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12:56 (мск), источник: Р-Спорт

Обладатель Кубка Стэнли-2017 швейцарский защитник Марк Штрайт завершил карьеру

МОСКВА, 31 окт — Р-Спорт. Обладатель Кубка Стэнли-2017 в составе «Питтсбург Пингвинз» швейцарский защитник Марк Штрайт завершил карьеру игрока в возрасте 39 лет, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Источник: AP 2017

Кроме «Питтсбурга» швейцарец выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В нынешнем сезоне швейцарский защитник сыграл два матча за «Монреаль». Всего на счету Штрайта 434 очка (96 шайб + 338 передач) в 786 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 15 баллов (4+11) в 34 встречах плей-офф.

Питтсбург Пингвинз
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