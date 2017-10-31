Контракт Шипачева с клубом НХЛ «Вегас» будет расторгнут 1 ноября

Источник: РИА "Новости"

Во вторник стало известно, что 30-летний Шипачев, весной подписавший с «Вегасом» двухлетний контракт на сумму $9 млн, принял решение вернуться в Россию.

«Контракт будет расторгнут достаточно быстро, уже завтра, — сказал Свобода. — В России его интересы представляет мой компаньон, поэтому лично я не знаком с нынешней ситуацией. Однако могу сказать, что Вадим, получив здесь определенный опыт, решил вернуться назад».

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Агент отметил, что игроку придется вернуть практически весь двухмиллионный бонус, который он получил за подписание контракта с клубом. «Выплаты по оставшейся части зарплаты по контракту будут отменены», — пояснил он.

«Я уверен, что у него все будет хорошо. Он отличный игрок и в скором времени достаточно быстро привлечет к себе внимание клубов [КХЛ]», — отметил он.