Агент Шипачева рассказал, что контракт форварда с клубом НХЛ «Вегас» еще не расторгнут

Во вторник стало известно, что 30-летний Шипачев, весной подписавший с «Вегасом» двухлетний контракт на сумму $9 млн, принял решение вернуться в Россию. В четверг пресс-служба череповецкой «Северстали» опубликовала видеоинтервью главного тренера Александра Гулявцева в раздевалке команды на фоне свитеров хоккеистов, среди которых можно обнаружить игровую форму Вадима Шипачева с номером 87. Гулявецев и пресс-служба клуба отказались комментировать ситуацию.

«Еще не завершен процесс по расторжению контракта Шипачева в НХЛ, он сможет сделать это только завтра — когда в США наступит следующий день», — сказал Свобода.