Передача Зайцева не спасла «Торонто» от поражения в матче НХЛ против «Сан-Хосе»

Источник: AP 2017

В составе «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Джо Павелски (28-я минута), Тим Хид (45) и Джоэл Уорд (48). У гостей отличились Остон Мэттьюс (13) и Назем Кадри (59).

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал результативную передачу на Мэттьюса. Всего Зайцев отыграл 24 минуты 38 секунд, проведя на льду больше всех времени среди хоккеистов канадской команды. На счету россиянина два заблокированных броска и три силовых приема.

«Сан-Хосе» набрал 12 очков в 11 матчах и вышел на восьмое место в Западной конференции. «Торонто» с 14 очками занимает седьмую позицию на Востоке.