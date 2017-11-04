Передача Слепышева помогла «Эдмонтону» обыграть «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Эдмонтона» шайбы забросили Дрейк Каджула (6-я минута), Райан Стром (9), Оскар Клефбом (27), Милан Лучич (39), Леон Драйзайтль (54) и Райан Ньюджент-Хопкинс (59). У «Нью-Джерси» голы забили Тайлер Холл (15), Йеспер Братт (26) и Брайан Гиббонс (55). Лучшим хоккеистом встречи был признан защитник «Эдмонтона» Адам Ларссон, на счету которого результативная передача и 13 силовых приемов. Второй звездой стад Каджула, третьей — Коннор Макдэвид, отдавший в матче три результативные передачи.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 5, 4.11.2017, 4:00 Эдмонтон Ойлерз 6 Нью-Джерси Дэвилз 3

Слепышев впервые в сезоне провел на площадке более 13 минут, сыграв в матче 17 минут и 18 секунд. В его активе результативная передача, три броска по воротам «Нью-Джерси» и один силовой прием. 23-летний российский нападающий впервые за 9 матчей в сезоне-2017/18 отметился результативными действиями. Кроме того, Слепышев отдал передачу в моменте с заброшенной шайбой Лучича, которая в итоге принесла победу «Эдмонтону».