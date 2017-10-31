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08:08 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко стал первой звездой победного матча НХЛ с «Лос-Анджелесом»

ТАСС, 31 октября. «Сент-Луис» со счетом 4:2 победил «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий хозяев Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой, голевой передачей и был признан первой звездой встречи.

Источник: AP 2017

В составе «Сент-Луиса» шайбы забросили Тарасенко (28-я минута), Джейден Швартц (31), Карл Гуннарссон (37) и Владимир Соботка (59). У «Лос-Анджелеса» отличились Таннер Пирсон (34) и Дастин Браун (38).

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 5, 31.10.2017, 3:00
Сент-Луис Блюз
4Лос-Анджелес Кингз2

Тарасенко провел на льду 19 минут, успев нанести три броска, один из которых стал голевым, отдать результативную передачу и совершить три силовых приема. Всего на счету 25-летнего россиянина теперь 14 очков (6 шайб + 8 передач) в 13 играх сезона-2017/18. После игры Тарасенко был признан лучшим игроком встречи, второй звездой стал Швартц, третьей — Пирсон.

Благодаря победе «Сент-Луис» поднялся на первое место в Западной конференции, выиграв 10-й матч из 13 (21 очко). «Лос-Анджелес» занимает вторую строчку на Западе, уступая «Сент-Луису» два балла (19 очков после 12 игр). В следующем матче в ночь на пятницу «Сент-Луис» дома сыграет против «Филадельфии», «Лос-Анджелес» также на своей площадке встретится с «Торонто».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 5, 31.10.2017, 2:00
Филадельфия Флайерз
ОТ
3Аризона Койотс4

В параллельном матче игрового дня в НХЛ «Филадельфия» дома в овертайме уступила «Аризоне» со счетом 3:4.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов впервые в карьере отдал три результативные передачи в одной встрече.

20-летний россиянин сыграл в матче 28 минут и 7 секунд, успев нанести семь бросков и провести один силовой прием.

«Аризона» одержала первую победу в сезоне-2017/18.

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