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09:30 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Филадельфию»

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты «Чикаго Блэкхокс» на своем льду взяли верх над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Чикаго, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили российский форвард Артем Анисимов (29-я минута), Джонатан Тэйвз (30) и Алекс Дебринкэт (59). Помимо гола Анисимов записал на свой счет результативную передачу, а после игры был признан второй звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Чикаго» проведет на выезде 4 ноября против «Миннесоты». «Филадельфия» 2 ноября встретится на выезде с «Сент-Луисом».

Чикаго Блэкхокс 3:0
(0:0, 2:0, 1:0)
Филадельфия Флайерз
2.11.2017, 03:00 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль Дэйв Хэкстол
Вратари
Кори Кроуфорд Брайан Эллиотт 57:55 (Б. Эллиотт 58:11-58:29, Б. Эллиотт 59:38-59:42)
1-й период
Валттери Филппула 07:35
13:18 Коннор Мерфи
Скотт Лотон 13:18
Валттери Филппула 18:27
2-й период
Марк Олт 20:46
Брэндон Мэннинг 28:52
28:58 Артем Анисимов (К. Фрэнсон, П. Кейн)
29:18 Джонатан Тэйвз
30:50 Джонатан Тэйвз
33:03 Лэнс Бума
3-й период
43:25 Джонатан Тэйвз
58:11 п.в. Алекс Дебринкэт (Дж. Хейден, А. Анисимов)
Статистика
11 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), А. Анисимов (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Чикаго Блэкхокс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
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