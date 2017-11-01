Павел Бучневич: Шипачева мариновали в «Вегасе», даже не дали шанса
Российский нападающий «Рейнджерс» после матча против «Вегаса» (6:4) дал интервью корреспонденту «СЭ».
Российский нападающий «Рейнджерс» после матча против «Вегаса» (6:4) дал интервью корреспонденту «СЭ».
Воспитанник «Северстали» Павел Бучневич проводит в «Рейнджерс» второй сезон. В прошлом году он был слегка нестабилен: после успешного старта россиянин часто оставался в запасе или получал минимум игрового времени,
— Матч с «Вегасом» удался — вас признали третьей звездой встречи.
— Да меня вернули в первое звено, в котором я начинал этот сезон — мы здорово понимаем друг друга. Хорошо играли весь матч, было много моментов, но только в третьем периоде у нас получилось реализовать моменты. Мик (партнер Бучневича по тройке, швед Мика Зибанежад. — Прим. «СЭ») подтащил нас.
— Показалось, что у вас хорошо пошла игра только ко второму периоду…
— Так получилось. Может, я был
— Вы здорово начали сезон — 10 очков в 12 матчах. В чем смогли прибавить по сравнению с прошлым чемпионатом?
— Сейчас у меня нет проблем со здоровьем, а в прошлом сезоне была травма. Я не мог играть на 100 процентов.
— Вы, наверное, слышали про ситуацию с Вадимом Шипачевым…
— Да (перебивает), я разговаривал с ним.
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— Он не говорил, какие у него планы, но я читал в интернете, что он собрался обратно в Россию. Не знаю, почему его так «мариновали» в «Вегасе». Всем известно, что Вадим — хороший игрок, ему просто не дали шанса. Человек играл в КХЛ по 20−25 минут, проводил все большинство, а тут его даже не выпускали на розыгрыш лишнего. Это неправильно.
— С
— Да, с молодыми ребятами, которых я знаю.
— Алексей Береглазов, которого «Рейнджерс» отправили в АХЛ?
— Да, с ним тоже разговаривал. У Алексея тяжелая ситуация, не знаю, что с ним будет.
— В
— Да, уже стало гораздо проще, когда понимаешь все, что тебе объясняют по игровым моментам. Сейчас намного больше коммуникации с командой. В первый год я вообще английского не знал — сидел как дятел в раздевалке, ничего не понимал.
— У вас была вечеринка на Хэллоуин?
— Да.
— Какой костюм выбрали?
—
|Нью-Йорк Рейнджерс
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6:4
(1:2, 1:2, 4:0)
|Вегас Голден Найтс
|Ален Виньо
|Жерар Галлан
|Хенрик Лундквист
|Максим Лагас 58:38 (М. Лагас 58:46-59:02, М. Лагас 59:26)
|1-й период
|02:45
|Джимми Веси (Д. Деарне, Р. Макдона)
|Оскар Линдберг (А. Так, Д. Энгелланд)
|05:22
|Алекс Так
|16:43
|Райлли Смит (Д. Маршессо, Кол. Миллер)
|19:21
|2-й период
|21:29
|Матс Цуккарелло-Осен (Р. Нэш, К. Хэйс)
|Райлли Смит (Д. Маршессо, В. Карлссон)
|27:06
|28:27
|Брэди Шей
|Джонатан Маршессо
|31:23
|34:20
|Бу Нивс
|Дэвид Перрон
|б
|38:59
|3-й период
|42:21
|Михаэль Грабнер
|Дэвид Перрон
|44:51
|Дэвид Перрон
|44:51
|45:31
|Крис Крайдер (М. Зибанежад, М. Цуккарелло-Осен)
|49:26
|Павел Бучневич (М. Зибанежад)
|Колин Миллер
|53:17
|54:11
|Мика Зибанежад (П. Бучневич, К. Шаттенкирк)
|58:46
|п.в.
|Михаэль Грабнер (Й. Фаст)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Рил. Смит (Вегас Голден Найтс)