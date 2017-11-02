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Шайба и передача Анисимова помогли «Чикаго» обыграть «Филадельфию»
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Чикаго, завершилась победой хозяев льда со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Шайбы забросили российский форвард Артем Анисимов (29-я минута), Джонатан Тэйвз (30) и Алекс Дебринкэт (59). Помимо гола Анисимов записал на свой счет результативную передачу, а после игры был признан второй звездой матча.
Следующий матч «Чикаго» проведет на выезде 4 ноября против «Миннесоты». «Филадельфия» 2 ноября встретится на выезде с «Сент-Луисом».
|Чикаго Блэкхокс
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3:0
(0:0, 2:0, 1:0)
|Филадельфия Флайерз
|Джоэль Кенневилль
|Дэйв Хэкстол
|Кори Кроуфорд
|Брайан Эллиотт 57:55 (Б. Эллиотт 58:11-58:29, Б. Эллиотт 59:38-59:42)
|1-й период
|Валттери Филппула
|07:35
|13:18
|Коннор Мерфи
|Скотт Лотон
|13:18
|Валттери Филппула
|18:27
|2-й период
|Марк Олт
|20:46
|Брэндон Мэннинг
|28:52
|28:58
|Артем Анисимов (К. Фрэнсон, П. Кейн)
|29:18
|Джонатан Тэйвз
|30:50
|Джонатан Тэйвз
|33:03
|Лэнс Бума
|3-й период
|43:25
|Джонатан Тэйвз
|58:11
|п.в.
|Алекс Дебринкэт (Дж. Хейден, А. Анисимов)
|11
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), А. Анисимов (Чикаго Блэкхокс), Дж. Тэйвз (Чикаго Блэкхокс)