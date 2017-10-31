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08:37 (мск), источник: ТАСС

Шайба Радулова в овертайме принесла «Далласу» победу в матче НХЛ с «Ванкувером»

ТАСС, 31 октября. «Даллас» победил «Ванкувер» со счетом 2:1 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард гостей Александр Радулов забросил шайбу и отдал голевую передачу, во второй игре подряд принеся победу своей команде.

Источник: AP 2017

В составе «Далласа» голами отметились Тайлер Сегин (24-я минута) и Радулов (63). У «Ванкувера» шайбу забросил Симон Ганье (46). После игры Радулов был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком стал голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 38 из 39 бросков по воротам. Второй звездой был признан вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрем (27 отбитых бросков из 29).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 5, 31.10.2017, 5:00
Ванкувер Кэнакс
ОТ
1Даллас Старз2

Радулов провел на площадке 22 минуты 33 секунды и нанес четыре броска, один из которых принес победу команде во второй игре подряд. Кроме того, в его активе результативная передача, один заблокированный бросок соперников и показатель полезности «+1». Всего на счету 31-летнего российского нападающего теперь 10 очков (4 шайбы + 6 передач) в 12 матчах сезона.

«Даллас» поднялся на шестую строчку в таблице Западной конференции (14 очков после 12 игр), «Ванкувер» занимает четвертое место, имея в активе 14 очков после 11 встреч. В следующем матче в ночь на четверг «Ванкувер» дома встретится с «Нью-Джерси», на следующий день «Даллас» на выезде сыграет против «Виннипега».

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