Передача Зайцева не спасла «Торонто» от поражения в матче НХЛ против «Сан-Хосе»
ТАСС, 31 октября. «Сан-Хосе» со счетом 3:2 одержал победу над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 31 октября. «Сан-Хосе» со счетом 3:2 одержал победу над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Джо Павелски (28-я минута), Тим Хид (45) и Джоэл Уорд (48). У гостей отличились Остон Мэттьюс (13) и Назем Кадри (59).
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал результативную передачу на Мэттьюса. Всего Зайцев отыграл 24 минуты 38 секунд, проведя на льду больше всех времени среди хоккеистов канадской команды. На счету россиянина два заблокированных броска и три силовых приема.
«Сан-Хосе» набрал 12 очков в 11 матчах и вышел на восьмое место в Западной конференции. «Торонто» с 14 очками занимает седьмую позицию на Востоке.
В следующем матче в ночь на четверг «Сан-Хосе» примет «Нэшвилл». «Торонто» в тот же день в гостях сыграет с «Анахаймом».
|Сан-Хосе Шаркс
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3:2
(0:1, 1:0, 2:1)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Питер Дебур
|Майк Бэбкок
|Мартин Джонс
|Фредерик Андерсен 57:37 (Ф. Андерсен 57:47-59:20, Ф. Андерсен 59:30)
|1-й период
|Остон Мэттьюс (Н. Зайцев, В. Нюландер)
|12:14
|Мэтт Мартин
|16:24
|2-й период
|27:58
|Джо Павелски (Т. Хед, Джо Торнтон)
|Никита Зайцев
|37:29
|3-й период
|Доминик Мур
|42:57
|44:11
|Тим Хед (Б. Бернс, Л. Кутюр)
|Коннор Браун
|48:05
|57:47
|п.в.
|Джоэл Уорд (М. Карлссон, К. Тирни)
|Назем Кадри (А. Боргман, М. Райлли)
|58:50
|0
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Т. Хед (Сан-Хосе Шаркс), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз), Джо Павелски (Сан-Хосе Шаркс)