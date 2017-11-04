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10:07 (мск), источник: ТАСС

Передача Слепышева помогла «Эдмонтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

ТАСС, 4 ноября. «Эдмонтон» победил «Нью-Джерси» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий «Эдмонтона» Антон Слепышев отметился результативной передачей, которая стала для него первой в сезоне.

Источник: AP 2017

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Дрейк Каджула (6-я минута), Райан Стром (9), Оскар Клефбом (27), Милан Лучич (39), Леон Драйзайтль (54) и Райан Ньюджент-Хопкинс (59). У «Нью-Джерси» голы забили Тайлер Холл (15), Йеспер Братт (26) и Брайан Гиббонс (55). Лучшим хоккеистом встречи был признан защитник «Эдмонтона» Адам Ларссон, на счету которого результативная передача и 13 силовых приемов. Второй звездой стад Каджула, третьей — Коннор Макдэвид, отдавший в матче три результативные передачи.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 5, 4.11.2017, 4:00
Эдмонтон Ойлерз
6Нью-Джерси Дэвилз3

Слепышев впервые в сезоне провел на площадке более 13 минут, сыграв в матче 17 минут и 18 секунд. В его активе результативная передача, три броска по воротам «Нью-Джерси» и один силовой прием. 23-летний российский нападающий впервые за 9 матчей в сезоне-2017/18 отметился результативными действиями. Кроме того, Слепышев отдал передачу в моменте с заброшенной шайбой Лучича, которая в итоге принесла победу «Эдмонтону».

«Эдмонтон» одержал четвертую победу и занимает предпоследнее место в Западной конференции, набрав 9 очков в 12 матчах. «Нью-Джерси» идет на второй строчке в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 18 очков после 12 игр. В следующем матче в ночь на понедельник «Эдмонтон» дома сыграет против «Детройта», «Нью-Джерси» на выезде встретится с «Калгари».

Эдмонтон Ойлерз
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