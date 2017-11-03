«Лос-Анджелес» обыграл «Торонто» в матче НХЛ и вышел в лидеры Западной конференции
ТАСС, 3 ноября. «Лос-Анджелес» одержал победу со счетом 5:3 над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 3 ноября. «Лос-Анджелес» одержал победу со счетом 5:3 над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио (3-я минута), Майкл Каммальери (5), Тревор Льюис (20), Тайлер Тоффоли (35, 37). У гостей отличились Остон Мэттьюс (38), Морган Райлли (40) и Коннор Браун (48).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду больше всех остальных хоккеистов команды — 23 минуты. Россиянин не сумел отметиться результативным действиями и закончил матч с показателем полезности «-2», заблокировав пять бросков и сделав один силовой прием.
«Лос-Анджелес» набрал 21 очко в 13 матчах и вышел на первое место в таблице Западной конференции. «Торонто» занимает шестую позицию на Востоке, в активе команды 16 очков в 14 играх.
В следующем матче «Лос-Анджелес» на своем льду примет «Нэшвилл». «Торонто» в гостях сыграет с «Сент-Луисом». Оба матча пройдут в ночь на воскресенье.
|Лос-Анджелес Кингз
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5:3
(3:0, 2:2, 0:1)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Джон Стивенс
|Майк Бэбкок
|Джонатан Куик
|Кертис Макэлхинни 57:16
|1-й период
|02:34
|Майкл Амадио (Т. Пирсон)
|Джеймс ван Римсдайк
|03:56
|04:58
|Майк Каммаллери (Д. Браун, А. Копитар)
|05:39
|Брукс Лайк
|07:41
|Брукс Лайк
|19:24
|Тревор Льюис (Н. Шор, М. Каммаллери)
|2-й период
|26:24
|Джейк Маззин
|Андреас Боргман
|30:20
|Роман Полак
|32:54
|34:31
|Тайлер Тоффоли (Дж. Маззин, Т. Пирсон)
|36:32
|Тайлер Тоффоли (А. Кемпе, Т. Пирсон)
|37:35
|Ник Шор
|Андреас Боргман
|37:35
|Остон Мэттьюс
|б
|37:50
|Морган Райлли (О. Мэттьюс, З. Хаймэн)
|39:57
|3-й период
|46:29
|Тэннер Пирсон
|Коннор Браун (Дж. Гардинер, В. Нюландер)
|48:00
|Зак Хаймэн
|53:53
|Остон Мэттьюс
|58:41
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|Т. Тоффоли (Лос-Анджелес Кингз), Т. Пирсон (Лос-Анджелес Кингз), О. Мэттьюс (Торонто Мэйпл Ливз)