Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Вегас»

Встреча, прошедшая во вторник в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:4 (1:2, 1:2, 4:0) в пользу «Рейнджерс». В составе победителей шайбы забросили Джимми Визи (3-я минута), Матс Цуккарелло (22), Крис Крайдер (46), российский форвард Павел Бучневич (50), сделавший также результативную передачу на Мику Зибанежада (55), и Михаэль Грабнер (59). У проигравших отличились Оскар Линдберг (6), Рейлли Смит (20, 28) и Дэвид Перрон (39).