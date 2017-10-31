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07:59 (мск), источник: ТАСС

Голы Кучерова и Наместникова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ с «Флоридой»

ТАСС, 31 октября. Клуб «Тампа-Бэй» победил «Флориду» со счетом 8:5 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), все российские полевые игроки, принявшие участие в матче в составах обеих команд, отметились набранными очками.

Источник: AP 2017

В составе «Тампы» шайбы забросили Брэйден Пойнт (3-я минута), Кучеров (5), Стивен Стэмкос (15, 50), Ондржей Палат (28), Янни Гурдэ (30), Владислав Наместников (36) и Антон Строльман (60). У «Флориды» голы забили Аарон Экблад (11), Александр Барков (20), Джонатан Юбердо (36), Джейми Макгинн (46) и Евгений Дадонов (52). После игры российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 18 из 23 бросков по воротам был признан третьей звездой встречи. Лучшим игроком стал Стэмкос, второй звездой был признан финский нападающий «Флориды» Барков.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 5, 31.10.2017, 2:30
Флорида Пантерз
5Тампа-Бэй Лайтнинг8

Кучеров набрал два очка (1+1) по системе «гол+пас» за 17 минут и 32 секунды на площадке, для него шайба стала 13-й в сезоне, а передача — 8-й, теперь на его счету 21 очко в 13 матчах сезона-2017/18. Наместников отличился в пятый раз в сезоне, набрав 13-й балл за результативность (5+8). Российский защитник Михаил Сергачев также отметился результативной передачей за 13 минут на льду, всего в активе 19-летнего Сергачева 11 очков (4+7) за 13 встреч. Василевский, признанный третьей звездой встречи, установил новый рекорд клуба по продолжительности победной серии для голкипера — Василевский одержал девятую победу подряд.

Российский нападающий «Флориды» Дадонов провел лучший матч в своей карьере с точки зрения результативности. Он впервые в составе «Флориды» набрал три очка, забросив шайбу и отдав две результативные передачи. Всего на счету Дадонова теперь 14 очков (6+8) в 11 матчах текущего регулярного чемпионата.

«Тампа-Бэй» занимает первую строчку в Восточной конференции, имея в активе 21 очко из 26 возможных. «Флорида» идет на 13-м месте в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 9 очков после 11 игр. В следующем матче в ночь на пятницу «Тампа-Бэй» на своей площадке сыграет против «Рейнджерс», «Флорида» дома встретится с «Коламбусом».

В параллельной встрече «Монреаль» на выезде разгромил «Оттаву» со счетом 8:3.

Тампа-Бэй Лайтнинг
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Флорида Пантерз
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 Голы Кучерова и Наместникова принесли "Тампе" победу в матче НХЛ с "Флоридой"
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