Шайба Радулова не спасла «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»

В составе «Далласа» голами отметились Радулов (18 минута) и Маттиас Янмарк (39). У «Виннипега» шайбы забросили Марк Шайфеле (11, 42, 59), Патрик Лайне (14) и Тайлер Майерс (16). Лучшим хоккеистом матча был признан Шайфеле, второй звездой стал Лайне, третьей — Радулов.
31-летний российский форвард «Далласа» провел на площадке 20 минут 36 секунд и нанес два броска, один из которых стал голевым. Кроме того, в его активе один заблокированный бросок соперников и показатель полезности «-1». Радулов забросил пятую шайбу в текущем чемпионате, всего на его счету теперь 11 очков (5 шайб + 6 передач) в 13 играх сезона.
Российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей и одним силовым приемом за 15 минут 23 секунды на льду.
«Виннипег» одержал седьмую победу в 12 матчах сезона-2017/18 и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков из 24 возможных. «Даллас» занимает седьмую строчку в таблице Запада (14 очков после 13 игр). В следующем матче в ночь на воскресенье «Даллас» дома встретится с «Баффало», «Виннипег» на своей площадке сыграет против «Монреаля».