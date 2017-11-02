Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
На стыке трех стран построят город за $500 млрд
Какой сахар ни в коем случае нельзя покупать
Новый украинский проект резолюции по Крыму поддержали 34 страны
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Сочи
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс4
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс0
Нью-Джерси Дэвилз2
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс1
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
03:30
Эдмонтон Ойлерз2
Питтсбург Пингвинз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Лада
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Динамо Р
Все события
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта
Наступил звездный час кавказских «воров в законе» на Украине
Хамская выходка «начальника ГАИ» попала на видео
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ
Футболисты «Ливерпуля» победили «Марибор» в Лиге чемпионов
15-летний сын Тины Канделаки живет с девушкой
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Болезнь Альцгеймера может зарождаться за пределами мозга?
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
8Олимпийский огонь передан организаторам Игр-2018 в Пхёнчхане
09:25 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Малкина принесла «Питтсбургу» победу над «Эдмонтоном»

МОСКВА, 2 ноя — Р-Спорт. «Питтсбург Пингвинз» одолел «Эдмонтон Ойлерз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ, победная шайба на счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в среду в Эдмонтоне, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). На шайбу шведского нападающего «Питтсбурга» Патрика Хёрнквиста на 21-й минуте, «Эдмонтон» ответил голами Райана Нюджента-Хопкинса (27) и Леона Драйзайтля (28). На последней минуте второго периода Конор Шери сравнял счет, а за семь минут до финальной сирены точный бросок Малкина принес «Питтсбургу» победу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Питтсбург» проведет 2 ноября на выезде против «Калгари», «Эдмонтон» днем позже примет «Нью-Джерси».

Эдмонтон Ойлерз 2:3
(0:0, 2:2, 0:1)
Питтсбург Пингвинз
2.11.2017, 03:30 Регулярный чемпионат Rogers Place
Главные тренеры
Тодд Маклеллан Майк Салливан
Вратари
Кэм Тэлбот 58:38 Мэттью Мюррей
1-й период
Сидни Кросби 09:48
19:18 Райан Ньюджент-Хопкинс
2-й период
Патрик Хернквист (К. Летанг, Ф. Кессел) 20:56
Джейк Гюнтцель 22:44
Джейк Гюнтцель 22:44
26:36 Райан Ньюджент-Хопкинс (П. Марун, К. Макдэвид)
27:26 Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
32:02 Зак Кассиан
32:20 Дарнелл Нерс
Конор Шири (С. Кросби, О. Мяяття) 39:38
3-й период
Олли Мяяття 41:56
Джейк Гюнтцель 44:41
52:04 Райан Ньюджент-Хопкинс
Евгений Малкин (Ф. Кессел, К. Летанг) 52:23
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Летанг (Питтсбург Пингвинз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
С годами только лучше: девушка защитника «Реала», которая на 8 лет старше футболиста
Поздно спохватились. «Спартак» проиграл «Севилье» в ЛЧ
Футболисты «Ливерпуля» победили «Марибор» в Лиге чемпионов
«Тоттенхэм» победил «Реал» в матче Лиги чемпионов
УЕФА грозит оставить «Динамо» (Киев) без еврокубков
Травма Кузяева и любопытная параллель: «Зенит» перед ЛЕ
«Манчестер Сити» победил «Наполи» и вышел в плей-офф ЛЧ
Спорт-Экспресс
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Церемония прощания с Сергеем Кудрявцевым пройдет в Театре Ленсовета 3 ноября
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Джинсы, которые всех раздражали, снова вошли в моду (фото) На случай, если все «нормальные» модели пропадут из магазинов мы составили инструкцию, с которой будет проще подбирать вещи к джинсам с низкой посадкой
Дети
Евгений Плющенко готовится вновь стать отцом Знаменитый фигурист с женой хотят еще одного наследника.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь