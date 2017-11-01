Евгений Малкин: Я удивлен, что «Вегас» не дал нормальный шанс Шипачеву
Корреспондент «Советского спорта» в штате Миннесота беседует с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.
Корреспондент «Советского спорта» в штате Миннесота беседует с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным.
«НАШЕЛ НАРЯД МОНАХА»
— Евгений, у вас в команде прошел Хэллоуин. В каком костюме вы были?
— В этом году нарядился монахом. Нашел простецкий костюм. «Пингвинз» играли на выезде. Пришлось быстро купить, и в этот же день мы пошли в ресторан. Очень тяжелое расписание, поэтому получилось скомкано.
— Еще я видел, у вас в Питтсбурге прошла интересная акция с участием детей…
— Да, вся команда участвовала. Это ежегодный благотворительный проект для малоимущих ребят. Было не так много времени после тренировки, но мы заехали в гости — хорошо, что наш резервный каток рядом. Всего на полчаса, и это большое счастье, когда ты даришь радость детям.
— Давайте сделаем обзор россиян в НХЛ от Малкина — как обладателя «Харламов Трофи-2017». В августе вас признали лучшим российским хоккеистом года. Кто вас особенно удивляет и радует?
— Я за всеми слежу, конечно. Особенно за русскими. Рад, что многие наши парни на ведущих ролях — тот же Тарасенко в «Сент-Луисе». Великолепно играет Кучеров в «Тампе». В последние годы к нему не было колоссального внимания, и
Радуют новички — тот же Сергачев. Пришел из «Монреаля». Понимаю, что парень волновался — заиграет ли, нет. Это вызов, и посмотрите, как Михаил раскрылся. А как здорово во «Флориду» вернулся Дадонов! Я вообще многих могу отметить…
— Артемий Панарин нормально выглядит в «Коламбусе»?
— Тот летний обмен из «Чикаго» и для меня стал сюрпризом. Но думаю, что Панарин найдет себя и в «Блю Джекетс». Судя по интервью, Артемий всегда недоволен своей игрой. Но очки набирает стабильно, и ему доверяют. Он выходит в большинстве, получает много времени, играет в первом звене. Что еще надо?
«МАГНИТКА» СЫГРАЕТ НА ОПЫТЕ
— Почему у Вадима Шипачева не получилось в «Вегасе»?
— Может, попал не в ту команду. Вообще ситуация выглядит странно, если судить со стороны. Человек провел только три матча, получил по 10 минут в каждом. Это не так много. Шипачеву должны были дать больше играть. А то, что дали Вадиму — не тот шанс, который реально оправдать.
Может, разногласия с тренером и менеджментом? То его отправляют в АХЛ, то он улетает в
— Кучеров получает в «Тампе» примерно столько же — $4,767 млн.
— И как не дать шанс Шипачеву? Пусть провел бы 10 матчей минимум. Он забил в первом же матче. Еще не очень хорошо знает НХЛ. Дайте ему освоиться.
Тяжело показать
Не буду судить — это кухня «Вегаса». Но история для меня выглядит удивительно.
— У бывших защитников «Магнитки» Виктора Антипина и Алексея Береглазова тоже не очень складывается в НХЛ.
— Не каждый приедет и заиграет. Надо попасть в свою команду, найти своего тренера. Береглазов еще не провел ни одного матча за «Рейнджерс». Без шансов. Антипин отсидел четыре матча, но вернулся.
— А что происходит с «Магниткой»? Ваша родная команда идет седьмой на Востоке.
— Она два года подряд, как и «Питтсбург», играла в финалах. Короткое лето, нужно набраться сил. Плюс ушли Антипин, Береглазов, только вернулся Ли. А это три лучших защитника. Еще и форварда Зарипова потеряли. То есть первая пятерка распалась.
Не так просто сохранить уровень. Но «Магнитка» попадет в
«ТРАМП ВЕЛ СЕБЯ ПРОСТО»
— «Питтсбург» завоевал два Кубка Стэнли подряд. Есть ли шанс на третий? Такого
— Все в равных условиях. У нас — 82 матча в регулярке, как и у всех. Есть шанс попасть в
Мы очень сильно постараемся взять третий Кубок Стэнли. Да, никто не загадывает. В нас мало кто верил и в прошлом
— Президент США Дональд Трамп на приеме в Белом доме лично пожал вам руку. Сказал, что Малкин похож на баскетболиста, и назвал вас половиной «двуглавого монстра». Приятно ли такое сравнение?
— Эти слова не от Трампа, ему подсказали. И я не впервые слышу, что нас с Сидом сравнивают с таким монстром.
Да, это приятно. Впечатление на всю жизнь. Ходило много разговоров о том, стоило ли «Питтсбургу» идти в Белый дом. Но какой бы президент ни был, он легитимно выбран страной. Вообще Трамп мне показался веселым. Он много шутил, когда мы стояли в Овальном кабинете. Дональд общался с ребятами. Вел себя очень просто.
— Меня зацепил фильм Первого канала «Евгений Малкин. Русский среди «пингвинов», в котором показывалась ваша жизнь в США. А вам нравится?
— Да, я доволен. На нас вышли в предложением, прилетели к нам в Питтсбург. Проблема была в том, что жена тогда была беременна. Мы не хотели это особо показывать. Держали в секрете, поэтому волновались.
Но съемки прошли комфортно, мы друг под друга подстроились. Да и погода не подкачала. И чай попили, и пообщались. Домашняя атмосфера. Я не особо люблю видеть себя со стороны — а тут посмотрел и получил удовольствие. Многие друзья говорили, что летят самолетом
— Никита Евгеньевич в конце мая отметил первый день рождения. Как растет сын?
— Как и все дети — потихоньку, — улыбается Малкин. — Слава богу, все хорошо. Уже высокий мальчик.
— Есть в кого!
— Ну да. Радует каждый день.