Илья Брызгалов: Отказ Шипачева от АХЛ — детсадовский демарш
Обладатель Кубка Стэнли — о Шипачеве, Кучерове, «Вегасе» и Джордже Оруэлле.
Обладатель Кубка Стэнли — о Шипачеве, Кучерове, «Вегасе» и Джордже Оруэлле.
ВАДИМ ПОВЕЛ СЕБЯ НЕПРАВИЛЬНО
— Одна из главных историй…
— Подождите, я вас перебью. Вы хотите поговорить о «Шипачайове»? Ой, раздули из мухи слона, а. Что ж вас так интересует эта тема бесполезная? Ну давайте попробуем разъяснить.
— Вы же тоже приехали за океан, не зная английского.
— Как и почти все мы. По пальцам можно пересчитать тех, кто приехал сюда со знанием английского языка.
— Может, он не тех слушал? Может, агента своего не понимал?
— Интерес агента — чтобы Вадим остался и играл. Потому что сейчас контракт расторгнут, и агент не получит своих денег.
— Тогда еще более странно то, что Шипачев пошел на демарш. Даже играя за «Чикаго Вулвс», он бы получал ту же самую зарплату.
— Совершенно верно. Конечно, Вадим повел себя очень неправильно, мягко говоря. Ты приехал из России в Северную Америку. А здесь в НХЛ все прежде всего построено на конкуренции. Ты лучший, и не важно, какая у тебя зарплата, — ты и играешь. Не попадаешь в состав — тебя отправляют в
Шипачев прежде всего не дал сам себе шанса закрепиться в Национальной хоккейной лиге. Все это можно было сделать тихо, спокойно, без лишнего шума, без привлечения к этой ситуации огромного внимания. Поехать в «Вулвс». В «Вегасе» ему сказали: поиграй, наберись опыта, покажи себя, докажи. Ты нам дашь время, может быть, найти тебе новую команду. Но, отказываясь от этого и проводя такой детсадовский демарш, мол, я не буду там играть, я слишком хорош для этого, он зарабатывает себе такую репутацию во всей лиге, что является недоговороспособным и неуправляемым. И сразу все команды, даже которые и могли в принципе подумать, что выменяют его, сказали: Oh no, no-no-no-no-no. Мы с этим парнем никаких дел не хотим иметь. Зачем нам эти проблемы? Чтобы он у нас тоже такие демарши устраивал? «За наши же деньги еще и такие проблемы»?
Он свои шансы на то, чтобы заиграть в НХЛ, сразу уменьшил до минимального процента. Когда можно было бы, скажем, провести месяц в АХЛ. Договорись с командой потихоньку, скажи: хорошо, Джордж (Макфи), я поеду в
А так получается, он все сделал совсем уж неправильно, чтобы остаться и закрепиться. Если, конечно, он хочет играть в НХЛ. Если не хочет — тогда все делает правильно. Сжигает все мосты, воюет и говорит, мол, вы все такие плохие, а я один хороший. В НХЛ нужно постоянно доказывать свою состоятельность, чтобы получать место в составе. Я не могу ему в голову залезть, я его плохо знаю. Но очень много было абсолютно неправильных шагов сделано. Может, он действительно хотел вернуться? Тяжело ему здесь.
ШИПАЧЕВУ ДАЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ СОВЕТ
— Обычно же — когда дают такой контракт, шансов предоставляют куда больше, чем получил Шипачев.
— Поймите, у них было три недели тренировочного лагеря, где на него смотрели. Потом несколько игр. Они для себя сделали
Дадонов все понял, смог адаптироваться, и все у него нормально. Мне кажется, Вадиму не дали правильный совет. Не объяснили, как все это работает. Не знаю, как хорошо Петр Свобода говорит
Можно вспомнить Шелдона Сурея в «Эдмонтоне» и Уэйда Реддена в «Рейнджерс». И точно так же не он первый, кто приехал и таким демаршем уезжает, и не он последний. Обычная ситуация. Поставил крест на своей карьере в НХЛ. Приняв неправильное решение. Сейчас у него один путь — в КХЛ.
— При этом Геннадий Тимченко сказал, что сборной Шипачев не нужен.
— Он же
— Разве вы не сталкивались с тем, что при прочих равных — два игрока играют на одном уровне, но у одного контракт односторонний, а у другого — двусторонний, и в
— Бывает
НИКОГДА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С РУСОФОБИЕЙ В НХЛ
— На днях агент Дэн Мильштейн выступил с заявлением, что якобы Клод Жюльен русофоб, и поэтому в «Монреале» не осталось русских, а Гальченюк играет в четвертой тройке, хотя он выступает за сборную США. Сталкивались с русофобией?
— Не помню такого. Я,
— В некоторых клубах предпочитают избегать русских.
— Ну так посмотрите на Вадима Шипачева! Вот вам хороший пример. Они сейчас скажут:
— У «Вегаса» все вратари переломались. Шанс для вас?
— Да мне каждый день люди в Твиттер пишут. Держут пальцы скрещенными, чтобы меня подписали. Да куда — я уже третий год вне игры. Чтобы мне подготовиться… Когда я подготовлюсь, они уже все втроем выздоровеют эти голкиперы. А вот тренером вратарей в «Вегасе» — я бы с удовольствием. В Вегасе же!
— «Найтс» очень хорошо играют дома, несмотря на, мягко говоря, не выдающийся состав. Это соперники в казино по ночам сидят?
— У меня не было такой возможности играть в Вегасе… Поскольку команда только появилась, и у нас не было командных поездок туда. Поэтому не могу сказать, что там происходит. Придумывать не хочу. У них хорошие такие крепкие середнячки собрались. От которых отказались, и им есть что доказывать. Новая возможность, новая команда, можно проявить себя, набрать много очков, получить хорошие показатели и подписать хороший новый контракт. И другим клубам показать, которые от них отказались, что они это сделали зря.
— Вы когда, допустим, к «Нью-Джерси» в гости приезжали — народ в
—
— Только
— Я вспоминаю, когда мы в Детройте играли. Там же тоже есть казино. Мы прилетели и, допустим, у нас на следующий день выходной. Или через день игра. Тренер дал выходной на завтра, командой спустились вместе в бар, посидели, пообщались, поужинали вместе, потом пришли всей командой кости побросали,
— Еще одна история, которая прогремела в НХЛ — Овечкин отдал свою одежду бомжу. Причем он его не узнал.
— Отдал или купил?
— А разные на этот счет сведения. Кафе, рядом с которым это все произошло и которое первым об этом сообщило в Твиттере, написало, что отдал свои куртку и шапку. А потом показания изменились.
— А через год узнается, что ничего и не было.
— Думаете, что это просто
— Честно — не знаю. Потом через год узнается, что он с Кузи снял куртку, а с Орлова — шапку.
— «Питтсбург» тут с неприличными счетами проигрывает.
— А мы же говорили с вами об этом. Два финала подряд — они просто устали. И физически, и морально. И мотивации особой нет. Это у них hangover, похмелье. Это год такой — провести его, восстановиться.
КУЧЕРОВ — ДЕМОН
— Что о Кучерове скажете и его связке со Стэмкосом?
— Кучеров — демон. У него бросище, причем и кистевой, и snapshot, и щелчок, и Стэмкос выздоровел — у них отличная связка. Один леворукий, другой праворукий. В том же большинстве — у обоих бросищи, только раздавай под вантаймеры (броски в одно касание. — Прим. «СЭ»). Хедман в середине,
— Можно ли сказать, что Кучеров — это новая суперзвезда? Что будет забивать по 50 и набирать по 120?
— Он уже третий год набирает много очков и помногу забивает. Он не выскочка. Это не то что выстрелил в один год и сдулся. Дай бог, чтобы он по 120 набирал и по 50 забивал.
— Вы думаете, это реально в современной НХЛ?
— А почему нет?
— Потому что никто этого уже очень давно не делал.
— Вот Кучеров вполне может сделать. Только радоваться надо за нашего соотечественника.
— Чем так хорош Василевский?
— Он проводит все больше и больше матчей, набирается опыта. Он такой здоровый, большой парень, который хорошо двигается. И ему практически некуда бросать, когда смотришь на бросающего. Помимо того что он большой и хорошо двигается — он еще правильно занимает в воротах позицию, а это очень важный аспект. Иногда бывает — тоже большой вратарь, а на него смотришь — там дыр столько, что бросаешь и забиваешь. А у Василевского именно правильная работа с углами.
СТАРАЮСЬ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ
— Я правильно понимаю, что мы теперь вас каждую неделю будем видеть на канадском телеканале Sportsnet?
— Oh my God (Боже мой). Вы тоже это видели?
— Конечно. Как пропустить?
— Ну да, есть у меня такая рубрика теперь. Shooting the Bryz. Хештег #AskBryz. Можно писать вопросы мне в Твиттер с таким хештегом. Пытаюсь начать работать на канадском телевидении.
— В будущем Дона Черри потесните?
— Разве Дона Черри
— Ну вы же тоже можете активно жестикулировать и говорить «Listen kids» (слушайте, ребята).
—
— Получается, вы этим и занимаетесь, потому что давно не играете, но
— Наверное. Наверное, потому что есть харизма. Людям интересно. А может, потому что стараюсь говорить правду, и людям это интересно. Когда ты говоришь правду, ты не можешь быть банальным. Правда обычно так режет по ушам. И люди начинают задумываться. Правда, ничего не меняется, но интерес к тебе остается.
— Вы тут рассказывали, что читаете «1984» Джорджа Оруэлла.
— Летом прочитал. Мне кажется, «1984» — это время, в котором мы сейчас живем. Ты читаешь — и не можешь отличить. Не так ли?
— Соглашусь. И Большой брат — он прямо везде.
— И Большой брат, да. Он и смотрит на нас. И сначала тебе одну новость
— Вы согласны, что подобное происходит по всему миру?
— Конечно. Конечно. И преследуется одна и та же цель. Все одинаково.
— Есть
— Ха. Мне этот боец конь нравился все время. Вот типичный показ людей. «Я буду работать больше». Пока не сдох, надеясь, что
— Все равны, но некоторые равнее.
— Ну вот — это же наша жизнь.