Илья Брызгалов: Отказ Шипачева от АХЛ — детсадовский демарш

Источник: Спорт-Экспресс

ВАДИМ ПОВЕЛ СЕБЯ НЕПРАВИЛЬНО

— Одна из главных историй…

— Подождите, я вас перебью. Вы хотите поговорить о «Шипачайове»? Ой, раздули из мухи слона, а. Что ж вас так интересует эта тема бесполезная? Ну давайте попробуем разъяснить.

— Вы же тоже приехали за океан, не зная английского.

— Как и почти все мы. По пальцам можно пересчитать тех, кто приехал сюда со знанием английского языка.

— Может, он не тех слушал? Может, агента своего не понимал?

— Интерес агента — чтобы Вадим остался и играл. Потому что сейчас контракт расторгнут, и агент не получит своих денег.

— Тогда еще более странно то, что Шипачев пошел на демарш. Даже играя за «Чикаго Вулвс», он бы получал ту же самую зарплату.

— Совершенно верно. Конечно, Вадим повел себя очень неправильно, мягко говоря. Ты приехал из России в Северную Америку. А здесь в НХЛ все прежде всего построено на конкуренции. Ты лучший, и не важно, какая у тебя зарплата, — ты и играешь. Не попадаешь в состав — тебя отправляют в фарм-клуб или пытаются поменять. Что-то с тобой сделать.

Шипачев прежде всего не дал сам себе шанса закрепиться в Национальной хоккейной лиге. Все это можно было сделать тихо, спокойно, без лишнего шума, без привлечения к этой ситуации огромного внимания. Поехать в «Вулвс». В «Вегасе» ему сказали: поиграй, наберись опыта, покажи себя, докажи. Ты нам дашь время, может быть, найти тебе новую команду. Но, отказываясь от этого и проводя такой детсадовский демарш, мол, я не буду там играть, я слишком хорош для этого, он зарабатывает себе такую репутацию во всей лиге, что является недоговороспособным и неуправляемым. И сразу все команды, даже которые и могли в принципе подумать, что выменяют его, сказали: Oh no, no-no-no-no-no. Мы с этим парнем никаких дел не хотим иметь. Зачем нам эти проблемы? Чтобы он у нас тоже такие демарши устраивал? «За наши же деньги еще и такие проблемы»?

Он свои шансы на то, чтобы заиграть в НХЛ, сразу уменьшил до минимального процента. Когда можно было бы, скажем, провести месяц в АХЛ. Договорись с командой потихоньку, скажи: хорошо, Джордж (Макфи), я поеду в фарм-клуб, поиграю месяц там, я попробую набрать форму, привыкнуть к хоккею. И в «Вегасе» при любой возможности, при какой-то травме или неудачной игре какого-то другого игрока Шипачева вызвали бы первым. Потому что им как-то надо оправдывать эту большую зарплату Вадима. Из-за нее его и подняли бы первым и дали бы возможность проявить себя. Я не знаю, как можно этого не понимать. И опять же, играя этот условный месяц в АХЛ, он бы дал и «Вегасу» возможность провести обмен, и другим командам посмотреть на него.

А так получается, он все сделал совсем уж неправильно, чтобы остаться и закрепиться. Если, конечно, он хочет играть в НХЛ. Если не хочет — тогда все делает правильно. Сжигает все мосты, воюет и говорит, мол, вы все такие плохие, а я один хороший. В НХЛ нужно постоянно доказывать свою состоятельность, чтобы получать место в составе. Я не могу ему в голову залезть, я его плохо знаю. Но очень много было абсолютно неправильных шагов сделано. Может, он действительно хотел вернуться? Тяжело ему здесь.

ШИПАЧЕВУ ДАЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ СОВЕТ

— Обычно же — когда дают такой контракт, шансов предоставляют куда больше, чем получил Шипачев.

— Поймите, у них было три недели тренировочного лагеря, где на него смотрели. Потом несколько игр. Они для себя сделали какой-то вывод. Значит, им что-то не понравилось. Он проиграл конкуренцию. Я не знаю, как в КХЛ, а здесь конкуренция существует. Здесь ты должен бороться за место в составе. Это не то, что ты подписал односторонний контракт на большую сумму денег, и тебе гарантировано место в составе. Нет, ты должен постоянно работать и доказывать, что ты достоин этого места. Это и называется конкуренция.

Дадонов все понял, смог адаптироваться, и все у него нормально. Мне кажется, Вадиму не дали правильный совет. Не объяснили, как все это работает. Не знаю, как хорошо Петр Свобода говорит по-русски. Может, там имело место недопонимание. Но правильный путь ему не показали, как надо было разрулить эту ситуацию. В принципе ничего особенного в ней нет. Не он первый и не он последний, кто с большим односторонним контрактом отправлялся в АХЛ.

Можно вспомнить Шелдона Сурея в «Эдмонтоне» и Уэйда Реддена в «Рейнджерс». И точно так же не он первый, кто приехал и таким демаршем уезжает, и не он последний. Обычная ситуация. Поставил крест на своей карьере в НХЛ. Приняв неправильное решение. Сейчас у него один путь — в КХЛ.

— При этом Геннадий Тимченко сказал, что сборной Шипачев не нужен.

— Он же вице-президент КХЛ и возглавляет СКА? Ну опять же — нужно говорить о конкуренции. Эти места в сборной не должны выдаваться только потому, что ты играешь в СКА, ЦСКА или «Ак Барсе». Не важно, где ты играешь. Лучший игрок должен выступать в национальной сборной. Не потому что у него такое-то имя. Или принадлежность к какому-то сословию, команде, организации. КОН-КУ-РЕН-ЦИ-Я. Кто выигрывает ее в жесткой борьбе себе место в составе, тот и должен играть. Если Шипачев сейчас приедет в КХЛ, скажем, в «Ак Барс» или «Северсталь» и начнет набирать приличное количество очков, и что теперь, если он уехал из СКА, его не брать в сборную? Это неправильно.

— Разве вы не сталкивались с тем, что при прочих равных — два игрока играют на одном уровне, но у одного контракт односторонний, а у другого — двусторонний, и в фарм-клуб отправляют второго?

— Бывает по-разному. Да, конечно, дадут возможность играть хоккеисту на одностороннем контракте, потому что с двусторонним намного проще опустить. Но начнется постоянный поиск обмена этого игрока на одностороннем. Потому что тот, кто играет на таком же уровне с двусторонним, будет дешевле. Поэтому будут пытаться обменять, чтобы платежную ведомость освободить. Это бизнес. Ничего личного. И это нормально.

НИКОГДА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С РУСОФОБИЕЙ В НХЛ

— На днях агент Дэн Мильштейн выступил с заявлением, что якобы Клод Жюльен русофоб, и поэтому в «Монреале» не осталось русских, а Гальченюк играет в четвертой тройке, хотя он выступает за сборную США. Сталкивались с русофобией?

— Не помню такого. Я, по-моему, не сталкивался никогда с таким. У меня могли быть разногласия с тренерским штабом по каким-то эпизодам непосредственно хоккейным, но чтобы именно русофобия — нет.

— В некоторых клубах предпочитают избегать русских.

— Ну так посмотрите на Вадима Шипачева! Вот вам хороший пример. Они сейчас скажут: Е-мое, хорошо, что их нет у нас. А то такого же подписали бы — ну его на фиг.

— У «Вегаса» все вратари переломались. Шанс для вас?

— Да мне каждый день люди в Твиттер пишут. Держут пальцы скрещенными, чтобы меня подписали. Да куда — я уже третий год вне игры. Чтобы мне подготовиться… Когда я подготовлюсь, они уже все втроем выздоровеют эти голкиперы. А вот тренером вратарей в «Вегасе» — я бы с удовольствием. В Вегасе же!

— «Найтс» очень хорошо играют дома, несмотря на, мягко говоря, не выдающийся состав. Это соперники в казино по ночам сидят?

— У меня не было такой возможности играть в Вегасе… Поскольку команда только появилась, и у нас не было командных поездок туда. Поэтому не могу сказать, что там происходит. Придумывать не хочу. У них хорошие такие крепкие середнячки собрались. От которых отказались, и им есть что доказывать. Новая возможность, новая команда, можно проявить себя, набрать много очков, получить хорошие показатели и подписать хороший новый контракт. И другим клубам показать, которые от них отказались, что они это сделали зря.

— Вы когда, допустим, к «Нью-Джерси» в гости приезжали — народ в Атлантик-Сити не гонял?

— Атлантик-Сити довольно далеко. Это не то что сел и за 15 минут доехал. Оттуда, где обычно команды размещаются, приезжая в гости к «Нью-Джерси» — далековато. Чтобы поехать поиграть в казино — нет. И я таких супер-addicted (пристрастившихся. — Прим. «СЭ») не встречал.

— Только чуть-чуть?

— Я вспоминаю, когда мы в Детройте играли. Там же тоже есть казино. Мы прилетели и, допустим, у нас на следующий день выходной. Или через день игра. Тренер дал выходной на завтра, командой спустились вместе в бар, посидели, пообщались, поужинали вместе, потом пришли всей командой кости побросали, кто-то в блэкджек, кто-то еще что-то, но без особого фанатизма. Провели хорошо командное время, это такое сплочение. Ну и все, разошлись. А если там выходной или короткая тренировка, то на следующий день покатались, «керосин» весь из себя выгнали. Кто гулял. А через день уже все, игра с «Детройтом».

— Еще одна история, которая прогремела в НХЛ — Овечкин отдал свою одежду бомжу. Причем он его не узнал.

— Отдал или купил? Какие-то противоречивые факты.

— А разные на этот счет сведения. Кафе, рядом с которым это все произошло и которое первым об этом сообщило в Твиттере, написало, что отдал свои куртку и шапку. А потом показания изменились.

— А через год узнается, что ничего и не было.

— Думаете, что это просто пиар-история?

— Честно — не знаю. Потом через год узнается, что он с Кузи снял куртку, а с Орлова — шапку.

— «Питтсбург» тут с неприличными счетами проигрывает.

— А мы же говорили с вами об этом. Два финала подряд — они просто устали. И физически, и морально. И мотивации особой нет. Это у них hangover, похмелье. Это год такой — провести его, восстановиться.

КУЧЕРОВ — ДЕМОН

— Что о Кучерове скажете и его связке со Стэмкосом?

— Кучеров — демон. У него бросище, причем и кистевой, и snapshot, и щелчок, и Стэмкос выздоровел — у них отличная связка. Один леворукий, другой праворукий. В том же большинстве — у обоих бросищи, только раздавай под вантаймеры (броски в одно касание. — Прим. «СЭ»). Хедман в середине, влево-вправо раздает, и там долбят. Конечно, Кучеров — парень не то что просто талантливый, он большой мастер. Хорошо, что он играет со Стэмкосом. Они хорошо понимают друг друга. Плюс Василевский там великолепно играет. Молодцы ребята.

— Можно ли сказать, что Кучеров — это новая суперзвезда? Что будет забивать по 50 и набирать по 120?

— Он уже третий год набирает много очков и помногу забивает. Он не выскочка. Это не то что выстрелил в один год и сдулся. Дай бог, чтобы он по 120 набирал и по 50 забивал.

— Вы думаете, это реально в современной НХЛ?

— А почему нет?

— Потому что никто этого уже очень давно не делал.

— Вот Кучеров вполне может сделать. Только радоваться надо за нашего соотечественника.

— Чем так хорош Василевский?

— Он проводит все больше и больше матчей, набирается опыта. Он такой здоровый, большой парень, который хорошо двигается. И ему практически некуда бросать, когда смотришь на бросающего. Помимо того что он большой и хорошо двигается — он еще правильно занимает в воротах позицию, а это очень важный аспект. Иногда бывает — тоже большой вратарь, а на него смотришь — там дыр столько, что бросаешь и забиваешь. А у Василевского именно правильная работа с углами. Чуть-чуть тут правильно повернул конек или плечо, и все — бросать некуда. В принципе он не так много чего делает. И он огромный трудоголик. Так же и Серега Бобровский. Их успех — он закономерен. Они работают, пашут, они планомерно идут к нему.

СТАРАЮСЬ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

— Я правильно понимаю, что мы теперь вас каждую неделю будем видеть на канадском телеканале Sportsnet?

— Oh my God (Боже мой). Вы тоже это видели?

— Конечно. Как пропустить?

— Ну да, есть у меня такая рубрика теперь. Shooting the Bryz. Хештег #AskBryz. Можно писать вопросы мне в Твиттер с таким хештегом. Пытаюсь начать работать на канадском телевидении.

— В будущем Дона Черри потесните?

— Разве Дона Черри кто-то может заменить? Канадская легенда.

— Ну вы же тоже можете активно жестикулировать и говорить «Listen kids» (слушайте, ребята).

— Нет-нет. Я не претендую на лавры Дона Черри. Нельзя покушаться на легенд. Легенда должна жить, и ее нужно подкармливать постоянно, чтобы люди помнили.

— Получается, вы этим и занимаетесь, потому что давно не играете, но по-прежнему очень популярны. Интерес к вам не теряется.

— Наверное. Наверное, потому что есть харизма. Людям интересно. А может, потому что стараюсь говорить правду, и людям это интересно. Когда ты говоришь правду, ты не можешь быть банальным. Правда обычно так режет по ушам. И люди начинают задумываться. Правда, ничего не меняется, но интерес к тебе остается.

— Вы тут рассказывали, что читаете «1984» Джорджа Оруэлла.

— Летом прочитал. Мне кажется, «1984» — это время, в котором мы сейчас живем. Ты читаешь — и не можешь отличить. Не так ли?

— Соглашусь. И Большой брат — он прямо везде.

— И Большой брат, да. Он и смотрит на нас. И сначала тебе одну новость жуют-разжевывают, а потом тебе же доказывают, что нет-нет-нет, это все не то. Мы сейчас с ними друзья снова. Подождите, вы же только что рассказывали, что они подонки и подлецы. Нет, нет, это было тогда, мы заблуждались. Это же цирк. За тобой следят, смотрят, туда не ходи, то не делай, это…

— Вы согласны, что подобное происходит по всему миру?

— Конечно. Конечно. И преследуется одна и та же цель. Все одинаково. Где-то это явно, где-то неявно. Где-то люди принимают то, что им можно делать столько-то и столько-то, и нормально с этим живут. Где-то говорят: нет. Слишком много вы нам запрещаете, и бунт назревает.

— Есть какая-то фраза, которая вам запомнилась из «Скотного двора»?

— Ха. Мне этот боец конь нравился все время. Вот типичный показ людей. «Я буду работать больше». Пока не сдох, надеясь, что что-то будет лучше. Помните, он постоянно: «Я буду работать еще усерднее». Свиньи там гуляют, псов себе воспитали на защиту. И постоянно надписи на стене эти меняли. Под себя.

— Все равны, но некоторые равнее.