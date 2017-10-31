Обладатель Кубка Стэнли-2017 швейцарский защитник Марк Штрайт завершил карьеру

Кроме «Питтсбурга» швейцарец выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс», «Филадельфию Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс».

В нынешнем сезоне швейцарский защитник сыграл два матча за «Монреаль». Всего на счету Штрайта 434 очка (96 шайб + 338 передач) в 786 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 15 баллов (4+11) в 34 встречах плей-офф.