рубашки, которые могут заменить платье (фото) Нарядная рубашка — незаменимая вещь в осенне-зимнем сезоне. Ее можно надевать под любой пуховик и парку даже в самые суровые морозы
Дети
Близнецы выжили, держась за руки в утробе матери Врачи считали, что дети могут погибнуть из-за удушья, но этого не случилось.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь