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13:41 (мск), источник: Советский спорт

Страх и ненависть к Лас-Вегасу. А теперь Шипачев отказал клубу из Калифорнии

Обозреватель «Советского спорта» продолжает наблюдать за тем, что происходит с хоккеистом Вадимом Шипачевым.

Источник: Советский спорт

ВАДИК НЕ ЖАДНЫЙ.

Долетающие до меня инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ, к которой я привык за долгие годы. Идет нелогично, напористо, непредсказуемо. Прет буром. Но тем Вадик интересен. Потому что раньше так не делал никто.

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В прошлой заметке я предполагал, что в понедельник «Вегас» расторгнет контракт с Шипачевым после его дисквалификации — и оказался прав. Именно так и случилось. Никто теперь не посмеет сказать по любому случаю, что Вадим — жадный, и гонится за деньгами. Он подарил $9 млн клубу из Лас-Вегаса и развязал руки генменеджеру Джорджу Макфи. Если бы Шипачев сидел в запасе, скучно уехал в фарм, был в роли статиста — клуб ему заплатил бы по полной программе. А так русский парень сделал роскошный подарок «Вегасу». Теперь клуб вывел его контракт из-под потолка зарплат, прилично сэкономил и избавился от хоккеиста, подписание которого изначально было ошибкой. Но за этот ляп платить не пришлось.

Мы ругаем заокеанского агента игрока Петра Свободу. Но поставьте себя на его место. Его клиент внезапно вышвыривает на ветер колоссальные деньги. Что делать? Свобода начинает искать Шипачеву новый клуб в НХЛ. И представляете, находит!

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«МОЯ КРОВЬ СЛИШКОМ ГУСТА».

Одна команда из Калифорнии (я ее знаю, но называть не буду — а всего их три, догадаетесь сами) проявила интерес к Шипачеву. Он ведь теперь стал неограниченно свободным агентом. За него не нужно кого-то отдавать. Клуб решил предложить Шипачеву небольшой контракт — миллиона на полтора. Перед этим генменеджер захотел с ним встретиться, поговорить. Узнать, что у Вадима на душе. Дать ему второй шанс.

Но что делает Шипачев? Как мне рассказали, он завернул и этот вариант! Форвард твердо хочет вернуться в Россию, и НХЛ ему больше не нужна.

«Я обливался потом. Моя кровь была слишком густа для Невады. В этом климате я не смогу ничего объяснить», — цитата из культового фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» словно о Шипачеве. Если в мае он горел желанием играть в НХЛ, то теперь эта история его сломала. Уже есть страх к этой лиге, есть ненависть к Лас-Вегасу. Хочется быстрее вернуться в Россию.

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ШИПАЧЕВ — В «МАГНИТКЕ»?

Председатель совета директоров КХЛ и президент СКА Геннадий Тимченко сделал недвусмысленное заявление о том, что Шипачева много раз уговаривали остаться в России, что нет смысла ехать в НХЛ, и ему лучше сыграть на Олимпиаде. Это личное дело каждого, но вообще на Вадима очень обиделись в СКА. И теперь ждут извинений, но Шипачев их никак не приносит.

Ну ладно, это уже война амбиций. Но где центрфорвард может появиться в КХЛ?

По моей информации, главный претендент — «Металлург» (Магнитогорск). И это логично, сейчас уральский клуб находится в игровом кризисе. Ему нужно усиление.

Также возможно, что российский агент игрока Станислав Романов подпишет его в «Ак Барс», где у него налажены деловые связи.

А я бы подумал о варианте с «Северсталью». Череповец нашел бы приличные деньги. И это был бы красивый ход — родная команда Шипачева бьется за выживание в КХЛ, потому что после этого сезона лига сократит три команды согласно своему рейтингу из восьми пунктов.

Капитан Дмитрий Кагарлицкий мог в этом сезоне заработать в полтора раза больше в «Салавате Юлаеве», куда его очень звали. Но остался в Череповце, чтобы помочь родному клубу.

Будет красиво, если Шипачев сделает то же самое. Ну, а Олимпиада никуда не денется, если Вадим будет показывать свой фирменный хоккей.

Мы знаем, это у Шипачева никуда не пропало. Но нужно найти свой клуб.

Павел Лысенков

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