Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»

Источник: AP 2017

В составе «Далласа» голами отметились Радулов (18 минута) и Маттиас Янмарк (39). У «Виннипега» шайбы забросили Марк Шайфеле (11, 42, 59), Патрик Лайне (14) и Тайлер Майерс (16). Лучшим хоккеистом матча был признан Шайфеле, второй звездой стал Лайне, третьей — Радулов.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 5, 3.11.2017, 3:00 Виннипег Джетс 5 Даллас Старз 2

31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 20 минут 36 секунд и нанес два броска, один из которых стал голевым. Кроме того, в его активе один заблокированный бросок соперников и показатель полезности «-1». Радулов забросил пятую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету теперь 11 очков (5 шайб + 6 передач) в 13 играх сезона.

Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей и одним силовым приемом за 15 минут 23 секунды на льду.