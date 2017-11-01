Полузащитник «Вольфсбурга» Максимилиан Арнольд разыграл одноклубников на Хэллоуин.
Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Вегас»
МОСКВА, 1 ноя —
МОСКВА, 1 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в
Бучневич по итогам игры был признан второй звездой матча.
В других встречах дня «Детройт» дома нанес поражение «Аризоне» со счетом 5:3, «Миннесота» на своем льду уступила «Виннипегу» — 1:2.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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6:4
(1:2, 1:2, 4:0)
|Вегас Голден Найтс
|Ален Виньо
|Жерар Галлан
|Хенрик Лундквист
|Максим Лагас 58:38 (М. Лагас 58:46-59:02, М. Лагас 59:26)
|1-й период
|02:45
|Джимми Веси (Д. Деарне, Р. Макдона)
|Оскар Линдберг (А. Так, Д. Энгелланд)
|05:22
|Алекс Так
|16:43
|Райлли Смит (Д. Маршессо, Кол. Миллер)
|19:21
|2-й период
|21:29
|Матс Цуккарелло-Осен (Р. Нэш, К. Хэйс)
|Райлли Смит (Д. Маршессо, В. Карлссон)
|27:06
|28:27
|Брэди Шей
|Джонатан Маршессо
|31:23
|34:20
|Бу Нивс
|Дэвид Перрон
|б
|38:59
|3-й период
|42:21
|Михаэль Грабнер
|Дэвид Перрон
|44:51
|Дэвид Перрон
|44:51
|45:31
|Крис Крайдер (М. Зибанежад, М. Цуккарелло-Осен)
|49:26
|Павел Бучневич (М. Зибанежад)
|Колин Миллер
|53:17
|54:11
|Мика Зибанежад (П. Бучневич, К. Шаттенкирк)
|58:46
|п.в.
|Михаэль Грабнер (Й. Фаст)
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Рил. Смит (Вегас Голден Найтс)