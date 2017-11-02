Агент Шипачева рассказал, что контракт форварда с клубом НХЛ «Вегас» еще не расторгнут

Во вторник стало известно, что 30-летний Шипачев, весной подписавший с «Вегасом» двухлетний контракт на сумму $9 млн, принял решение вернуться в Россию. В четверг пресс-служба череповецкой «Северстали» опубликовала видеоинтервью главного тренера Александра Гулявцева в раздевалке команды на фоне свитеров хоккеистов, среди которых можно обнаружить игровую форму Вадима Шипачева с номером 87. Гулявецев и пресс-служба клуба отказались комментировать ситуацию.
«Еще не завершен процесс по расторжению контракта Шипачева в НХЛ, он сможет сделать это только завтра — когда в США наступит следующий день», — сказал Свобода.
В составе «Вегаса» Шипачев провел три матча, забросил одну шайбу и заработал показатель полезности «+3», в среднем он проводил на льду 10 минут. «Вегас» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 16 очков.