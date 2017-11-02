Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Эдмонтоном»

Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). На шайбу шведского нападающего «Питтсбурга» Патрика Хёрнквиста на 21-й минуте, «Эдмонтон» ответил голами Райана Нюджента-Хопкинса (27) и Леона Драйзайтля (28). На последней минуте второго периода Конор Шери сравнял счет, а за семь минут до финальной сирены точный бросок Малкина принес «Питтсбургу» победу.