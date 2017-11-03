ХК «Сибирь» отметит 55-летний юбилей матчем с ЦСКА

Команды уже встречались в этом сезоне в розыгрыше Кубка Гагарина, тогда армейцы победили «Сибирь» со счетом 3:1. Противостояние команд является принципиальным еще и потому, что в межсезонье состав ЦСКА пополнили выходцы из новосибирской хоккейной школы — Шумаков, Шалунов и Окулов.