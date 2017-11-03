Голевая передача Панарина помогла «Коламбусу» обыграть «Флориду» в матче НХЛ

Источник: AP 2017

В составе «Коламбуса» шайбы забросили Джош Андерсон (12-я, 17-я минуты), Маркус Ханникайнен (26), Оливер Бьоркстранд (30, 32), Тайлер Мотт (44) и Боон Дженнер (47). У «Флориды» отличились Марк Писик (6), Иан Маккошен (21) и Винсент Трочек (29). Лучшим хоккеистом встречи был признан Бьоркстранд, второй звездой стал — Андерсон, третьей — Трочек.

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 5, 3.11.2017, 2:30 Флорида Пантерз 3 Коламбус Блю Джэкетс 7

Панарин сыграл в матче 18 минут 43 секунды, отметившись результативной передачей, четырьмя бросками и одним силовым приемом. В активе 25-летнего российского форварда теперь 11 очков (1 гол + 10 передач) в 13 матчах регулярного чемпионата. Кроме того, для Панарина эта передача стала 100-й в карьере в НХЛ, всего на его счету теперь 162 очка (62+100) в 175 играх регулярных чемпионатов.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 31 из 34 бросков по воротам, одержав восьмую победу в 10 матчах.

«Коламбус» идет на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 18 очков после 13 игр. «Флорида» потерпела седьмое поражение в основное время, клуб занимает 14-е место в турнирной таблице на Востоке (9 очков). В следующем матче в ночь на воскресенье «Коламбус» на выезде встретится с «Тампа-Бэй», «Флорида» дома сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».