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Обладатель Кубка Стэнли-2017 швейцарский защитник Марк Штрайт завершил карьеру
МОСКВА, 31 окт —
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МОСКВА, 31 окт —
Кроме «Питтсбурга» швейцарец выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».
В нынешнем сезоне швейцарский защитник сыграл два матча за «Монреаль». Всего на счету Штрайта 434 очка (96 шайб + 338 передач) в 786 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 15 баллов (4+11) в 34 встречах