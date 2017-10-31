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15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Кто на новенького? Сергачёв, Кемпе и ещё 8 новых имён в НХЛ

Есть ещё молодая версия Патрика Кейна из «Аризоны».

Источник: AP 2017

Стоит сразу оговориться, что двух главных героев июньского драфта новичков — Нико Хишира из «Нью-Джерси» и Нолана Патрика из «Филадельфии» — в этой десятке нет. Этим молодым парням и без того достаётся немало внимания, и свою порцию зрительского почтения они наверняка получат, даже если дела пойдут не очень удачно.

н. Мэтью Барзал («Айлендерс»)

20-летний центрфорвард стал самым ценным игроком прошлогоднего плей-офф в WHL и за счёт удачного выступления в молодёжной лиге и сборной Канады на МЧМ Барзал «украл» внимание, которое ранее уделялось другому молодому таланту «Айлендерс» Джошуа Хо-Сэнгу. Барзал не гнушается отрабатывать в обороне и, несмотря на не самую яркую статистику (7 очков в 12 матчах), стабильно играет во втором звене «Айлендерс».

н. Джоэль Эрикссон Эк («Миннесота»)

20-летний форвард «Уайлд» уже имеет приличный опыт выступлений на профессиональном уровне: за три сезона в «Ферьестаде» он дорос до ассистента капитана, а весной выиграл вместе со сборной Швеции золото чемпионата мира. До нынешнего сезона в его послужном списке было лишь 15 матчей в НХЛ, но в небогатой на атакующих звёзд «Миннесоте» у Эрикссона Эка есть все шансы дорасти до форварда одного из ведущих звеньев. Начал швед не очень здорово — лишь 3 (1+2) очка в 9 матчах, но его игровое время лишь однажды составило менее 11 минут.

н. Йеспер Братт («Нью-Джерси»)

Этот 19-летний швед почти не упоминался в различных рейтингах и скаутских отчётах, и немудрено: он был выбран лишь в шестом раунде драфта-2016, а таким игрокам нечасто удаётся воспользоваться шансом. Братту это удалось, и качественный тренировочный лагерь обеспечил ему не просто место в составе, а опытных партнёров в лице Адама Хенрика и Джимми Хейза. «Я два года играл в Швеции с опытными парнями, и это был хороший опыт. Я благодарен “дьяволам” за то, что меня хорошо приняли, и с первого дня я почувствовал себя здесь своим», — сказал Братт, набравший 10 (4+6) очков в 10 матчах.

н. Якуб Врана («Вашингтон»)

Чешский форвард три года дозревал до уровня НХЛ в фарм-клубе, но теперь настало время проявить себя на высшем уровне. Потеря «Вашингтоном» Джастина Уильямса и Маркуса Юханссона открыла Вране место в основе, и форвард всеми силами пытается оправдать оказанное доверие. Якуб начал сезон во второй тройке вместе с российскими звёздами Овечкиным и Кузнецовым, а затем был переведён в сочетание к Бекстрёму и Оши. 6 (3+3) очков в 12 матчах — не так много, чтобы восторгаться, но вполне достаточно, чтобы признать талант и неплохие перспективы.

з. Чарли Макэвой («Бостон»)

Ещё один «продукт» Бостонского университета, который великолепно выступил на МЧМ-2017, набрав 6 (2+4) очков в семи матчах. В свои 19 лет Макэвой уже играет в первой паре вместе со Здено Харой, который старше его в два раза, и именно с Чарли связывают будущее «Брюинз». Хорошее катание, умение перемещать шайбу, хорошая доза жёсткости — это то, что нужно классному защитнику-универсалу.

н. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»)

Младший брат Марио Кемпе, известного по выступлениям за «Витязь», использовал свой шанс и закрепился в основе «королей». 9 (3+6) очков в 12 матчах — отличный показатель, а место во второй тройке с опытными Тоффоли и Пирсоном говорит о большом кредите доверия со стороны руководства. Полноценным новобранцем Кемпе считать нельзя, потому что в прошлом сезоне он провёл в основной команде 25 матчей, но сейчас он действует намного более зрело и результативно, подтверждением чему стал хет-трик в ворота «Монреаля».

н. Сонни Милано («Коламбус»)

Американец с итальянской фамилией поразил многих, весьма успешно выступив на нынешней предсезонке. Великолепная скорость, мягкие руки и хорошее видение площадки смогли впечатлить Джона Тортореллу, который оставил Милано в составе даже после возвращения в команду Джоша Андерсона. 5 голов в 11 матчах — весьма неплохой показатель для форварда, который в пяти последних матчах сыграл менее 10 минут.

з. Уилл Батчер («Нью-Джерси»)

Батчер — действующий обладатель «Хоби Бейкер Эворд», ежегодной премии лучшему хоккеисту среди студентов. Защитнику уже 22 года, но он ещё попадает в категорию новобранцев, поэтому справедливо считается одним из возможных претендентов на «Колдер Трофи». 11 передач в 10 матчах и 17 минут игрового времени говорят о том, что и доверия тренеров, и уверенности в своих силах Батчеру не занимать. Пока что именно он, а не Нико Хишир является самым результативным новобранцем «Дэвилз».

н. Клейтон Келлер («Аризона»)

19-летний выпускник американской системы подготовки молодых хоккеистов — одно из немногих светлых пятен в игре «Аризоны» на старте регулярного чемпионата. Сюрприза в успехе Келлера, который лидирует в споре самых результативных новичков сезона (8 голов, 5 передач), нет никакого: Келлер взял золото прошлогоднего МЧМ, а на взрослом чемпионате мира набрал 7 очков в восьми матчах. Наставник «койотов» Рик Токетт доверяет Келлеру и правильно делает: именно тройка Доми — Степан — Келлер способна вытащить «Аризону» со дна турнирной таблицы. «Этот парень невероятен. Он похож на молодую версию Патрика Кейна», — оценил партнёра Макс Доми.

Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй»)

Обмен российского защитника из «Монреаля» оказался ещё одним мудрым решением генерального менеджера «Тампы» Стива Айзермана. В стане «Канадиенс» слишком много противоречий и внутренних течений, чтобы молодой игрок чувствовал себя спокойно и мог сосредоточиться исключительно на хоккее, а в «молниях» Сергачёв раскрылся, окрылённый доверием. 11 очков в 13 матчах, лишь две игры с отрицательным «плюс-минусом» и второе место в споре самых результативных новобранцев — это ли не подтверждение правильности выбора?

Сергачёв заработал себе твёрдое место в основе «Тампы» и добился, чтобы вступил в действие первый год его профессионального контракта. Один из явных признаков того, что «молнии» всерьёз рассчитывают на Сергачёва, заключается в недавней просьбе руководства «Тампы», чтобы Михаил начал подыскивать себе квартиру в городе. «Мне это по душе, потому что два месяца жить в гостинице — это непросто. Когда появится собственная квартира, для меня всё изменится, потому что я никогда не жил один. Думаю, что это весело», — сказал россиянин.

По условиям обмена, если Сергачёв не сыграет в этом сезоне 40 матчей, то «Монреаль» будет должен отдать «Тампе» второй раунд драфта. Однако штаб «Лайтнинг», судя по всему, даже не рассматривает вариант искусственного придерживания Сергачёва в запасе, чтобы получить достаточно ценный драфт-пик. «Михаил очень быстро учится. Уже заметна большая разница между тем, как он проводил первый предсезонный матч, и как он действует сейчас. Ни в коем случае не хочу сказать, что всё идеально, но нужно констатировать, что это умный и уверенный в себе парень. Он заслужил своё место в команде», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

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