Евгений Малкин: Я удивлен, что «Вегас» не дал нормальный шанс Шипачеву

Источник: Советский спорт

«НАШЕЛ НАРЯД МОНАХА»

— Евгений, у вас в команде прошел Хэллоуин. В каком костюме вы были?

— В этом году нарядился монахом. Нашел простецкий костюм. «Пингвинз» играли на выезде. Пришлось быстро купить, и в этот же день мы пошли в ресторан. Очень тяжелое расписание, поэтому получилось скомкано.

— Еще я видел, у вас в Питтсбурге прошла интересная акция с участием детей…

— Да, вся команда участвовала. Это ежегодный благотворительный проект для малоимущих ребят. Было не так много времени после тренировки, но мы заехали в гости — хорошо, что наш резервный каток рядом. Всего на полчаса, и это большое счастье, когда ты даришь радость детям.

— Давайте сделаем обзор россиян в НХЛ от Малкина — как обладателя «Харламов Трофи-2017». В августе вас признали лучшим российским хоккеистом года. Кто вас особенно удивляет и радует?

— Я за всеми слежу, конечно. Особенно за русскими. Рад, что многие наши парни на ведущих ролях — тот же Тарасенко в «Сент-Луисе». Великолепно играет Кучеров в «Тампе». В последние годы к нему не было колоссального внимания, и наконец-то теперь люди повернулись в нужную сторону. Кучеров сейчас — лучший в лиге.

Радуют новички — тот же Сергачев. Пришел из «Монреаля». Понимаю, что парень волновался — заиграет ли, нет. Это вызов, и посмотрите, как Михаил раскрылся. А как здорово во «Флориду» вернулся Дадонов! Я вообще многих могу отметить…

— Артемий Панарин нормально выглядит в «Коламбусе»?

— Тот летний обмен из «Чикаго» и для меня стал сюрпризом. Но думаю, что Панарин найдет себя и в «Блю Джекетс». Судя по интервью, Артемий всегда недоволен своей игрой. Но очки набирает стабильно, и ему доверяют. Он выходит в большинстве, получает много времени, играет в первом звене. Что еще надо?

«МАГНИТКА» СЫГРАЕТ НА ОПЫТЕ

— Почему у Вадима Шипачева не получилось в «Вегасе»?

— Может, попал не в ту команду. Вообще ситуация выглядит странно, если судить со стороны. Человек провел только три матча, получил по 10 минут в каждом. Это не так много. Шипачеву должны были дать больше играть. А то, что дали Вадиму — не тот шанс, который реально оправдать.

Может, разногласия с тренером и менеджментом? То его отправляют в АХЛ, то он улетает в Лас-Вегас к семье. Пропустил начало сезона. Но ведь с Шипачевым подписали очень хороший контракт на $4,5 млн в год…

— Кучеров получает в «Тампе» примерно столько же — $4,767 млн.

— И как не дать шанс Шипачеву? Пусть провел бы 10 матчей минимум. Он забил в первом же матче. Еще не очень хорошо знает НХЛ. Дайте ему освоиться.

Тяжело показать что-то невероятное с первых же игр. По себе это помню. Тут совершенно другая лига.

Не буду судить — это кухня «Вегаса». Но история для меня выглядит удивительно.

— У бывших защитников «Магнитки» Виктора Антипина и Алексея Береглазова тоже не очень складывается в НХЛ.

— Не каждый приедет и заиграет. Надо попасть в свою команду, найти своего тренера. Береглазов еще не провел ни одного матча за «Рейнджерс». Без шансов. Антипин отсидел четыре матча, но вернулся.

Кому-то уверенности не хватает. У кого-то высокая конкуренция — думаете, просто Береглазову пробиться в основу, когда у «Рейнджерс» отличные защитники? Антипин вот наберется опыта, и в «Баффало» он должен заиграть во второй-третьей паре.

— А что происходит с «Магниткой»? Ваша родная команда идет седьмой на Востоке.

— Она два года подряд, как и «Питтсбург», играла в финалах. Короткое лето, нужно набраться сил. Плюс ушли Антипин, Береглазов, только вернулся Ли. А это три лучших защитника. Еще и форварда Зарипова потеряли. То есть первая пятерка распалась.

Не так просто сохранить уровень. Но «Магнитка» попадет в плей-офф, а там скажется опыт.

«ТРАМП ВЕЛ СЕБЯ ПРОСТО»

— «Питтсбург» завоевал два Кубка Стэнли подряд. Есть ли шанс на третий? Такого хет-трика в НХЛ не было с 80-х.

— Все в равных условиях. У нас — 82 матча в регулярке, как и у всех. Есть шанс попасть в плей-офф, а там мы уже умеем играть. Знаем, что делать. Я уверен в каждом нашем хоккеисте. Я уверен в нашей команде.

Мы очень сильно постараемся взять третий Кубок Стэнли. Да, никто не загадывает. В нас мало кто верил и в прошлом плей-офф, но мы уперлись. Теперь тоже хотим попасть в историю и доказать, что мы это можем. Да, летом ушли из состава несколько ведущих игроков. Но мы все равно остались хорошей командой. Не хотим никому уступать.

— Президент США Дональд Трамп на приеме в Белом доме лично пожал вам руку. Сказал, что Малкин похож на баскетболиста, и назвал вас половиной «двуглавого монстра». Приятно ли такое сравнение?

— Эти слова не от Трампа, ему подсказали. И я не впервые слышу, что нас с Сидом сравнивают с таким монстром.

Да, это приятно. Впечатление на всю жизнь. Ходило много разговоров о том, стоило ли «Питтсбургу» идти в Белый дом. Но какой бы президент ни был, он легитимно выбран страной. Вообще Трамп мне показался веселым. Он много шутил, когда мы стояли в Овальном кабинете. Дональд общался с ребятами. Вел себя очень просто.

— Меня зацепил фильм Первого канала «Евгений Малкин. Русский среди «пингвинов», в котором показывалась ваша жизнь в США. А вам нравится?

— Да, я доволен. На нас вышли в предложением, прилетели к нам в Питтсбург. Проблема была в том, что жена тогда была беременна. Мы не хотели это особо показывать. Держали в секрете, поэтому волновались.

Но съемки прошли комфортно, мы друг под друга подстроились. Да и погода не подкачала. И чай попили, и пообщались. Домашняя атмосфера. Я не особо люблю видеть себя со стороны — а тут посмотрел и получил удовольствие. Многие друзья говорили, что летят самолетом куда-то далеко, и этот фильм в базу кино закачан.

— Никита Евгеньевич в конце мая отметил первый день рождения. Как растет сын?

— Как и все дети — потихоньку, — улыбается Малкин. — Слава богу, все хорошо. Уже высокий мальчик.