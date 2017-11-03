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08:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

ХК «Сибирь» отметит 55-летний юбилей матчем с ЦСКА

Хоккейный клуб «Сибирь» отметит сегодня свой юбилей матчем с ЦСКА.

Команды уже встречались в этом сезоне в розыгрыше Кубка Гагарина, тогда армейцы победили «Сибирь» со счетом 3:1. Противостояние команд является принципиальным еще и потому, что в межсезонье состав ЦСКА пополнили выходцы из новосибирской хоккейной школы — Шумаков, Шалунов и Окулов.

«Сибирь» в предыдущем матче смогла обыграть финский «Йокерит». Сможет ли она продлить победную серию, узнаем сегодня. Начало матча в 19:30. Откроют игру символическим вбрасыванием шайбы президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

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