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15:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Павел Бучневич: Шипачева мариновали в «Вегасе», даже не дали шанса

Российский нападающий «Рейнджерс» после матча против «Вегаса» (6:4) дал интервью корреспонденту «СЭ».

Источник: AFP 2017

Воспитанник «Северстали» Павел Бучневич проводит в «Рейнджерс» второй сезон. В прошлом году он был слегка нестабилен: после успешного старта россиянин часто оставался в запасе или получал минимум игрового времени, из-за чего его результативность во второй части чемпионата сильно снизилась. Сейчас Бучневича тоже постоянно переставляют из первого в четвертое звено и обратно, но ему удается набирать очки в любых сочетаниях. В матче против «Вегаса» Павел отметился голом и передачей — на данный момент в его активе в этом сезоне 10 (5+5) результативных баллов в 13 встречах. После игры он ответил на вопросы корреспондента «СЭ» в Нью-Йорке.

— Матч с «Вегасом» удался — вас признали третьей звездой встречи.

— Да меня вернули в первое звено, в котором я начинал этот сезон — мы здорово понимаем друг друга. Хорошо играли весь матч, было много моментов, но только в третьем периоде у нас получилось реализовать моменты. Мик (партнер Бучневича по тройке, швед Мика Зибанежад. — Прим. «СЭ») подтащил нас.

— Показалось, что у вас хорошо пошла игра только ко второму периоду…

— Так получилось. Может, я был чуть-чуть в шоке из-за теракта, который произошел в Нью-Йорке, это случилось рядом с моим домом.

— Вы здорово начали сезон — 10 очков в 12 матчах. В чем смогли прибавить по сравнению с прошлым чемпионатом?

— Сейчас у меня нет проблем со здоровьем, а в прошлом сезоне была травма. Я не мог играть на 100 процентов.

— Вы, наверное, слышали про ситуацию с Вадимом Шипачевым…

— Да (перебивает), я разговаривал с ним.

— Что-то знаете о его карьерных планах?

— Он не говорил, какие у него планы, но я читал в интернете, что он собрался обратно в Россию. Не знаю, почему его так «мариновали» в «Вегасе». Всем известно, что Вадим — хороший игрок, ему просто не дали шанса. Человек играл в КХЛ по 20−25 минут, проводил все большинство, а тут его даже не выпускали на розыгрыш лишнего. Это неправильно.

— С кем-то из россиян за океаном еще поддерживаете связь?

— Да, с молодыми ребятами, которых я знаю.

— Алексей Береглазов, которого «Рейнджерс» отправили в АХЛ?

— Да, с ним тоже разговаривал. У Алексея тяжелая ситуация, не знаю, что с ним будет.

— В Нью-Йорке вы уже второй год. Освоились в США?

— Да, уже стало гораздо проще, когда понимаешь все, что тебе объясняют по игровым моментам. Сейчас намного больше коммуникации с командой. В первый год я вообще английского не знал — сидел как дятел в раздевалке, ничего не понимал.

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— У вас была вечеринка на Хэллоуин?

— Да.

— Какой костюм выбрали?

— Что-то вроде Аль Капоне. Я сильно не заморачивался, зашел в магазин и купил первый попавшийся костюм. А вот некоторые парни у нас делали мейкап по два часа. Для меня это вообще дикость — я бы вряд ли так смог.

Нью-Йорк Рейнджерс 6:4
(1:2, 1:2, 4:0)
Вегас Голден Найтс
1.11.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Жерар Галлан
Вратари
Хенрик Лундквист Максим Лагас 58:38 (М. Лагас 58:46-59:02, М. Лагас 59:26)
1-й период
02:45 Джимми Веси (Д. Деарне, Р. Макдона)
Оскар Линдберг (А. Так, Д. Энгелланд) 05:22
Алекс Так 16:43
Райлли Смит (Д. Маршессо, Кол. Миллер) 19:21
2-й период
21:29 Матс Цуккарелло-Осен (Р. Нэш, К. Хэйс)
Райлли Смит (Д. Маршессо, В. Карлссон) 27:06
28:27 Брэди Шей
Джонатан Маршессо 31:23
34:20 Бу Нивс
Дэвид Перрон б 38:59
3-й период
42:21 Михаэль Грабнер
Дэвид Перрон 44:51
Дэвид Перрон 44:51
45:31 Крис Крайдер (М. Зибанежад, М. Цуккарелло-Осен)
49:26 Павел Бучневич (М. Зибанежад)
Колин Миллер 53:17
54:11 Мика Зибанежад (П. Бучневич, К. Шаттенкирк)
58:46 п.в. Михаэль Грабнер (Й. Фаст)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Рил. Смит (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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