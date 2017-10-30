Нападающий «Айлендерс» Таварес признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 30 октября. Канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 30 октября. Канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
27-летний нападающий забросил шесть шайб и сделал одну результативную передачу в трех матчах. 24 октября в игре с «Аризоной» он набрал 4 очка (1 шайба + 3 передачи), в том числе забив победный гол и в десятый раз в карьере отметившись четырьмя баллами за игру. 28 октября во встрече с «Нэшвиллом» (6:2) он оформил
Второй звездой стал шведский голкипер «Вегаса» Оскар Данск, одержавший две победы, он пропускал в среднем за игру по одной шайбе и отражал 96,8% бросков.
Третьей звездой признан канадский форвард «Оттавы»