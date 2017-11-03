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09:28 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Колорадо» Варламов отразил 57 бросков в победном матче НХЛ с «Каролиной»

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. «Колорадо» со счетом 5:3 обыграл «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил 57 из 60 бросков по воротам и был признан лучшим игроком встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Колорадо» шайбы забросили Карл Содерберг (8-я минута), Патрик Немет (13), Блэйк Комо (32), Габриэль Ландескуг (35) и Микко Рантанен (35). У «Каролины» голы забили Виктор Раск (1), Элиас Линдхольм (16) и Дерек Райан (38).

Варламов установил личный рекорд по количеству отраженных бросков в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее высшим его достижением, которое он установил 6 января 2015 года в гостевом матче с «Эдмонтоном» (4:6), было 54 отбитых броска.

Российский форвард «Колорадо» Якупов отметился результативной передачей и двумя силовыми приемами за 8 минут 40 секунд на площадке. 23-летний российский защитник «Колорадо» Андрей Миронов провел третий матч в сезоне, сыграв 11 минут 18 секунд. На его счету четыре силовых приема и два заблокированных броска.

«Колорадо» выиграл седьмой матч в сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 12 матчах. «Каролина» идет 13-й на Востоке, имея в активе 10 очков после 11 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Колорадо» на выезде встретится с «Филадельфией», «Каролина» также в гостях сыграет против «Аризоны».

В параллельных матчах «Баффало» на выезде взял верх над «Аризоной» (5:4), «Сент-Луис» уступил «Филадельфии» (0:2). «Питтсбург» в овертайме проиграл «Калгари» (1:2 ОТ). Российский нападающий «Питсбурга» Евгений Малкин отдал результативную передачу, набрав 15-е очко (6 шайб + 9 передач) в 15 матчах сезона.

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