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09:40 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» обыграл «Торонто» в матче НХЛ и вышел в лидеры Западной конференции

ТАСС, 3 ноября. «Лос-Анджелес» одержал победу со счетом 5:3 над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2017

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио (3-я минута), Майкл Каммальери (5), Тревор Льюис (20), Тайлер Тоффоли (35, 37). У гостей отличились Остон Мэттьюс (38), Морган Райлли (40) и Коннор Браун (48).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду больше всех остальных хоккеистов команды — 23 минуты. Россиянин не сумел отметиться результативным действиями и закончил матч с показателем полезности «-2», заблокировав пять бросков и сделав один силовой прием.

«Лос-Анджелес» набрал 21 очко в 13 матчах и вышел на первое место в таблице Западной конференции. «Торонто» занимает шестую позицию на Востоке, в активе команды 16 очков в 14 играх.

В следующем матче «Лос-Анджелес» на своем льду примет «Нэшвилл». «Торонто» в гостях сыграет с «Сент-Луисом». Оба матча пройдут в ночь на воскресенье.

Лос-Анджелес Кингз 5:3
(3:0, 2:2, 0:1)
Торонто Мэйпл Ливз
3.11.2017, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Майк Бэбкок
Вратари
Джонатан Куик Кертис Макэлхинни 57:16
1-й период
02:34 Майкл Амадио (Т. Пирсон)
Джеймс ван Римсдайк 03:56
04:58 Майк Каммаллери (Д. Браун, А. Копитар)
05:39 Брукс Лайк
07:41 Брукс Лайк
19:24 Тревор Льюис (Н. Шор, М. Каммаллери)
2-й период
26:24 Джейк Маззин
Андреас Боргман 30:20
Роман Полак 32:54
34:31 Тайлер Тоффоли (Дж. Маззин, Т. Пирсон)
36:32 Тайлер Тоффоли (А. Кемпе, Т. Пирсон)
37:35 Ник Шор
Андреас Боргман 37:35
Остон Мэттьюс б 37:50
Морган Райлли (О. Мэттьюс, З. Хаймэн) 39:57
3-й период
46:29 Тэннер Пирсон
Коннор Браун (Дж. Гардинер, В. Нюландер) 48:00
Зак Хаймэн 53:53
Остон Мэттьюс 58:41
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), Т. Пирсон (Лос-Анджелес Кингз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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