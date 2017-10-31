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07:56 (мск), источник: ТАСС

Гол и передача Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Вегас» в матче НХЛ

ТАСС, 31 октября. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Николай Кулемин забросил шайбу и отдал голевую передачу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегаса». Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу команды из Нью-Йорка.

Источник: AP 2017

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Эндрю Лэдд (14-я минута), Джон Таварес (35, 53), Мэттью Барзал (38), Кэл Клаттербак (45) и Кулемин (49). У «Вегаса» голы забили Уильям Карлсоон (10), Алекс Тук (16) и Колин Миллер (55). После игры Кулемин был признан третьей звездой встречи, лучшим игроком стал Таварес, второй звездой признан форвард «Айлендерс» Джош Бэйли, отдавший три результативные передачи.

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 5, 31.10.2017, 2:00
Нью-Йорк Айлендерс
6Вегас Голден Найтс3

Кулемин сыграл в матче 11 минут и 11 секунд, успев нанести один бросок, забить гол, отдать результативную передачу и заблокировать три броска хоккеистов «Вегаса». Кулемин в 19-й раз в карьере забросил шайбу и отдал не менее одной голевой передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ. В предыдущий раз российский форвард забил гол и отдал голевую передачу 26 марта 2017 года. Тогда «Айлендерс» в гостях обыграли «Каролину» (4:3 ОТ).

Личным рекордом Кулемина по количеству очков в одной встрече регулярного чемпионата является четыре балла, которые он набрал, выступая еще в составе «Торонто». 7 января 2011 года «Торонто» на выезде разгромил «Атланту» со счетом 9:3, Кулемин набрал четыре очка, забросив две шайбы и отдав два голевых паса.

Благодаря победе «Айлендерс» поднялись на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 15 очков в 12 матчах. Прервалась победная серия «Вегаса», которая составила пять встреч. «Вегас» занимает третью строчку на Западе, имея в активе 16 очков после 10 игр. В следующем матче в ночь на среду «Вегас» в гостях сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс», «Айлендерс» 2 ноября на выезде встретятся с «Вашингтоном».

Хоккей
НХЛ 2017-2018
Неделя 5, 31.10.2017, 2:00
Коламбус Блю Джэкетс
Б
4Бостон Брюинз3

В параллельной встрече «Коламбус» на своей площадке обыграл «Бостон» в серии буллитов — 4:3. Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 27 из 30 бросков. Кроме того, российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин был признан лучшим игроком встречи, хотя не отметился результативными действиями в основное и дополнительное время матча. В его активе четыре броска за 21 минуту и 37 секунд на льду, в послематчевой серии буллитов реализованный бросок Панарина принес «Коламбусу» победу.

Нью-Йорк Айлендерс
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