Третьяк: Возвращение Шипачева в Россию можно только приветствовать

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник агент 30-летнего Шипачева Петр Свобода сообщил ТАСС, что двухлетнее соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» на сумму в $9 млн будет расторгнуто 1 ноября. Для этого Шипачеву нужно вернуть клубу бонус в размере 2 млн долларов. Ранее стало известно, что Шипачев принял решение вернуться в Россию.

«В КХЛ он подошел бы многим клубам, но сейчас трудно об этом говорить. Если он действительно возвращается в Россию, это можно только приветствовать, — сказал Третьяк. — Но в первую очередь ему надо разорвать контракт с клубом НХЛ. Поскольку у нас есть договоренность с НХЛ, что когда у человека контракт с клубом из этой лиги, то мы переговоры с ним не ведем».

«Думаю, что он будет востребован в нашем хоккее. Когда он будет свободен, тогда клубы ему и будут предлагать контракт. Что касается того, подошел бы он ЦСКА, то об этом надо спросить у тренерского штаба. Сейчас нужно дождаться, когда он завершит свои дела с НХЛ», — добавил Третьяк.