Голкипер «Колорадо» Варламов отразил 57 бросков в победном матче НХЛ с «Каролиной»

В составе «Колорадо» шайбы забросили Карл Содерберг (8-я минута), Патрик Немет (13), Блэйк Комо (32), Габриэль Ландескуг (35) и Микко Рантанен (35). У «Каролины» голы забили Виктор Раск (1), Элиас Линдхольм (16) и Дерек Райан (38).
Варламов установил личный рекорд по количеству отраженных бросков в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее высшим его достижением, которое он установил 6 января 2015 года в гостевом матче с «Эдмонтоном» (4:6), было 54 отбитых броска.
Российский форвард «Колорадо» Якупов отметился результативной передачей и двумя силовыми приемами за 8 минут 40 секунд на площадке. 23-летний российский защитник «Колорадо» Андрей Миронов провел третий матч в сезоне, сыграв 11 минут 18 секунд. На его счету четыре силовых приема и два заблокированных броска.
«Колорадо» выиграл седьмой матч в сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 14 очков в 12 матчах. «Каролина» идет 13-й на Востоке, имея в активе 10 очков после 11 игр. В следующем матче в ночь на воскресенье «Колорадо» на выезде встретится с «Филадельфией», «Каролина» также в гостях сыграет против «Аризоны».
В параллельных матчах «Баффало» на выезде взял верх над «Аризоной» (5:4), «Сент-Луис» уступил «Филадельфии» (0:2). «Питтсбург» в овертайме проиграл «Калгари» (1:2 ОТ). Российский нападающий «Питсбурга» Евгений Малкин отдал результативную передачу, набрав 15-е очко (6 шайб + 9 передач) в 15 матчах сезона.