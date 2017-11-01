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Нью-Йорк Рейнджерс6
Вегас Голден Найтс4
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10:36 (мск), источник: Р-Спорт

Гол и передача Бучневича помогли «Рейнджерс» победить «Вегас»

МОСКВА, 1 ноя — Р-Спорт. «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая во вторник в Нью-Йорке, завершилась со счетом 6:4 (1:2, 1:2, 4:0) в пользу «Рейнджерс». В составе победителей шайбы забросили Джимми Визи (3-я минута), Матс Цуккарелло (22), Крис Крайдер (46), российский форвард Павел Бучневич (50), сделавший также результативную передачу на Мику Зибанежада (55), и Михаэль Грабнер (59). У проигравших отличились Оскар Линдберг (6), Рейлли Смит (20, 28) и Дэвид Перрон (39).

Во время загрузки произошла ошибка.

Бучневич по итогам игры был признан второй звездой матча.

В других встречах дня «Детройт» дома нанес поражение «Аризоне» со счетом 5:3, «Миннесота» на своем льду уступила «Виннипегу» — 1:2.

Нью-Йорк Рейнджерс 6:4
(1:2, 1:2, 4:0)
Вегас Голден Найтс
1.11.2017, 02:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Ален Виньо Жерар Галлан
Вратари
Хенрик Лундквист Максим Лагас 58:38 (М. Лагас 58:46-59:02, М. Лагас 59:26)
1-й период
02:45 Джимми Веси (Д. Деарне, Р. Макдона)
Оскар Линдберг (А. Так, Д. Энгелланд) 05:22
Алекс Так 16:43
Райлли Смит (Д. Маршессо, Кол. Миллер) 19:21
2-й период
21:29 Матс Цуккарелло-Осен (Р. Нэш, К. Хэйс)
Райлли Смит (Д. Маршессо, В. Карлссон) 27:06
28:27 Брэди Шей
Джонатан Маршессо 31:23
34:20 Бу Нивс
Дэвид Перрон б 38:59
3-й период
42:21 Михаэль Грабнер
Дэвид Перрон 44:51
Дэвид Перрон 44:51
45:31 Крис Крайдер (М. Зибанежад, М. Цуккарелло-Осен)
49:26 Павел Бучневич (М. Зибанежад)
Колин Миллер 53:17
54:11 Мика Зибанежад (П. Бучневич, К. Шаттенкирк)
58:46 п.в. Михаэль Грабнер (Й. Фаст)
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), П. Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс), Рил. Смит (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вегас Голден Найтс
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