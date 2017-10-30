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20:20 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Айлендерс» Таварес признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 30 октября. Канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Источник: AP 2017

27-летний нападающий забросил шесть шайб и сделал одну результативную передачу в трех матчах. 24 октября в игре с «Аризоной» он набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи), в том числе забив победный гол и в десятый раз в карьере отметившись четырьмя баллами за игру. 28 октября во встрече с «Нэшвиллом» (6:2) он оформил хет-трик.

Второй звездой стал шведский голкипер «Вегаса» Оскар Данск, одержавший две победы, он пропускал в среднем за игру по одной шайбе и отражал 96,8% бросков.

Третьей звездой признан канадский форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо, который набрал 6 очков (1+5) и помог одержать одну победу в трех матчах.

Нью-Йорк Айлендерс
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