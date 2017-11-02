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Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Эдмонтоном»
МОСКВА, 2 ноя —
МОСКВА, 2 ноя —
Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). На шайбу шведского нападающего «Питтсбурга» Патрика Хёрнквиста на 21-й минуте, «Эдмонтон» ответил голами Райана
Следующий матч «Питтсбург» проведет 2 ноября на выезде против «Калгари», «Эдмонтон» днем позже примет «Нью-Джерси».
|Эдмонтон Ойлерз
|
2:3
(0:0, 2:2, 0:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Тодд Маклеллан
|Майк Салливан
|Кэм Тэлбот 58:38
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Сидни Кросби
|09:48
|19:18
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|2-й период
|Патрик Хернквист (К. Летанг, Ф. Кессел)
|20:56
|Джейк Гюнтцель
|22:44
|Джейк Гюнтцель
|22:44
|26:36
|Райан Ньюджент-Хопкинс (П. Марун, К. Макдэвид)
|27:26
|Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
|32:02
|Зак Кассиан
|32:20
|Дарнелл Нерс
|Конор Шири (С. Кросби, О. Мяяття)
|39:38
|3-й период
|Олли Мяяття
|41:56
|Джейк Гюнтцель
|44:41
|52:04
|Райан Ньюджент-Хопкинс
|Евгений Малкин (Ф. Кессел, К. Летанг)
|52:23
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|К. Летанг (Питтсбург Пингвинз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)