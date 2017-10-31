Шайба Радулова в овертайме принесла «Далласу» победу в матче НХЛ с «Ванкувером»

Источник: AP 2017

В составе «Далласа» голами отметились Тайлер Сегин (24-я минута) и Радулов (63). У «Ванкувера» шайбу забросил Симон Ганье (46). После игры Радулов был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком стал голкипер «Далласа» Бен Бишоп, отразивший 38 из 39 бросков по воротам. Второй звездой был признан вратарь «Ванкувера» Якоб Маркстрем (27 отбитых бросков из 29).

Хоккей НХЛ 2017-2018 Неделя 5, 31.10.2017, 5:00 Ванкувер Кэнакс ОТ 1 Даллас Старз 2

Радулов провел на площадке 22 минуты 33 секунды и нанес четыре броска, один из которых принес победу команде во второй игре подряд. Кроме того, в его активе результативная передача, один заблокированный бросок соперников и показатель полезности «+1». Всего на счету 31-летнего российского нападающего теперь 10 очков (4 шайбы + 6 передач) в 12 матчах сезона.