Илья Брызгалов: Отказ Шипачева от АХЛ — детсадовский демарш

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Неизбежность старения доказали математически
Двое детей и два вида прикорма: опыт мамы
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. КХЛ
2.11
СКА1
Спартак3
Хоккей. КХЛ
2.11
ХК ДинамоБ2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
2.11
Локомотив4
Торпедо НН1
Хоккей. КХЛ
2.11
Металлург Мг1
Лада3
Хоккей. КХЛ
2.11
АвтомобилистОТ2
Трактор3
Хоккей. КХЛ
2.11
Куньлунь2
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
2.11
Адмирал4
Сочи0
Все события
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Шерифу» в Москве
«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию СКА в КХЛ
Анджелина Джоли помолвлена и готовится к свадьбе
Паулина Андреева подстриглась «под мальчика»
Психиатр рассказал, почему вам нравится пугаться
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В Гонконге продали небоскреб за рекордные $5 млрд (фото)
Шнуров помог старушке купить квартиру
Фоторепортажи
10ЦСКА одержал волевую победу над «Базелем»
12Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
01:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Илья Брызгалов: Отказ Шипачева от АХЛ — детсадовский демарш

Обладатель Кубка Стэнли — о Шипачеве, Кучерове, «Вегасе» и Джордже Оруэлле.

Источник: Спорт-Экспресс

ВАДИМ ПОВЕЛ СЕБЯ НЕПРАВИЛЬНО

— Одна из главных историй…

— Подождите, я вас перебью. Вы хотите поговорить о «Шипачайове»? Ой, раздули из мухи слона, а. Что ж вас так интересует эта тема бесполезная? Ну давайте попробуем разъяснить.

— Вы же тоже приехали за океан, не зная английского.

— Как и почти все мы. По пальцам можно пересчитать тех, кто приехал сюда со знанием английского языка.

— Может, он не тех слушал? Может, агента своего не понимал?

— Интерес агента — чтобы Вадим остался и играл. Потому что сейчас контракт расторгнут, и агент не получит своих денег.

— Тогда еще более странно то, что Шипачев пошел на демарш. Даже играя за «Чикаго Вулвс», он бы получал ту же самую зарплату.

— Совершенно верно. Конечно, Вадим повел себя очень неправильно, мягко говоря. Ты приехал из России в Северную Америку. А здесь в НХЛ все прежде всего построено на конкуренции. Ты лучший, и не важно, какая у тебя зарплата, — ты и играешь. Не попадаешь в состав — тебя отправляют в фарм-клуб или пытаются поменять. Что-то с тобой сделать.

Шипачев прежде всего не дал сам себе шанса закрепиться в Национальной хоккейной лиге. Все это можно было сделать тихо, спокойно, без лишнего шума, без привлечения к этой ситуации огромного внимания. Поехать в «Вулвс». В «Вегасе» ему сказали: поиграй, наберись опыта, покажи себя, докажи. Ты нам дашь время, может быть, найти тебе новую команду. Но, отказываясь от этого и проводя такой детсадовский демарш, мол, я не буду там играть, я слишком хорош для этого, он зарабатывает себе такую репутацию во всей лиге, что является недоговороспособным и неуправляемым. И сразу все команды, даже которые и могли в принципе подумать, что выменяют его, сказали: Oh no, no-no-no-no-no. Мы с этим парнем никаких дел не хотим иметь. Зачем нам эти проблемы? Чтобы он у нас тоже такие демарши устраивал? «За наши же деньги еще и такие проблемы»?

Он свои шансы на то, чтобы заиграть в НХЛ, сразу уменьшил до минимального процента. Когда можно было бы, скажем, провести месяц в АХЛ. Договорись с командой потихоньку, скажи: хорошо, Джордж (Макфи), я поеду в фарм-клуб, поиграю месяц там, я попробую набрать форму, привыкнуть к хоккею. И в «Вегасе» при любой возможности, при какой-то травме или неудачной игре какого-то другого игрока Шипачева вызвали бы первым. Потому что им как-то надо оправдывать эту большую зарплату Вадима. Из-за нее его и подняли бы первым и дали бы возможность проявить себя. Я не знаю, как можно этого не понимать. И опять же, играя этот условный месяц в АХЛ, он бы дал и «Вегасу» возможность провести обмен, и другим командам посмотреть на него.

А так получается, он все сделал совсем уж неправильно, чтобы остаться и закрепиться. Если, конечно, он хочет играть в НХЛ. Если не хочет — тогда все делает правильно. Сжигает все мосты, воюет и говорит, мол, вы все такие плохие, а я один хороший. В НХЛ нужно постоянно доказывать свою состоятельность, чтобы получать место в составе. Я не могу ему в голову залезть, я его плохо знаю. Но очень много было абсолютно неправильных шагов сделано. Может, он действительно хотел вернуться? Тяжело ему здесь.

ШИПАЧЕВУ ДАЛИ НЕПРАВИЛЬНЫЙ СОВЕТ

— Обычно же — когда дают такой контракт, шансов предоставляют куда больше, чем получил Шипачев.

— Поймите, у них было три недели тренировочного лагеря, где на него смотрели. Потом несколько игр. Они для себя сделали какой-то вывод. Значит, им что-то не понравилось. Он проиграл конкуренцию. Я не знаю, как в КХЛ, а здесь конкуренция существует. Здесь ты должен бороться за место в составе. Это не то, что ты подписал односторонний контракт на большую сумму денег, и тебе гарантировано место в составе. Нет, ты должен постоянно работать и доказывать, что ты достоин этого места. Это и называется конкуренция.

Дадонов все понял, смог адаптироваться, и все у него нормально. Мне кажется, Вадиму не дали правильный совет. Не объяснили, как все это работает. Не знаю, как хорошо Петр Свобода говорит по-русски. Может, там имело место недопонимание. Но правильный путь ему не показали, как надо было разрулить эту ситуацию. В принципе ничего особенного в ней нет. Не он первый и не он последний, кто с большим односторонним контрактом отправлялся в АХЛ.

Можно вспомнить Шелдона Сурея в «Эдмонтоне» и Уэйда Реддена в «Рейнджерс». И точно так же не он первый, кто приехал и таким демаршем уезжает, и не он последний. Обычная ситуация. Поставил крест на своей карьере в НХЛ. Приняв неправильное решение. Сейчас у него один путь — в КХЛ.

— При этом Геннадий Тимченко сказал, что сборной Шипачев не нужен.

— Он же вице-президент КХЛ и возглавляет СКА? Ну опять же — нужно говорить о конкуренции. Эти места в сборной не должны выдаваться только потому, что ты играешь в СКА, ЦСКА или «Ак Барсе». Не важно, где ты играешь. Лучший игрок должен выступать в национальной сборной. Не потому что у него такое-то имя. Или принадлежность к какому-то сословию, команде, организации. КОН-КУ-РЕН-ЦИ-Я. Кто выигрывает ее в жесткой борьбе себе место в составе, тот и должен играть. Если Шипачев сейчас приедет в КХЛ, скажем, в «Ак Барс» или «Северсталь» и начнет набирать приличное количество очков, и что теперь, если он уехал из СКА, его не брать в сборную? Это неправильно.

— Разве вы не сталкивались с тем, что при прочих равных — два игрока играют на одном уровне, но у одного контракт односторонний, а у другого — двусторонний, и в фарм-клуб отправляют второго?

— Бывает по-разному. Да, конечно, дадут возможность играть хоккеисту на одностороннем контракте, потому что с двусторонним намного проще опустить. Но начнется постоянный поиск обмена этого игрока на одностороннем. Потому что тот, кто играет на таком же уровне с двусторонним, будет дешевле. Поэтому будут пытаться обменять, чтобы платежную ведомость освободить. Это бизнес. Ничего личного. И это нормально.

НИКОГДА НЕ СТАЛКИВАЛСЯ С РУСОФОБИЕЙ В НХЛ

— На днях агент Дэн Мильштейн выступил с заявлением, что якобы Клод Жюльен русофоб, и поэтому в «Монреале» не осталось русских, а Гальченюк играет в четвертой тройке, хотя он выступает за сборную США. Сталкивались с русофобией?

— Не помню такого. Я, по-моему, не сталкивался никогда с таким. У меня могли быть разногласия с тренерским штабом по каким-то эпизодам непосредственно хоккейным, но чтобы именно русофобия — нет.

— В некоторых клубах предпочитают избегать русских.

— Ну так посмотрите на Вадима Шипачева! Вот вам хороший пример. Они сейчас скажут: Е-мое, хорошо, что их нет у нас. А то такого же подписали бы — ну его на фиг.

— У «Вегаса» все вратари переломались. Шанс для вас?

— Да мне каждый день люди в Твиттер пишут. Держут пальцы скрещенными, чтобы меня подписали. Да куда — я уже третий год вне игры. Чтобы мне подготовиться… Когда я подготовлюсь, они уже все втроем выздоровеют эти голкиперы. А вот тренером вратарей в «Вегасе» — я бы с удовольствием. В Вегасе же!

— «Найтс» очень хорошо играют дома, несмотря на, мягко говоря, не выдающийся состав. Это соперники в казино по ночам сидят?

— У меня не было такой возможности играть в Вегасе… Поскольку команда только появилась, и у нас не было командных поездок туда. Поэтому не могу сказать, что там происходит. Придумывать не хочу. У них хорошие такие крепкие середнячки собрались. От которых отказались, и им есть что доказывать. Новая возможность, новая команда, можно проявить себя, набрать много очков, получить хорошие показатели и подписать хороший новый контракт. И другим клубам показать, которые от них отказались, что они это сделали зря.

— Вы когда, допустим, к «Нью-Джерси» в гости приезжали — народ в Атлантик-Сити не гонял?

— Атлантик-Сити довольно далеко. Это не то что сел и за 15 минут доехал. Оттуда, где обычно команды размещаются, приезжая в гости к «Нью-Джерси» — далековато. Чтобы поехать поиграть в казино — нет. И я таких супер-addicted (пристрастившихся. — Прим. «СЭ») не встречал.

— Только чуть-чуть?

— Я вспоминаю, когда мы в Детройте играли. Там же тоже есть казино. Мы прилетели и, допустим, у нас на следующий день выходной. Или через день игра. Тренер дал выходной на завтра, командой спустились вместе в бар, посидели, пообщались, поужинали вместе, потом пришли всей командой кости побросали, кто-то в блэкджек, кто-то еще что-то, но без особого фанатизма. Провели хорошо командное время, это такое сплочение. Ну и все, разошлись. А если там выходной или короткая тренировка, то на следующий день покатались, «керосин» весь из себя выгнали. Кто гулял. А через день уже все, игра с «Детройтом».

— Еще одна история, которая прогремела в НХЛ — Овечкин отдал свою одежду бомжу. Причем он его не узнал.

— Отдал или купил? Какие-то противоречивые факты.

— А разные на этот счет сведения. Кафе, рядом с которым это все произошло и которое первым об этом сообщило в Твиттере, написало, что отдал свои куртку и шапку. А потом показания изменились.

— А через год узнается, что ничего и не было.

— Думаете, что это просто пиар-история?

— Честно — не знаю. Потом через год узнается, что он с Кузи снял куртку, а с Орлова — шапку.

— «Питтсбург» тут с неприличными счетами проигрывает.

— А мы же говорили с вами об этом. Два финала подряд — они просто устали. И физически, и морально. И мотивации особой нет. Это у них hangover, похмелье. Это год такой — провести его, восстановиться.

КУЧЕРОВ — ДЕМОН

— Что о Кучерове скажете и его связке со Стэмкосом?

— Кучеров — демон. У него бросище, причем и кистевой, и snapshot, и щелчок, и Стэмкос выздоровел — у них отличная связка. Один леворукий, другой праворукий. В том же большинстве — у обоих бросищи, только раздавай под вантаймеры (броски в одно касание. — Прим. «СЭ»). Хедман в середине, влево-вправо раздает, и там долбят. Конечно, Кучеров — парень не то что просто талантливый, он большой мастер. Хорошо, что он играет со Стэмкосом. Они хорошо понимают друг друга. Плюс Василевский там великолепно играет. Молодцы ребята.

— Можно ли сказать, что Кучеров — это новая суперзвезда? Что будет забивать по 50 и набирать по 120?

— Он уже третий год набирает много очков и помногу забивает. Он не выскочка. Это не то что выстрелил в один год и сдулся. Дай бог, чтобы он по 120 набирал и по 50 забивал.

— Вы думаете, это реально в современной НХЛ?

— А почему нет?

— Потому что никто этого уже очень давно не делал.

— Вот Кучеров вполне может сделать. Только радоваться надо за нашего соотечественника.

— Чем так хорош Василевский?

— Он проводит все больше и больше матчей, набирается опыта. Он такой здоровый, большой парень, который хорошо двигается. И ему практически некуда бросать, когда смотришь на бросающего. Помимо того что он большой и хорошо двигается — он еще правильно занимает в воротах позицию, а это очень важный аспект. Иногда бывает — тоже большой вратарь, а на него смотришь — там дыр столько, что бросаешь и забиваешь. А у Василевского именно правильная работа с углами. Чуть-чуть тут правильно повернул конек или плечо, и все — бросать некуда. В принципе он не так много чего делает. И он огромный трудоголик. Так же и Серега Бобровский. Их успех — он закономерен. Они работают, пашут, они планомерно идут к нему.

СТАРАЮСЬ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ

— Я правильно понимаю, что мы теперь вас каждую неделю будем видеть на канадском телеканале Sportsnet?

— Oh my God (Боже мой). Вы тоже это видели?

— Конечно. Как пропустить?

— Ну да, есть у меня такая рубрика теперь. Shooting the Bryz. Хештег #AskBryz. Можно писать вопросы мне в Твиттер с таким хештегом. Пытаюсь начать работать на канадском телевидении.

— В будущем Дона Черри потесните?

— Разве Дона Черри кто-то может заменить? Канадская легенда.

— Ну вы же тоже можете активно жестикулировать и говорить «Listen kids» (слушайте, ребята).

— Нет-нет. Я не претендую на лавры Дона Черри. Нельзя покушаться на легенд. Легенда должна жить, и ее нужно подкармливать постоянно, чтобы люди помнили.

— Получается, вы этим и занимаетесь, потому что давно не играете, но по-прежнему очень популярны. Интерес к вам не теряется.

— Наверное. Наверное, потому что есть харизма. Людям интересно. А может, потому что стараюсь говорить правду, и людям это интересно. Когда ты говоришь правду, ты не можешь быть банальным. Правда обычно так режет по ушам. И люди начинают задумываться. Правда, ничего не меняется, но интерес к тебе остается.

— Вы тут рассказывали, что читаете «1984» Джорджа Оруэлла.

— Летом прочитал. Мне кажется, «1984» — это время, в котором мы сейчас живем. Ты читаешь — и не можешь отличить. Не так ли?

— Соглашусь. И Большой брат — он прямо везде.

— И Большой брат, да. Он и смотрит на нас. И сначала тебе одну новость жуют-разжевывают, а потом тебе же доказывают, что нет-нет-нет, это все не то. Мы сейчас с ними друзья снова. Подождите, вы же только что рассказывали, что они подонки и подлецы. Нет, нет, это было тогда, мы заблуждались. Это же цирк. За тобой следят, смотрят, туда не ходи, то не делай, это…

— Вы согласны, что подобное происходит по всему миру?

— Конечно. Конечно. И преследуется одна и та же цель. Все одинаково. Где-то это явно, где-то неявно. Где-то люди принимают то, что им можно делать столько-то и столько-то, и нормально с этим живут. Где-то говорят: нет. Слишком много вы нам запрещаете, и бунт назревает.

— Есть какая-то фраза, которая вам запомнилась из «Скотного двора»?

— Ха. Мне этот боец конь нравился все время. Вот типичный показ людей. «Я буду работать больше». Пока не сдох, надеясь, что что-то будет лучше. Помните, он постоянно: «Я буду работать еще усерднее». Свиньи там гуляют, псов себе воспитали на защиту. И постоянно надписи на стене эти меняли. Под себя.

— Все равны, но некоторые равнее.

— Ну вот — это же наша жизнь.

Вегас Голден Найтс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
«Зенит» забивает на последней секунде и идёт в плей-офф
Кошмар по расписанию. Кто попадет под прицел МОК после лыжников
«Локомотив» в меньшинстве проиграл «Шерифу» в Москве
«Спартак» прервал шестиматчевую победную серию СКА в КХЛ
«Химки» нанесли «Реалу» первое поражение в Евролиге
Португалия приблизилась к России в рейтинге УЕФА
Эвра ударил фаната ногой в голову и был удалён до начала матча
Новости
Авто
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео) По-настоящему страшная авария произошла на одном из шоссе в Канаде, после того как груженный топливом бензовоз врезался в столкнувшиеся ранее на дороге автомобили
Hi-Tech
«Спим на улице». Кто и зачем (?!) стоит в очереди за iPhone X Сколько заработать на перепродаже? Как спать на стульях? И стоит ли оно того?
Кино
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня» По мнению Светланы, с сотрудниками и создателями проекта поступили несправедливо
Недвижимость
Министерства поднимутся на IQ
Ставки по ипотеке падают
20 самых недорогих районов Москвы
Как менялся покупатель московского жилья
Леди
Как извиняться не стоит никогда: 6 примеров Некоторые люди умудряются приносить извинения так, что это портит отношения еще больше. Психолог Рина Моисеева подсказывает, как делать не надо
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь