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09:16 (мск), источник: ТАСС

Голевая передача Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

ТАСС, 3 ноября. «Коламбус» победил «Флориду» со счетом 7:3 в гостевом поединке регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей, которая стала для него 10-й в 13 матчах сезона-2017/18.

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Джош Андерсон (12-я, 17-я минуты), Маркус Ханникайнен (26), Оливер Бьоркстранд (30, 32), Тайлер Мотт (44) и Боон Дженнер (47). У «Флориды» отличились Марк Писик (6), Иан Маккошен (21) и Винсент Трочек (29). Лучшим хоккеистом встречи был признан Бьоркстранд, второй звездой стал — Андерсон, третьей — Трочек.

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НХЛ 2017-2018
Неделя 5, 3.11.2017, 2:30
Флорида Пантерз
3Коламбус Блю Джэкетс7

Панарин сыграл в матче 18 минут 43 секунды, отметившись результативной передачей, четырьмя бросками и одним силовым приемом. В активе 25-летнего российского форварда теперь 11 очков (1 гол + 10 передач) в 13 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, для Панарина эта передача стала 100-й в карьере в НХЛ, всего на его счету теперь 162 очка (62+100) в 175 играх регулярных чемпионатов.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по воротам, одержав восьмую победу в 10 матчах.

«Коламбус» идет на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 13 игр. «Флорида» потерпела седьмое поражение в основное время, клуб занимает 14-е место в турнирной таблице на Востоке (9 очков). В следующем матче в ночь на воскресенье «Коламбус» на выезде встретится с «Тампа-Бэй», «Флорида» дома сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».

В параллельном матче «Вашингтон» дома победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3. Российские легионеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями.

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