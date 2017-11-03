«Лос-Анджелес» обыграл «Торонто» в матче НХЛ и вышел в лидеры Западной конференции

Источник: AP 2017

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио (3-я минута), Майкл Каммальери (5), Тревор Льюис (20), Тайлер Тоффоли (35, 37). У гостей отличились Остон Мэттьюс (38), Морган Райлли (40) и Коннор Браун (48).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду больше всех остальных хоккеистов команды — 23 минуты. Россиянин не сумел отметиться результативным действиями и закончил матч с показателем полезности «-2», заблокировав пять бросков и сделав один силовой прием.

«Лос-Анджелес» набрал 21 очко в 13 матчах и вышел на первое место в таблице Западной конференции. «Торонто» занимает шестую позицию на Востоке, в активе команды 16 очков в 14 играх.